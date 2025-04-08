ARTICLE
8 April 2025

柬埔寨：工业、科学、技术与创新部推出在线专利申请服务

R
Rouse

Contributor

Rouse logo
Rouse is an IP services business focused on emerging markets. We operate as a closely integrated network to provide the full range of intellectual property services, from patent and trade mark protection and management to commercialisation, global enforcement and anti-counterfeiting.
Explore Firm Details
柬埔寨工业、科学、技术与创新部（MISTI）最近推出了一个全新的在线专利申请系统，该系统将简化专利、实用新型和外观设计的申请流程，加强
Cambodia Intellectual Property
Monyrak Phang
Your Author LinkedIn Connections

专利、实用新型以及工业外观设计的申请者将会从中受益

柬埔寨工业、科学、技术与创新部（MISTI）最近推出了一个全新的在线专利申请系统，该系统将简化专利、实用新型和外观设计的申请流程，加强对知识产权的保护。在线申请系统于 2025 年 1 月 14 日启动，标志着柬埔寨在专利管理电子化方面迈出了重要一步，也凸显柬埔寨日益重视知识产权监管的效率。

电子申请系统启动仪式由亨・万迪部长主持，柬埔寨政府、私营部门以及包括世界知识产权组织（WIPO）和日本专利局（JPO）在内的国内外组织代表出席了此次活动。这一全新的在线申请系统能让代理人在线提交申请并完成缴费，而不必前往专利局进行线下提交。

该在线申请系统目前支持：（1）来自柬埔寨国内的专利申请；（2）各类国外申请的提交，其中包括专利合作条约（PCT）国家阶段申请、中国专利再注册、新加坡专利再注册、欧洲专利（EP）生效确认、实用新型专利申请、工业外观设计申请以及申请后的相关事务。

如需了解有关该在线申请系统的更多信息，权利人可以访问 柬埔寨工业产权局（DIP） 的官方网站。在那里，权利人可以找到有关工业产权的更多详细信息，包括工业外观设计和专利期刊等内容。

中文校对：李清，运营经理，罗思国际，邮箱：qli@rouse.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Monyrak Phang
Monyrak Phang
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More