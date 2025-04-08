柬埔寨：工业、科学、技术与创新部推出在线专利申请服务

柬埔寨工业、科学、技术与创新部（MISTI）最近推出了一个全新的在线专利申请系统，该系统将简化专利、实用新型和外观设计的申请流程，加强

专利、实用新型以及工业外观设计的申请者将会从中受益

柬埔寨工业、科学、技术与创新部（MISTI）最近推出了一个全新的在线专利申请系统，该系统将简化专利、实用新型和外观设计的申请流程，加强对知识产权的保护。在线申请系统于 2025 年 1 月 14 日启动，标志着柬埔寨在专利管理电子化方面迈出了重要一步，也凸显柬埔寨日益重视知识产权监管的效率。

电子申请系统启动仪式由亨・万迪部长主持，柬埔寨政府、私营部门以及包括世界知识产权组织（WIPO）和日本专利局（JPO）在内的国内外组织代表出席了此次活动。这一全新的在线申请系统能让代理人在线提交申请并完成缴费，而不必前往专利局进行线下提交。

该在线申请系统目前支持：（1）来自柬埔寨国内的专利申请；（2）各类国外申请的提交，其中包括专利合作条约（PCT）国家阶段申请、中国专利再注册、新加坡专利再注册、欧洲专利（EP）生效确认、实用新型专利申请、工业外观设计申请以及申请后的相关事务。

如需了解有关该在线申请系统的更多信息，权利人可以访问 柬埔寨工业产权局（DIP） 的官方网站。在那里，权利人可以找到有关工业产权的更多详细信息，包括工业外观设计和专利期刊等内容。

中文校对：李清，运营经理，罗思国际，邮箱：qli@rouse.com

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