菲律宾知识产权局公布菲律宾知识产权战略

菲律宾知识产权局（IPOPHL）与合作机构共同发布了《2025年—2030年菲律宾知识产权战略（PHIPS）》（"《战略》"），这是一份新的路线图，旨在促进合作并充分发挥本土知识产权资产的全部经济潜能。

该《战略》旨在将菲律宾定位为全球创意和创新中心，促进知识产权的创造、保护和商业化。它强调利用人工智能、促进知识产权估值和加强合作，以推动经济增长、保护文化遗产并为可持续发展目标的实现作出贡献。

《战略》将菲律宾设想为"Hapag-Isipan"，意思是"思想的盛宴"。这个词是专门为《战略》创造的，以菲律宾语"hapag"一词象征社会、合作和团结，并将菲律宾设定为全球创造力、创新和合作的全球化平台，以建设和享受知识产权，实现共同进步。

IPOPHL局长罗伟尔．巴尔巴（Rowel Barba）在IPOPHL的年度利益相关者论坛上宣布了这一战略："我们将菲律宾设想为一个全球盛宴——一个全球共享的餐桌，一个创意和创新的平台，不同国家（地区）、行业和个人可以聚集在一起，共同创造、商业化和消费知识产权和受知识产权支持的产品和服务。"

巴尔巴还补充道："在这个全球化平台上，菲律宾的青春活力将与世界各地的资源和专业知识相结合，产生新的想法，创造高质量的知识产权产品，并为受知识产权支持的商品和服务提供充满活力的市场。这就形成了一个知识产权蓬勃发展、经济增长和社会繁荣的生态系统——这将会是一场前所未有的盛宴。"

为了吸引全球投资并利用这些投资刺激菲律宾国内创新和创意活动，《战略》制定了四项关键战略：

加强知识产权意识和教育；

构建知识产权评估和商业化体系；

加强本土和全球合作；

最大限度地利用新兴技术。

新战略的一个主要特点是强调将知识产权作为一项有形的投资，并引入了一种大胆的方法，通过以下方式最大限度地提高知识产权的价值：

建设知识产权商业化能力，帮助创作者将创意转化为可市场化的项目；

建立以知识产权为支持的融资制度，使知识产权能够作为抵押品并获得资本投入；

整合知识产权投资银行服务，确保创作者和知识产权所有人能够充分发挥其创新的金融和经济潜力。

实施这些战略应能使知识产权在各行各业得到更深层次的整合，推动经济价值增长，并可能将菲律宾定位为知识产权贸易的全球领导者之一。这将支持以知识产权为驱动的出口，扩大受知识产权支持的产品的电子商务服务，加强数字经济发展，并最终帮助减少贸易逆差。

这项"盛宴"战略反映了《菲律宾发展计划》《国家创新议程和战略文件》《菲律宾出口发展计划》《菲律宾创意产业路线图》和《电子商务路线图》的核心优先事项。它将这些计划的共同目标整合到一个有凝聚力的路线图中，以利用知识产权作为促进增长的催化剂。

《战略》还立足于新法律和现行法律的目标，例如《互联网交易法》《公私伙伴关系法》《新政府采购法》《一城一产品法》《菲律宾创意产业发展法》《创新法》《创新初创企业法》《公共服务法修正案》和《零售贸易自由化法》等。

(来源：中国保护知识产权网)

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