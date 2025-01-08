阿联酋商标法解读：商标注册后对于商品/服务项目的修改

在现行阿联酋商标法框架下，商标核准注册后，注册人可对商标标识本身、注册人名称/地址，以及商品/服务项目进行修改。本文探讨了商标注册后对于商品/服务项目的修改事宜。

依据通行的商标法原则，商标注册后的任何修改都不应扩大商标最初获得的保护范围，无论是对于商品/服务项目的修改还是对于商标标识本身的修改。

阿联酋商标法第19条第1款规定，允许对商品/服务项目进行增加或删除，前提是这些修改不得"根本性地改变商标的实质特征"。所有修改均由商标局（TMO）最终核准。

实践中，TMO允许在不超出原注册类别范围的前提下，对商品/服务项目进行修改，包括增加新的项目。但我们认为，那些意图扩大商品/服务项目范围的修改可能会在未来遭遇挑战。

因此，我们计划与TMO就商标注册后商品/服务项目的修改问题进行深入沟通，以确保官方知悉可能出现的问题并采取措施避免核准任何可能扩大现有注册保护范围的修改。

本文所提供的信息仅供参考，不构成专业或法律意见。如需进一步讨论，欢迎与我们联系。

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