越南：在海牙协定框架下，提交工业外观设计国际申请的新要求

本文旨在提醒外观设计权利人，在海牙协定下向越南提交工业外观设计国际申请时，需满足以下要求。

在海牙协定框架下，向越南提交工业外观设计国际申请的权利人需知

本文旨在提醒外观设计权利人，在海牙协定下向越南提交工业外观设计国际申请时，需满足以下要求。这一新规定尚未被世界知识产权组织（WIPO）广泛宣传，许多申请人有可能还尚未了解相关细节。

越南政府颁布了第65/2023/ND-CP号令，指导越南知识产权法（"第65号令"）的实施，该令自2023年8月23日起生效。

根据第65号令第24.8条，若工业外观设计国际申请（"海牙申请"）根据海牙协定指定越南并 主张 优先权，则必须在WIPO公布海牙申请之日起 3个月内，向越南知识产权局提交优先权文件。若未能按时并以正确格式提交优先权文件，越南知识产权局将拒绝承认该海牙申请的优先权。

请注意以下事项：

由于第65号令自发布之日起立即生效，越南知识产权局将采取灵活措施，以便利指定越南的海牙申请申请人行使权利，特别是：

若海牙申请在2023年5月23日或之前公布，则无需提交优先申请的认证副本。 若海牙申请在2023年5月23日之后公布，直至WIPO公布新规定之日（详见下文第3项），申请人应提交优先申请的认证副本。即使超过3个月期限，仍可进行提交。 越南知识产权局将向WIPO通报新要求，WIPO随后将在其网站上公布新规定。自WIPO公布新规定之日起，申请指定越南并主张优先权的海牙申请的申请人，必须在海牙申请公布之日起3个月内，以正确形式提交优先申请的认证副本。逾期提交将不被接受。

截至目前，WIPO尚未公布新规定，因此优先权文件仍可在3个月期限后提交。

鉴于上述要求，我们建议若海牙申请在2023年5月23日之后公布，申请人应向IP Vietnam提交优先申请的认证副本。

罗思国际能协助申请人理解应对这些要求。如有任何疑问或需进一步了解详情，请通过PatentsVietnam@rouse.com与我们联系。

中文校对：李宓，专利业务负责人，路盛律师事务所

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