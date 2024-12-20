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20 December 2024

缅甸：数字化新篇章——在线商标注册公告正式启用

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缅甸知识产权局（IPD）于2024年12月1日重磅发布了在线商标注册公告。它展示了我们通过在线提交系统（WIPO文件系统）在第一阶段试运行期间的成果Ӎ
Myanmar Intellectual Property
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2024年12月1日，缅甸首次发布商标注册公告，这标志着其在知识产权保护领域迈出了重要一步。

缅甸知识产权局（IPD）于2024年12月1日重磅发布了在线商标注册公告。它展示了我们通过在线提交系统（WIPO文件系统）在第一阶段试运行期间的成果。这不仅简化了注册流程，还为所有申请人的访问提供了前所未有的便捷。

据IPD透露，未来每个月都将定期发布授权公告和异议公告，进一步规范和透明化商标注册流程。

注册商标持有者现在可以自由地向他人许可、移转、合并或转让他们的商标权利。为了确保这些权利合法有效并得到保护，任何影响注册商标权属或效力的行为都必须向官方进行登记。此外，注册商标的五年期限也正式启动，商标持有者可以在此期间主张在先使用权或启动无效宣告程序。同时，商标权利人还可以选择进行海关备案，作为其维权策略的一部分。

（资料来源：缅甸IPD相关PDF文件

本文提供的信息仅供参考，不构成专业或法律意见。如需深入探讨，欢迎与我们联系。

中文校对：梅远，合伙人，罗思国际

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