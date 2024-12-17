商业秘密管理在数字化时期的重要性

公司需要对关键业务信息进行管理，以避免失去宝贵的资产和竞争优势

总览：

公司应识别业务中有价值的知识产权资产，并采取适当措施进行保护。

商业秘密是公司保护机密信息价值和在日益数字化的市场中保持竞争优势的重要工具。

清晰而周全的商业秘密管理是知识产权工具箱中的重要组成部分，有时甚至比注册的知识产权权利更为重要。

为了保持价值，管理层应采取适当措施，这使得拥有一个深思熟虑的商业秘密战略至关重要。

公司必须教育员工关于战略和保密的重要性。

2024年1月11日生效并将于2025年9月12日起实施的欧盟《数据法案》旨在使更多数据（特别是工业数据）更易于获取和使用，鼓励数据驱动的创新和增加数据可用性，这使得公司识别其商业秘密并采取措施保护机密性变得更加关键。 1

今年早些时候，世界知识产权组织（WIPO）发布了"全球无形资产投资简讯" 2，揭示了在过去15年中，无形资产（包括品牌、设计、数据和软件）的投资增长速度是实体资产（如工厂和机械）投资的三倍。瑞典、美国和法国的无形资产投资最为活跃。同时，研究表明，有意识和战略性地使用商业秘密并不普遍。大约40%的中小企业没有为员工提供商业秘密培训 3。

原则上，所有公司都应谨慎处理业务关键信息，以避免失去宝贵的资产和竞争优势。然而，许多公司缺乏清晰和周全的策略来管理业务关键信息，特别是商业秘密。由于获得商业秘密保护无需注册，公司管理层需要采取措施制定适合公司的战略。本质上，法律保护那些自我保护的人，但许多公司缺乏基本的知识，不知道他们需要做什么才能受到立法保护。当然，公司应该合理地投入多少时间和资源在商业秘密战略上因不同类型的公司而大相径庭。尽管如此，每位企业主/管理层至少应该：

识别有价值的商业秘密，

分析哪些个人（无论是外部人员还是内部人员）应被授权访问信息，

采取合理的保护措施以保持秘密性。

当公司认为商业秘密受到攻击时，案件结果最关键的问题通常是什么是可以构成商业秘密的问题。欧盟各国对商业秘密的定义都有规定，主要是《商业秘密指令》（2016/943）。商业秘密被定义为机密信息，该信息：

具有秘密性——不为相关业务领域的人普遍知晓或获取，

有价值——因其是秘密而具有商业价值，

采取合理的保护行动——由信息的合法持有者采取合理步骤保密，例如与业务合作伙伴签订保密协议。

今年瑞典法院审理的两起涉及商业秘密的案件再次证明，尽早采取积极行动至关重要。 4在这个数字化的时代，采取行动和保持严格的商业秘密管理策略变得更加重要。一方面，随着新技术的发展，数据传输变得更加容易和快速。另一方面，2024年1月11日，欧盟《数据法案》生效。该法案旨在使更多数据可供使用，并在欧盟内设立规则，规定谁可以使用和访问哪些数据以及用于什么目的。

为了在不损害《数据法案》使更多数据可用的目标的同时保护商业秘密，责任落在了数据持有者身上。数据持有者和用户/第三方应就某些措施达成一致，以保护商业秘密的机密性。如果这些措施没有得到遵守，数据持有者可以保留或暂停数据共享。数据持有者只有在能够证明披露商业秘密很可能会造成严重经济损失的情况下，才能拒绝共享数据。任何试图证明极有可能造成严重经济损失的人都知道，这即使不是不可能，也是一个巨大的挑战。

Footnotes

1. https://digital--strategy-ec-europa-eu.translate.goog/en/policies/data-act?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=sc

2. https://bit.ly/4ceakgB

3. https://www.wipo.int/web-publications/wipo-guide-to-trade-secrets-and-innovation/en/foreword.html

4. Mål: PMT 6373-22 - Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt

中文校对：林华秋，顾问，路盛律师事务所

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