柬埔寨启动新知识产权备案系统，强化知识产权保护

柬埔寨近期采取了重大举措强化知识产权保护，正式推出了一套综合性的知识产权权利备案系统（IPRRS）。这一全新的系统自2024年9月1日启动并进入试运行阶段，其宗旨是提升海关作业效率，加强对仿冒商品和平行进口商品的打击力度。

IPRRS可以便捷地实现商标、地理标志和版权的备案登记，帮助海关人员迅速获取重要数据。这一备案流程的优化能有效地提高海关对非法进口和假冒商品的识别能力，便于海关官员及时采取行动。

该备案系统支持两种备案类型：一是涉及各类知识产权的备案，二是独家经销权的备案。目前，提交海关清关异议的数字化系统仍在完善中，尽管如此，IPRRS的推出已无疑是柬埔寨在知识产权执法领域向前迈出的重大一步。

对于品牌权利人而言，知识产权权利备案系统（IPRRS）带来了诸多便利：

简化了知识产权的登记和保护流程，让企业能更高效地保护品牌不受仿冒者和未经授权者的侵害。

帮助海关快速地获取数据，迅速采取行动打击侵权行为，维护品牌声誉，提升消费者信任。

便利权利人与海关之间的互动和合作，促进海关主动保护，从而营造健康的市场环境。

总而言之，新备案系统的启动表明，柬埔寨政府决心加强知识产权保护和执法能力，为企业和消费者创造更加安全的商业环境。

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中文校对：李清

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