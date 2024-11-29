阿联酋：成功提交声音商标申请的启示

我们的阿联酋商标团队最近向阿联酋商标局成功提交了五份声音商标申请。

我们的阿联酋商标团队最近向阿联酋商标局成功提交了五份声音商标申请。现在，我们很高兴与大家分享这一过程中的关键点，包括申请要求、时间范围和相关费用。

申请要求

在阿联酋，声音商标的申请流程有一些特别的注意事项。虽然在线系统尚未为声音商标设置专用表格，但我们已找到了解决方案。

在提交申请时，可以通过在填写文字要素的部分标注“声音商标”来指明商标类型。

为了顺利完成申请，需要上传代表声音的音符图像，同时附上实际声音的数字文件。这样可以确保商标局获得有关该商标清晰的视觉和听觉样本。

时间范围

阿联酋声音商标申请的审理时间范围尚在逐步明确中。据我们了解，首个声音商标申请于2024年1月提交，并在同年8月的商标期刊上公告。这表明审查和批准过程可能需要数月时间，比常规申请流程要长，企业在规划时应考虑这一因素。

费用

阿联酋商标申请的标准费用结构也适用于声音商标。针对声音商标的任何额外费用，我们将在获取更多信息后及时传达。

异议

目前尚不清楚第三方如何对声音商标提出异议，因为这可能需要聆听该商标或接触该商标，而这些信息可能无法便利地向公众开放。

中文校对：田一倩

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