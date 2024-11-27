越南：优化司法体系，加强打击盗版软件力度

尽管关于越南软件盗版率的详细信息报告不多，商业软件联盟（BSA）依然将越南视为一个高风险市场。根据越南法律，软件所有者有权通过行政、民事和刑事途径来保护其知识产权。然而在实务中，软件所有人更多地寻求自力救济手段，例如：发送警告信或开展谈判，因此，软件维权成效很大程度上取决于软件所有者的参与程度。由于越南软件版权维权环境的特殊性，这些努力往往也会遭遇较大挑战。

本文将重点探讨越南软件合规团队面临的主要挑战，并提出我们对于在越南进行软件版权维权的建议。

应对未授权用户所面临的挑战

对盗版软件使用者的惩罚缺乏震慑力：

在处理软件侵权案件时，我们的目标往往不是要阻止盗版用户的使用，而是想将他们转变为合法客户，为了实现这个目标，我们往往会对侵权用户进行法律风险教育并提供合规使用正版的激励手段。

然而，由于缺乏对使用盗版软件的强有力惩罚措施，实现以上目标并不容易。许多公司，尤其是本地公司，愿意承担触犯法律的小风险使用盗版软件，以换取经济上的大好处。

证据门槛高：

证明软件侵权行为也颇具挑战性。虽然“电话回家”技术能够发现未授权的软件使用情况，但执法人员在理解这些数据时常常遇到障碍，从而导致法律行动的延误或复杂化。此外，某些软件通常只由目标公司的少数工程师使用，这就需要执法人员进入公司现场以确认软件是否处于在用状态。没有确凿的侵权证据和用户的具体位置信息，要说服执法机关对涉嫌侵权的公司进行检查非常困难。

侵权方的否认：

“电话回家”数据能显示盗版软件在正常工作时间的使用时长和与工作相关的使用记录，但是，面对侵权指控时，涉事公司往往辩称软件的使用仅限于临时员工的个人行为或非商业目的，尽管这些辩解通常缺乏依据、显得苍白无力，它们仍可能让软件权利所有者感到沮丧，从而挫伤他们继续追诉案件的决心。

积极的趋势

越南政府正致力于加强知识产权执法和司法力度，主要是加强行政和民事救济手段。目前，越南尚未有公开报道的软件侵权刑事案件。

近年来，软件侵权民事诉讼的重要性不断上升，软件侵权案件的数量和软件所有者获得的赔偿金额都有显著增加。2022年和2023年，越南记录了数起巨额判赔额的软件侵权案件，高赔偿额包括了物质损失、精神损害和律师费用，总数计数十亿越南盾。例如，2022年，平阳省人民法院对一起案件做出了46亿越南盾（约合18.5万美元）物质损害赔偿的判决，这一赔偿额是行政罚款顶格的65倍。这一判决标志着软件侵权案件处理的的一个重要风向，毫无疑问，与行政罚款相比，高判赔传递出了更强烈的威慑信号。

此外，即将成立的知识产权专门法院预计将通过填补专业知识的空白，进一步强化针对软件侵权的民事救济。知识产权专门法院将在复杂案件中实现更一致、更快速的裁决，预计在赔偿金额和搜查令等方面也将有所突破。一旦更多的案件通过知识产权专门法院审理，软件侵权诉讼结果的可预测性将显著提升，在越南开展软件许可合规工作也将更容易取得成效。

关于成立专门知识产权法院的更多细节，请点击此处。

我们的建议

越南知识产权专门法院将在2025年1月1日起开始运行，及时了解相关进展和影响，在新的法院体系下调整您的反侵权策略，这一点至关重要。

鉴于目前软件维权在很大程度上仍依赖于软件所有者的积极参与，尤其是通过谈判转化付费使用仍相当重要，我们建议软件所有人采取以下措施，以提高处理软件侵权案件的成功几率：

修订用户协议，加入强有力的审计条款，以便在谈判中获得更多优势。

深入理解并充分运用版权和民事责任法规，以应对侵权使用者的反驳和借口，促进谈判。

深入了解侵权用户的运营情况，成功的谈判不仅应考虑法律和财务因素，还可以考虑侵权者的声誉损害风险。这通常需要管理层决策者、法律顾问和IT人员共同参与，以充分了解技术细节。

大规模发送警告信可以取得一定效果，针对大规模或屡犯的侵权者，我们建议采取更严厉的法律行动，促成更高的合规转换率。在警告信中，软件所有人可以引用这些下一步的升级行动，以增强说服力，提高将未授权用户转化为合规用户的可能性。

综上所述，虽然目前在越南执行反盗版法仍面临挑战，但随着政府的积极介入和法律机制的改进，长远而言，知识产权保护将得到持续加强。

中文校对：李清

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