泰国开始为指定泰国的国际注册商标颁发本地商标证书

自2017年泰国正式成为《马德里议定书》的一员，泰国商标局一直致力于根据世界知识产权组织的授权声明，为指定泰国的国际注册商标发放本地

自2017年泰国正式成为《马德里议定书》的一员，泰国商标局一直致力于根据世界知识产权组织的授权声明，为指定泰国的国际注册商标发放本地注册证书。然而，一项有关商品和服务驳回的技术问题推迟了这一进程。

截至2024年8月，泰国商标局已成功克服上述技术障碍，并于2024年9月初开始发放注册证书。商标局将从 2017 年和 2018 年的申请开始，按时间顺序处理积压的申请。对于未受到驳回的国际注册，其注册证书的发放也将紧随其后。

泰国商标局长期以来致力于使本地注册实践与国际商标注册保持一致，如今这一愿景终于照进现实。虽然在处理积压案件的过程中仍可能存在一些延迟，但这一积极进展为那些等待在泰国完成国际商标注册的申请人带来了信心与保障。

对于尚未收到注册证书的品牌所有者来说，通常情况下，申请获取一份证书摘要便足以用于维权。我们建议您与本地法律专家进行咨询以获取这份文件，并在他们的帮助下推进后续行动。

中文校对：田一倩

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