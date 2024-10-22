引言

假冒、仿造和侵权产品的流入，对泰国政府和合法商标与版权所有者构成了长期的重大挑战。这些非法行为不仅导致政府税收流失，还可能对消费者健康构成威胁，并对品牌声誉及权利所有人的利益造成损害。

为了应对这些挑战，泰国海关作为防御非法进口的第一线，发挥着至关重要的作用。自1987年以来，海关通过主动检查，在边境积极拦截假冒商品。海关有权根据商标或版权侵权、逃税等违法行为扣押商品。

以下统计数据来自泰国知识产权局网站： https://www.ipthailand.go.th/en/ipr-enforcement-operation/item/staticpp_dipyear-aug2567.html，展示了皇家泰国警察、特别调查部和海关在年度突袭行动中查扣的物品数量。数据表明，海关每年成功查扣了大量假冒产品。

近年来，海关备案流程已成为加强知识产权保护的关键机制。本文深入探讨了泰国海关备案流程的细节，包括其应用、所需文件，以及海关官员在识别和扣留侵权产品中的作用。

文章还强调了持续对海关人员进行培训的重要性，以提高他们识别假冒商品和有效执行知识产权法律的能力。通过理解这些流程并加强权利所有人与海关之间的合作，可以显著提升泰国知识产权的维权效果。

数据来源：https://www.ipthailand.go.th/en/ipr-enforcement-operation/item/staticpp_dipyear-aug2567.html

海关备案流程指南

海关备案是保护商标和版权的重要手段，它允许海关官员在怀疑有假冒产品时，直接与权利所有人或其代理人合作。

在亚洲，各国海关正通过引入高效的备案系统，积极打击假冒商品，以加强执法。不同国家在备案服务上有不同的做法和收费标准：

中国：每项商标或版权的海关备案费用为100美元，提供强有力的保护，防止侵权行为。

越南：只需支付10美元，就可以通过单一的海关备案申请，覆盖无限的商标注册、专利证书和版权，实现全面保护。

印度尼西亚：海关备案不收取官方费用，这为知识产权保护提供了一种经济实惠的选择，尽管它仅限于商标的备案。

泰国：海关备案同样不收取任何官方费用，并且允许对商标和版权作品进行备案。

在泰国，商务部出台的相关规定简化了对假冒和盗版商品的出口、进口和转运的禁令流程。根据2022年的商务部通知以及第106/2565号海关部门公告，自2022年7月29日起，那些在泰国知识产权局（DIP）注册了商标或版权的权利所有人，可以利用全新的泰国海关知识产权备案系统（TCIRs）来进行海关备案。通过TCIRs网站 (https://thaiipr.customs.go.th/ipr-app/) 提交的申请不需要支付官方费用。不过，从DIP获取商标注册的认证副本则需要支付大约6美元的官方费用。

在泰国进行海关备案所需的文件包括：

由权利所有人授权签字人签署、经过公证人公证、并在泰国大使馆/领事馆认证的授权委托书（POA）。

经过公证人公证并在泰国大使馆/领事馆认证的公司注册证书或良好声誉证书的副本。

由泰国知识产权局（DIP）出具的商标注册认证摘录，或版权所有权文件（如有）。

权利所有人及其代表还可以提供辨别真品与假冒产品的指南，并指定真品的进口港口，以协助海关官员进行检查。

申请流程概述

在泰国，进行海关备案需遵循以下步骤：首先，申请人需在泰国海关知识产权备案系统（TCIRs）网站上提交有关商标或版权的信息、商品详情，并上传必要的文件及附加信息。在线提交申请资料后，权利所有人或其代表应与海关官员约定时间，以供提交原始文件进行审核。申请人可通过TCIRs网站实时跟踪申请状态。

一旦海关备案申请获得批准，其有效期将为三年，或直至注册商标或版权保护期满，以先到期限为准。如需续期，申请人须在备案到期日前至少30天提出续期请求。备案成功后，若需对信息进行修改或更新，可通过TCIRs网站免费办理。

该流程设计高效、操作便捷，且全程无需支付任何费用。通常情况下，只要所有必要文件均已上传且经官员当面审核无误，海关备案可在1至2个工作日内完成，相较于某些其他国家长达30个工作日的处理时间，明显加快了审批流程。

截至2024年8月，已有约1100份海关备案申请成功获批，其中商标备案占比95%，版权备案占比5%。

尽管该流程相对较新，但泰国海关正积极为官员开展相关培训，以确保他们能够有效地运用TCIRs系统。然而，截至2024年8月，海关官员对TCIRs系统的使用尚不普遍。在扣留疑似非法商品的过程中，许多边境和海关站点的官员仍可能需要参考DIP的商标数据库，或联系商标代表，以及咨询那些近期接受过海关培训的人员。

通过海关培训提升知识产权意识

对于希望通过海关加强知识产权保护的权利所有人来说，第一步是申请海关备案。随后的步骤包括提供定期的培训课程，以增强海关官员对商标和版权的熟悉度和意识。这些基础知识使官员能够更有效地识别假冒产品。此外，持续的培训有助于与海关和其他执法机构建立合作关系。

泰国海关不自行举办培训活动。权利所有人应通过其代表直接与海关协调，安排双方都方便的培训课程。大多数培训在曼谷进行，届时也邀请其他相关的执法机构，如特别调查部（DSI）、知识产权局（DIP）、经济犯罪司（ECD）和消费者保护警察司（CPPD）。这些机构经常参与海关培训课程，它们在打击知识产权侵权方面有共同的目标和任务。

鉴于进口产品源源不断以及商标和版权数量不断增加，建议每年进行培训，以跟上形势的发展。定期的培训课程对于保持和提高海关官员对品牌所有者知识产权的认识至关重要。

除了在曼谷的培训外，权利所有人可能会考虑在首都以外组织培训课程，特别是当在特定海关站点发现非法产品趋势时。例如，在柬埔寨-泰国边境的Aranyaprathet港口，经常会遇到假冒服装和个人用品。同样，在马来西亚-泰国边境的Sadao海关港口，也频繁发现涉嫌假冒的燃料和酒精饮料。针对这些港口的服装、燃料和饮料行业的品牌对海关进行有针对性的培训课程将大有裨益。

海关主动扣留涉嫌侵权货物

当海关官员识别出涉嫌的假冒产品时，他们会迅速采取扣留措施，并进行初步筛查以评定这些商品的真实性。接下来，他们会通过电话与权利所有人或其代理人取得联系，然后通过快递或邮寄方式发送正式的请求信，以核实产品的真伪。在初步评估中，官员们可能会附上一两张涉案商品的照片。如果这些图片不足以进行判断，代理人可以要求提供更多照片或根据商品的存放情况，请求查看被扣留的商品。

依据海关的扣留和通知程序，权利所有人或其代理人须在收到海关正式请求后的三日内提交真伪鉴定函。在极为罕见的情况下，若进口商或出口商声称被扣留的产品为真品，权利所有人或代理人可在收到海关通知后的三日内提交真伪鉴定函及执行请求。在某些情况下，还可以获得七天的鉴定延期。此时，官员可能会要求提供保证金，具体要求和金额由相关权力机构自行决定。但是，这种请求极为罕见，且并无相关记录案例。

如果权利所有人或其代理人未能在规定时间内完成对被扣留商品的真伪鉴定，官员可能会引入第三方专家进行评估。这些专家可能包括与泰国品牌所有密切相关的人员，如销售助理或品牌经理，他们需在无回应的15天内确认商品的真伪。根据经验，海关寻求第三方专家介入的情况几乎还未曾听闻。

在实际操作中，海关往往会将品牌监控范围扩展至官方备案之外。他们可能会扣留带有DIP数据库中备案的商标的产品，该数据库可通过此链接公开访问： https://search.ipthailand.go.th/。这种扩展范围的监控包括将查扣的商品与DIP数据库中的商标进行交叉比对，以识别潜在的侵权行为。

尽管海关的扩展监控是一个有效途径，但还是建议权利所有人保持知识产权海关备案，并提供培训，以提高成功扣留侵权商品的几率。

海关根据知识产权所有者的请求扣留特定货物

当权利所有人得知有一批侵犯知识产权的特定货物时，他们可以通过提交授权委托书（POA）以及正式的检查请求信，要求海关扣留该批货物。

一旦海关确认了授权委托书的有效性，海关官员将通知权利所有人或其代表在24小时内参与对该批货物的实物检查。如果产品被确认为侵权，权利所有人或代表必须在检查后的三天内迅速提供真伪鉴定函，并提交执行扣货请求。

泰国海关对侵权产品的处理措施

当产品被确认侵犯了商标或版权时，侵权者将面临严重的法律后果，包括没收假冒商品以及可能高达商品总价值（含税）四倍的罚款。在某些情况下，侵权者还可能面临长达10年的监禁，或者同时被处以罚款和监禁。在实际操作中，罚款是最常见的惩罚方式。泰国海关会将扣押的侵权产品存放在其仓库中，并定期组织销毁活动，且不向权利所有人收取任何费用。这些销毁活动是与私营部门合作进行的，采用环保的废物处理方法。

例如，2024年曼谷知识产权侵权商品销毁仪式由INSEE ECOCYCLE公司主办，该公司运用压路机、压实机和切割设备对没收的商品进行了销毁。出席仪式的嘉宾包括商务部长、知识产权局局长、警察总指挥、海关总指挥、特别调查部部长以及皇家泰国陆军防空指挥部指挥官。权利所有人及其代表和记者也受邀见证了这一活动。在春武里和北标两省还举行了额外的销毁仪式，将这一行动扩展到了曼谷以外地区。

2024年曼谷知识产权侵权商品销毁仪式在一个庄重而有深远影响的环境中举行。这一活动彰显了泰国政府致力于通过精心组织的销毁流程来强化知识产权保护的决心，如下图所示。

销毁活动开幕式上，嘉宾们参与了切割、粉碎假冒伪劣产品的活动。

一些假冒产品的照片。

假冒产品的销毁采用了一系列的环保方法，包括使用压路机、压实机和拆解机械，所有操作都由技术娴熟的专家进行。

泰国知识产权边境保护的新动态与挑战

假冒及仿造产品，包括服装、鞋类、箱包和电子产品等的泛滥，主要源于其价格低廉、公众对知识产权认识不足，以及电子商务和运输行业的快速增长。在这个日益全球化的时代，销售者可以轻松地跨越国界触及消费者，而蓬勃发展的运输行业进一步方便了这些商品的分销。

同时，侵权者在逃避检测方面变得越来越精明。他们采取了一些手段，例如通过小包裹进口未贴品牌标签的假冒商品、利用空运、申报商品为无品牌或是将侵权产品与合法商品混合——这一切都是为了减少被海关查获的风险。

为了应对这些挑战，权利所有人应通过备案和年度培训加强与海关的合作。这种积极主动的做法将提升品牌知名度，帮助识别侵权产品，让官员了解侵权者不断变化的进口方式，并最终提高海关查扣行动的成功率。

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