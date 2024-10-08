近年来，人工智能日益为公众所知，可以说已经家喻户晓。它的广泛影响力已遍及全球各行各业，并延伸到包括商标法在内的各个法律领域。

近年来，人工智能日益为公众所知，可以说已经家喻户晓。它的广泛影响力已遍及全球各行各业，并延伸到包括商标法在内的各个法律领域。

时至今日，无论是品牌方还是知识产权服务提供商都在利用人工智能技术简化商标流程，并利用人工智能执行多种任务。从商标检索过程中的商标近似度比较评估，到撰写标语和产品名称等营销材料、甚至设计徽标和视觉品牌元素，人工智能极大地提高了这些工作的效率与效果。

不过，尽管人工智能技术取得了重大进展，企业在利用人工智能技术时务必保持警惕，确保不违反商标相关法律以免带来法律后果。本文旨在帮助企业了解如何应对与人工智能技术有关的复杂商标问题，尤其是以泰国和印度尼西亚等可能出现独特挑战的司法管辖区为例进行说明。

泰国

在泰国，人工智能生成的商标所有权归属问题是一个复杂的法律难题，因为传统的商标法可能无法解决这种特殊情况。有关部门需要明确这些商标是归人工智能本身还是归其创造者所有。此外，严格的标准使泰国的可注册性变得复杂，泰国的审查员以严格评估商标显著性而著称。其结果是，人工智能生成的商标将面临严格的审查并可能无法获得注册，这给创新者寻求法律保障带来了极大困难。

在泰国，由于商标数据库极其复杂，包含了不同语言的文字商标以及附带图形和图像的组合商标，利用人工智能技术进行商标检索困难重重。例如，人工智能需要能够读取并理解不同语言才能够提供准确的检索结果，这具有很高的挑战性。此外，商标检索工作还需要考虑文化差异以及当地消费者的认知。为了确保商标检索结果的准确性与有效性，人工智能需要能够甄别并考虑多样化语言和文化背景。

利用人工智能监测在线商标仿冒为识别和打击侵权行为提供了前景良好的解决方案。印度尼西亚不过，就法律层面而言，商标权人需要特别注意数据隐私及相关责任问题。泰国监管框架要求商标权人利用人工智能检测商标相关活动时做到合法合规，以避免可能存在的法律风险。

首先，与泰国以及其他地方类似，也存在难以判定人工智能生成的商标所有权归属的复杂问题。MidJourney 等人工智能平台要求用户向平台授予各种权利，包括展示、复制利用平台服务生成的资产并在此基础上创作衍生作品的权利。这将导致商标主管部门在授予人工智能生成的商标的注册时对于所有权归属存在疑问。

其次，关于侵权风险，如果人工智能生成的商标包含了第三方权利或与现有的第三方权利相似，并随后被用于商业活动，可能会产生潜在侵权责任的问题。追究平台的责任，还是追究用户的责任？这两点的解决在很大程度上取决于人工智能服务提供商和用户之间约定的条款和条件。

最后，电商平台现在普遍利用人工智能技术来评估消费者的购买模式，并在此基础上向消费者推荐人工智能认为符合其偏好的广告。如果推荐广告中包含假冒产品，可能会造成麻烦。这种情况可能会混淆消费者，并造成消费者误购假冒产品的风险。

人工智能技术涉足商标法领域，在泰国和印度尼西亚等地带来了许多复杂问题。其中尤为重大的问题包括：人工智能生成的商标所有权归属问题，这些商标是否符合严格的商标注册标准，以及利用人工智能进行商标检索是否能够获得可靠的结果等等。为了避免受困于这些复杂问题，企业有必要与人工智能服务提供商签订明确的协议，并确保合规。在相关法规不断发展变化的背景下，企业只有严格遵守当地法规并采取积极行动，才能在利用人工智能技术的同时，有效保护自身的知识产权。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.