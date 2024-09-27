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27 September 2024

阿联酋新商标法下的行政撤销行动

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阿联酋新商标法（2021 年第 36 号联邦法律）于 2022 年 1 月正式生效，其对旧商标法进行了几项重大修改...
United Arab Emirates Intellectual Property
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阿联酋新商标法（2021 年第 36 号联邦法律）于 2022 年 1 月正式生效，其对旧商标法进行了几项重大修改。本文将着重介绍新法的其中一项重点：引入第三方行政撤销程序，允许第三方向商标局提起撤销行动。

此类撤销行动应向商标局提出，并有权向申诉委员会提出上诉。该委员会属于司法委员会，在此类行政案件中扮演初审法院的角色。如果不服申诉委员会的处理决定，当事人还可继续上诉至上诉法院。而在此之前，此类诉讼需要向法院提出。

本文将阐述撤销商标的理由、商标局的行政程序、相关费用，以及有待进一步明确的领域。如果我们后续从商标局了解到更多情况，我们将及时向您通报。

撤销商标的理由

新商标法列出了可以撤销注册商标的几种理由，其中包括新增的基于"在先使用"的理由：

在先使用 - 18 条第 (2)

第 18 条第 (2) 款新增了可以以"在先使用"为由申请撤销商标的规定。该款规定："凡在商标注册人之前使用该商标的个人或组织，均可在商标注册日起五年内向经济部申请撤销该注册商标，前提是该个人或组织未明示或默示同意商标注册人使用该商标。"

这一规定与阿联酋强调"使用在先"而非"注册在先"的原则相符。

恶意注册 - 18 条第 (1)

恶意注册的商标可被撤销。第 18 条第 (1) 款规定，"商标注册人应被视为该商标的唯一所有者。如果商标的注册和使用（注册日起连续五年）未涉及司法纠纷，该商标的所有权归属应被认为不存在争议，前提是注册人未被证明存在恶意行为。"

不使用/不当注册 - 24

第 24 条列出了可以撤销商标的各种理由，包括不使用、所有者申请和不当注册等。

不使用 - 24 条第 (3)

本条规定，连续五年不使用的注册商标可被撤销。第 24 条第 (3) 款规定，任何利害关系人如能证明商标在注册后连续五年未使用，且不存在任何不可预见的情况阻止其使用，均可提起撤销行动。

不当注册 - 24 条第 (4)

本条规定，如果商标注册存在违反法令规定的情况，经济部可自行决定或按利害关系人申请撤销商标。

阿联酋商标法第 27 条及其中涉及商标撤销的规定

第 27 条涉及商标被撤销后的重新注册。该条规定：

"如果商标从注册簿中删除/撤销，则自删除之日起三 (3) 年内，任何其他人不得为相同或类似商品或服务重新注册该商标。如果商标依照主管法院的判决被删除，且判决中规定了较短的重新注册期限，则前述限制不适用。"

在申请撤销商标时，必须参考本条规定，以解决商标撤销后可能被重新注册的潜在问题。商标局作出的有利决定被认为等同于法院作出的判决。不过，为了避免在执行过程中出现任何不确定的情况，在提交申请时务必明确要求商标局参考本条规定。

行政撤销程序、期限和费用

程序

1.通过商标局门户网站在线提交撤销申请。
2.上传撤销声明（使用阿拉伯语撰写），并附上用于证明撤销理由与论据的支持材料。
3.商标局将通知注册人并给予答复时限，必要时安排听证会。
4.商标局向撤销申请人转交注册人的答复，允许其进一步发表意见，并在必要时安排另一场听证会。
5.如果注册人未在指定期限内给予答复，商标局可直接针对申请作出决定，不再等待注册人答复。
6.商标局将在审理后作出决定。如果不服此决定，可向申诉委员会提出上诉。

期限

虽然实施条例规定前述决定须在 90 天内作出，不过此期限当前并没有得到遵守。当前实际期限在 10 到 18 个月之间。预计商标局在解决完当前积压的案件并建立起高效的处理机制后，将能够遵守前述 90 天期限限制。

费用

基于前述理由向商标局提起撤销申请的官方费用为 10,000 阿联酋迪拉姆（约合 2,740 美元）。

阿联酋商标局最新情况通报

最近一段时间，商标局一直在改进工作流程以期提高工作效率，因此暂停了对撤销案件的审理。不过，商标局目前已恢复对撤销案件的审理。

有待进一步明确 的领域

新法实施一向伴随着不确定性，由商标局处理撤销案件同样如此。不过，随着商标局处理更多的案件，这些不确定性有望在今后得到解决。

有待进一步明确的主要领域包括：

1.注册商标的使用：目前尚未明确什么样的使用构成有效且持续的使用，有关部门须就此问题给出具体的指导意见。
2.通知注册人：尚未确定通知注册人时的通知流程，以及注册人未给予答复时的处理流程。
3.上诉费用：目前，如果不服商标局的决定，当事人可上诉至申诉委员会，官方对此没有规定任何费用。法律对此没有具体规定，未来可能会有所变化。
4.向法院提起商标撤销诉讼：当事方有保留直接向法院提起撤销程序的选择权。商标局可能需要结合新法规定，对此程序作出进一步的澄清。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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