近几十年来，柬埔寨的知识产权格局发生了显著变化。商标申请活动已经成为衡量该国经济发展情况以及融入全球市场程度的一个重要指标。

近几十年来，柬埔寨的知识产权格局发生了显著变化。商标申请活动已经成为衡量该国经济发展情况以及融入全球市场程度的一个重要指标。

随着柬埔寨逐步放开对外资与外贸的限制，国内外企业日益注重通过商标注册与维权活动来保护品牌权益。

本文探讨了柬埔寨商标申请数据的发展变化趋势及其背后成因，以及这些趋势如何推动柬埔寨经济持续增长并更好地融入地区与全球价值链。

过去三十年的发展变化趋势

柬埔寨商标数据库的数据显示，1991 年 1 月至 2024 年 7 月的三十年间申请总量超过 135,000 件，凸显了市场对商标保护工作的高度重视。

值得注意的是，农业 和卫生行业分别以20%和18%的商标申请量遥遥领先，反映了这两个行业在柬埔寨经济中的重要地位。另外，研究与技术 (12%) 和商业服务 (10%) 等行业也在商标申请量中的占比较大，进一步彰显了柬埔寨不断变化的商业格局。

本地申请量显著增加，占到总申请量的 24%，反映出柬埔寨国内创业活动日益活跃。在国际申请方面，美国位居第一，占总申请量的 12% ，中国紧随其后，占总申请量的 11%。这表明外国企业对柬埔寨的商标保护市场兴趣浓厚。

过去五年的发展变化趋势

在过去五年中，柬埔寨的商标申请量呈现出稳步下降的趋势，从 2019 年的 9,342 件下降至 2023 年的 6,953 件。本地商标申请量在 2020 年达到 3,574 件的峰值，但在 2023 年下降至 1,984 件，较 2020 年峰值下降 44.5%。国际商标申请量也从 2019 年的 6,616 件稳步减少到 2023 年的 4,969 件，降幅为 24.8%。

不过，国内申请与国际申请的比例在过去五年中保持相对稳定。虽然在新冠疫情期间国际申请的占比略有下降，但在 2023 年重新趋于上升。

还需要指出的是，在此期间，国际或外国商标申请一直占总申请量的绝大部分，达到了 60% 至 71%。

2024 年迄今的商标申请情况

2024 年 1 月 1 日至 7 月 13 日，柬埔寨商标部门总共收到约 3,000 份申请。研究与技术（第 9 类）、商业服务（第 35 类）、卫生（第 3 类和第 5 类）以及农业（第 30 类和第 43 类）等行业占到了今年迄今为止申请量的一半，显示出在柬埔寨寻求保护的商业利益多种多样。。

在这些申请中，有三分之一来自国内申请人，其余三分之二来自外国申请人

在外国申请人中，中国公司表现最为活跃，所提交的申请占总申请量的逾 20%；排在其后的分别是美国 (6%)、日本 (5%)、新加坡 (3%)、泰国 (3%) 和韩国 (3%)。

大量的商标活动的增加不仅体现了柬埔寨作为投资目的地的吸引力，也反映了该国通过建立健全知识产权框架来促进经济发展的努力。

结论

柬埔寨商标申请的发展变化趋势不仅反映出该国日益融入全球经济，也反映出知识产权保护对企业的重要性与日俱增。农业、卫生、研究与技术、商业服务等重要行业在商标申请量中占主导地位，展示了柬埔寨商业日益多元化的发展现状。尽管国内商标申请量日趋上升，但来自美国、中国等国家的国际申请依然占总申请量的绝大多数。

尽管过去五年的总申请量有所下降（可能是受新冠疫情影响），但2024 年上半年重新显现的上升态势表明柬埔寨仍是一个具有吸引力的投资目的地，并反映了该国通过加强知识产权框架来促进经济发展的努力。

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