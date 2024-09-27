2024 年 6 月 24 日，越南国会通过了《人民法院组织法》的一项重要修正案。修正内容涉及 9 个章节...

知识产权法院的设立，将为权利人在越南提起知识产权诉讼提供极大的便利。

2024 年 6 月 24 日，越南国会通过了《人民法院组织法》的一项重要修正案。修正内容涉及 9 个章节、152 项条款，为设立知识产权专门法院奠定了法律依据。此项修正案将帮助越南应对日益增加的复杂知识产权纠纷，兑现其加强知识产权保护的国际承诺。

依据《人民法院组织法修正案》设立知识产权法院

《人民法院组织法修正案》批准设立专门受理特定类型案件（包括知识产权纠纷）的一审法院。具体而言如下：

最高人民法院负责制定详细方案，确定专门法院的组织结构、地理位置以及具体数量。国会代表提议将首批专门法院设在河内、岘港和胡志明市等大型城市。

越南国会常务委员会将负责审批最高院提交的方案，并为新设的知识产权法院划定管辖范围。

参考泰国、印度尼西亚等邻国的知识产权法院实践，越南有可能将目前属于越南知识产权局职权范围内的事务划入新设知识产权法院管辖范围。

知识产权法院为一审法院，受理一审法院管辖范围内的知识产权纠纷。由于诉讼当事人在一审后可以上诉至高级法院，我们认为高级法院内部可能会设立专门的知识产权庭。

此项举措对越南具有重要意义

目前，越南地方法院和高级法院受理各种类型的案件，从而法官在知识产权法领域缺乏充分培训，这造成了同案判决不一致以及案件久悬不决的等问题。设立专门的知识产权法院，由具备相应专业知识的法官负责处理这类知识产权类案件，将能保障在知识产权纠纷案件判决的一致性和合理性。

目前，越南知识产权纠纷的数量与复杂性都在与日俱增。被诉诸法院的知识产权侵权纠纷也大幅增长，但这个数字与有关部门处理的全部知识产权纠纷相比仍占比较小。2023 年， 644 起知识产权侵权通过行政处罚途径解决， 16 起侵权被刑事立案， 1约10起知识产权纠纷进入到民事诉讼阶段。这充分说明，成立专门的法院，发挥法院在解决知识产权纠纷中的积极作用，做出更多有效知识产权裁决，对改善越南知识产权保护的现状，有重要的意义。

对知识产权保护的影响

设立知识产权法院的目的在于更好地解决知识产权纠纷。知识产权专门法院将为复杂的知识产权纠纷提供专门的处理平台，能减少案件积压，提升纠纷解决速度。设置知识产权专门法院还可让法院和法院人员通过集中审理各种类型的知产案件，，加强审判能力。

此外，设立专门法院，权利人对知识产权案件审判专业度的信心将增加，更多地提起诉讼。这将导致推动

更多的知识产权案件从行政程序转移到诉讼程序。

兑现国际承诺

设立知识产权法院还有助于越南兑现在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（简称“CPTPP”）、《欧盟与越南自由贸易协定》（简称“EVFTA”）和《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）等新一代自由贸易协定下有关加强知识产权保护的国际承诺。

前景展望

设立知识产权法院的筹办工作已在各地紧锣密鼓地展开，河内已经开始任命法官。该市的知识产权法院预计可将在 2025 年 1 月 1 日后投入工作。最高人民法院将全程监督知识产权法院的设立，确保新机制顺利启动。

随着越南最高人民法院逐步推进设立新知识产权法院的工作，我们建议您密切关注最新进展，充分利用新设的专门法院体系，灵活调整知识产权保护策略。我们将持续跟进相关动态，并持续提供我们的见解。

Footnote

1. 来源：https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/1/560/ket-qua-hoat-dong-chuong-trinh-phoi-hop-hanh-dong-phong-chong-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-giai-doan-iii-2019-2023-nam-2023.aspx

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