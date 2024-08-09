在上一篇文章中，我们回顾了统一专利制度和统一专利法院的发展。在本文中，我们将通过统计数据估测人们对这些制度体系的接受情况。

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统一专利制度最新动态

在上一篇文章中 ，我们回顾了统一专利制度和统一专利法院的发展。在本文中，我们将通过统计数据估测人们对这些制度体系的接受情况。

我们可以通过统一专利制度生效以后专利权人提交申请方面的一些统计数据，探究专利权人对这个制度体系的接受情况。

根据欧洲专利局发布的统计数据，在目前已授予的专利中，统一专利累计达到了 19.4%，并且预计这一比例在未来几年还会有所上升。

在专利权人的地理分布方面，由于统一专利制度在相当程度上属于一项欧洲制度，我们毫不意外地看到有 64.2% 的专利权人来自欧洲专利局成员国——其中多数来自德国、法国、瑞士、意大利和英国。在欧洲以外地区，专利权人最多来自美国，紧随其后的分别是中国、韩国和日本。

至于统一专利所涉及的技术领域，目前申请量最多的是医疗技术领域，占到总量的约 13%。其次是测量、土木工程、数字通信、电子设备和运输等，各占约 5%。

至于译文所使用的语言，西班牙语是最常见的翻译语言，这可能表明大多数专利权人选择在西班牙生效专利。对于专利权人来说，西班牙无疑是一个重要的欧洲市场，并且该国尚未加入这项新制度。英语毫不意外地成为第二大翻译语言，排在其后的分别是德语、意大利语、法语和荷兰语。

统一专利法院第一年统计数据

统一专利法院也公布了一些统计数据。第一年受理了 134 起诉讼，其中 71 起为侵权诉讼，另外 63 起涉及撤销专利权的反诉。此外，39 起独立的撤销专利权诉讼，即非作为侵权诉讼中的反诉而独立提起的撤销专利权诉讼，以及 27 起旨在要求采取临时措施的诉讼，如临时禁令行动。

统一专利法院的上诉法院设在卢森堡，目前在巴黎和慕尼黑设有中央法庭。有关方面原本计划将第三个中央法庭放在伦敦，但由于英国脱欧后伦敦不再符合相关资格条件，现计划改设在米兰。

一审法院的区域法庭分别设在斯德哥尔摩、里加、塔林和维尔纽斯。

一审法院的地方法庭分别设在布鲁塞尔、哥本哈根、赫尔辛基、里斯本、卢布尔雅那、慕尼黑、杜塞尔多夫、曼海姆、汉堡、巴黎、米兰、海牙和维也纳。

调解与仲裁中心设在里斯本和卢布尔雅那。培训中心设在布达佩斯。

在专利事务较多的国家，地方法庭的合议庭将由 2 名本国法官和 1 名其他欧洲国家法官组成；而在专利事务较少的国家，地方法庭的合议庭将由 1 名本国法官和 2 名其他欧洲国家法官组成。

在下一篇文章中，我们将探讨这两种制度体系各自的优缺点。

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