2024年5月3日，卡塔尔政府向产权组织总干事交存了该国加入《马德里议定国》的文书，该议定书将于2024年8月3日生效，使卡塔尔成为了马德里体系的第115个成员国。这一行动为有意进入卡塔尔市场的企业提供了便利。

目前，中东地区已加入马德里体系的成员国有 伊朗、阿曼、巴林、以色列、埃及、土耳其、叙利亚、阿联酋和卡塔尔。在这些国家，商标注册费用昂贵、流程复杂，手续文件通常需要公证认证。然而，随着中东国家的陆续加入，申请人逐渐可以通过马德里途径在中东国家进行商标布局，大大节约了高昂的律师费用和公证认证费用，有效降低了商标注册和维护成本。

马德里商标有很多优点，比如马德里商标一旦注册，申请人可以通过递交一份申请来处理后续的商标续展、变更、转让等事宜，大大降低了商标维护方面的成本。

但也有部分缺点，尤其是在注册周期方面，以中东国家为例，通过单一途径和马德里途径在上述中东国家的进行申请的审查周期对比如下。可见，在注册周期方面，马德里途径指定中东国家并没有优势。

国家 单一途径审查周期 马德里途径审查周期 伊朗 6个月 12-24个月 阿曼 9-12个月 巴林 7-10个月 以色列 12-18个月 埃及 9-12个月 土耳其 6-10个月 叙利亚 12-14个月 阿联酋 3-6个月 卡塔尔 16-24个月

除此之外，在通过马德里途径在中东国家进行商标布局时，还需注意以下特殊事项：

1. 马德里指定伊朗的商标，官方不会主动下发核准注册通知（Statement of Grant），申请人需委托伊朗当地律师缴纳公告费。

另外，如申请人未及时缴纳公告费，虽然依据马德里相关法律规定，该马德里指定伊朗的商标属于注册状态，但由于当地注册程序未完成，不排除后续维权存在一定的限制。

2. 由于叙利亚和以色列存在政治冲突，通过马德里途径同时指定此两个国家的申请，容易遭遇审查意见，因此不建议通过马德里途径同时指定此两个国家。

3. 经马德里途径注册的商标，中东国家不另行颁发注册证，仅有电子核准保护证明。如有需求，申请人可单独向国家局申请注册证明或注册证。

【结语】

通过马德里途径指定中东国家进行商标布局时，其注册及维护成本远远低于单一途径申请的商标，且申请手续非常简单，因此不失为一种经济方便的保护途径。我们也期待更多的国家加入马德里体系，为全球企业的商标保护提供更多便利和选择！

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