German Desk Newsletter | 26. März 2025

langsam kehrt der Frühling ein –in bewegten Zeiten eine kleine Veränderung, deren Herbeisehnung nach einem sonnenarmen Januar in Amsterdam wohl sämtliche (politischen) Lager vereint haben dürfte.



Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen Europas: Neben einem ausführlichen Beitrag zur neuen Produkthaftungsrichtlinie gehen wir in einem weiteren Beitrag auf das Thema des europäischen Ansatzes zur Investitionskontrolle im Technologiesektor ein und zeigen Neuerungen auf, welche sich aus der neuesten Empfehlung der Europäischen Kommission vom 15. Januar 2025 und der Internet-Konsultation der niederländischen Regierung ergeben.



Auch an Grundlagenbeiträgen soll es jedoch nicht fehlen. In 3 Beiträgen haben wir uns mit dem Thema Kaufpreismechanismen im Rahmen von M&A-Transaktionen befasst. Die Beiträge wurden zunächst in niederländischer Sprache verfasst, sollen unserem deutschsprachigen Publikum jedoch keinesfalls vorenthalten bleiben.



Ergänzend zu den anderen M&A-Beiträgen gehen wir auf den aktuellen D&O-Versicherungsbericht der GILC ein, welcher die stetig steigende Relevanz dieser Versicherung vor Augen führt und aktuelle Trends erkennen lässt.



Für die fleißigen Leserinnen und Leser, welche bis zum Schluss lesen, gibt es zudem noch gute Nachrichten in eigener Sache. Es lohnt sich also dranzubleiben!



Bei Fragen zu diesen Themen oder bei gewünschter anderweitiger rechtlicher Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Striktere Investitionskontrolle im Technologiesektor

Friederike Henke, Advocaat und Rechtsanwältin, sowie Leiterin German Desk, und Susanna Tang, Senior Associate bei BUREN, haben einen Beitrag zur strengeren Handhabung der europäischen Investitionskontrolle im Technologiesektor durch die europäischen Mitgliedsstaaten verfasst.



Sie machen hierzu Ausführungen zum sog. Vifo-Gesetz, welches in den Niederlanden seit dem 1. Juni 2023 in Kraft ist und erklären dessen Geltungsbereich. Die neueren Entwicklungen werden hierbei genau herausgearbeitet, konkret die Internet-Konsultation der niederländischen Regierung zur Erweiterung des Geltungsbereichs des Gesetzes sowie die neueste Empfehlung der EU-Kommission vom 15. Januar 2025.



Die neue Produkthaftungsrichtlinie

Am 9. Dezember 2024 trat die neue Produkthaftungsrichtlinie EU 2024/2853 in Kraft und ersetzte die alte Richtlinie aus dem Jahr 1985. Sie gilt für Produkte, welche am oder nach dem 9. Dezember 2026, also 24 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie, auf den Markt gebracht werden.



Die Neuerungen sollen es nicht nur dem einzelnen Verbraucher einfacher machen, eigene Rechte durchzusetzen, sondern berücksichtigen auch diverse digitale Entwicklungen.



Unser Beitrag legt einen starken Fokus auf den Vergleich der neuen mit der alten Richtlinie, um die relevanten Änderungen aufzuzeigen.



Kaufpreismechanismen im Rahmen einer M&A-Transaktion

Schwerpunkt vieler Verhandlungen über M&A-Deals stellt die Frage nach dem Kaufpreis(mechanismus) dar. Hier können viele strategische Überlegungen eingebracht werden, welche wiederum für den Abschluss eines Vertrages entscheidend sind.



Die von Friederike Henke und Silvan Boonstra, jeweils Mitglieder des German Desks, verfasste dreiteilige Beitragsreihe zeigt die verschiedenen Mechanismen auf und gibt einen kurzen Leitfaden, wann welcher Mechanismus geeignet ist.



D&O-Versicherungsbericht des GILC veröffentlicht

Das Netzwerk Global Insurance Law Connect (GILC) hat seinen zweiten Versicherungsbericht über die D&O-Versicherung (Directors & Officers) veröffentlicht.



Hieraus ablesen lassen sich sowohl globale Trends, als auch die stetig steigende Nachfrage, insbesondere im KMU-Sektor.



BUREN durfte als Mitglied der GILC wertvolle Einblicke in den chinesischen Markt geben. Im Rahmen des Beitrages kommt auch Jan Holthuis von BURENS China Desk zu Wort.



In eigener Sache: Partnerernennungen zum 1.1.2025

Zu guter Letzt sei noch ein Hinweis in eigener Sache erteilt. Friederike Henke, Leiterin des German Desk bei BUREN, wurde gemeinsam mit vier anderen Kollegen mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zur Partnerin bei BUREN ernannt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!



