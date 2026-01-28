Проверка На Банкротную Токсичность Перед Сделкой

- within Real Estate and Construction topic(s)
Опасные объекты живой природы часто говорят об опасности своей яркой и необычной окраской. В бизнесе всё иначе: «токсичный» контрагент внешне может выглядеть вполне надёжно — офис, сайт, устоявшаяся репутация. Но финансовое состояние компаний меняется, меняются намерения руководителей, появляются долги, а иногда – и желание вывести активы.
Принцип «доверяй, но проверяй» должен относиться не только к новым, но и к, казалось бы, уже доказавшим свою надежность партнерам. Каждого нового контрагента, а также старых контрагентов с периодичностью хотя бы в полгода-год важно проверять на «банкротную токсичность».
Неосмотрительно заключенная сделка с банкротом и даже с будущим банкротом может обойтись дорого. Разберем, чем опасны такие сделки:
1. Контрагент уже в банкротстве
- высока вероятность, что такой партнер выполнить договорные обязательства окажется не в состоянии: товар не будет оплачен или поставлен, услуга не будет оказана, работа не будет выполнена, либо же качество товара (работы, услуги) будет не на высоте;
- после открытия конкурного производства управляющий компании-банкрота в любой момент может отказаться от заключенного гражданско-правового договора, еще не исполненного сторонами.
Рекомендация: с компанией, уже находящейся в банкротстве, лучше в договорные отношения не вступать.
2. Контрагент в предбанкротном состоянии
- после начала процедуры банкротства ее сделки по иску управляющего могут быть признаны судом недействительными;
- оспорить можно сделки, заключенные компанией – будущим банкротом за полгода, год и даже три года до возбуждения производства по делу о банкротстве, а также сделки, заключенные уже после начала процедуры банкротства;
- ваша компания рискует вернуть всё полученное в конкурсную массу.
Рекомендация: следует избегать заключения сделок не только с компанией в банкротстве, но и с такой, которая только стоит на пороге банкротства.
Главный вопрос: как вовремя распознать «банкротную токсичность» партнера? Как же это сделать, когда потребность в приобретении или продаже товара, работы, услуги высока, сроки поджимают, и перспектива заключения, казалось бы, выгодного договора так манит?
Практика «Корпоративное право, M&A» предоставляет вам короткий и понятный чек-лист проверки контрагента на банкротную токсичность.
Проверьте, находится ли компания в банкротстве на данный момент
Выяснить, находится ли юридическое лицо в банкротстве, можно в Едином государственном реестре сведений о банкротстве путем поискового запроса на соответствующем сайте.
Если юридическое лицо находится в банкротстве, то все тот же поисковый запрос на сайте даст возможность увидеть и то, какая именно процедура (защитный период, конкурсное производство, санация или ликвидационное производство), открыта в отношении юридического лица. Это важно, поскольку каждая из процедур банкротства имеет свою специфику, обуславливающую следующее:
- каков объем правоспособности компании в данный момент;
- какие действуют ограничения и запреты;
- кто имеет право совершать сделки от имени компании.
Как распознать признаки надвигающегося банкротства делового партнера?
Предсказать банкротство юридического лица, которое грядет через три года или даже «всего» через год, весьма проблематично. Но на более короткой временной дистанции, к примеру, в несколько месяцев или даже полгода, распознать грозные признаки можно. Вот некоторые способы.
1. Добровольная ликвидация юридического лица.
Зачастую в процессе ликвидации выясняется, что денежных средств недостаточно, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
Как проверить? Поисковый запрос на портале ЕГР даст возможность проверить, не находится ли потенциальный контрагент в ликвидации.
Обратите внимание: с ликвидируемой компанией вступать в договорные отношения не стоит не только потому, что дело может завершиться банкротством, но и потому, что ликвидируемая компания вправе заключать лишь те сделки, которые необходимы для осуществления процедуры ликвидации; совершение иных сделок запрещено. Сделки, совершенные в нарушение данного запрета, ничтожны и будут недействительными с момента их совершения.
2. Бухгалтерская отчетность
В рамках KYC целесообразно запросить у будущего контрагента актуальную (на последнюю отчетную дату) бухгалтерскую отчетность, которая была сдана в налоговый орган: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Да, деловой партнер не обязан предоставлять эти документы. Но если предоставляет – вы сразу увидите:
- отрицательный капитал;
- критическую дебиторку;
- нулевую ликвидность;
- резкое падение выручки.
Это прямые маркеры приближающейся неплатёжеспособности.
3. Цена договора
Предложение нового контрагента заключить договор купли-продажи, оказания услуг, подряда по цене значительно ниже рыночной должно насторожить. Этот факт может свидетельствовать об:
- отчаянном финансовом положении;
- попытке срочного привлечения денег;
- формировании схем преднамеренного банкротства.
Если такая сделка будет признана подозрительной, управляющий вправе потребовать признания её недействительной, а полученное — вернуть.
4. Исполнительные производства
Рекомендуем также проверить наличие задолженностей по исполнительным документам (сделать это можно в реестре при наличии наименования и УНП).
Большое количество незакрытых исполнительных может стать основанием для ухода контрагента в банкротство как по собственной инициативе, так и по заявлению одного из этих кредиторов.
Итак, как же защититься от «токсиков»?
Проверяйте компанию в реестрах на признаки банкротства и ликвидации.
Анализируйте бухгалтерскую отчётность (хотя бы на базовом уровне).
Избегайте сделок с контрагентами в процедурах ликвидации или банкротства.
Будьте осторожны с предложениями «слишком выгодной цены».
Включайте в договор дополнительные механизмы защиты (гарантии, обеспечение, этапность исполнения).
