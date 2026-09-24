Gorrissen Federspiel frifundet i kuratoransvarssag for Højesteret

Højesteret har den 10. september 2026 frifundet Gorrissen Federspiel og de enkelte interessenter i en kuratoransvarssag anlagt af konkursboet efter O.W. Bunker & Trading A/S.

Sagens kerne og parternes synspunkter

Sagen blev anlagt af konkursboet efter O.W. Bunker & Trading A/S (v/ad hoc-kurator) mod Gorrissen Federspiel og de enkelte interessenter, herunder kurator i konkursboet. Det fremsatte erstatningskrav var på godt 64 mio. USD med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 4. juli 2019.

Sagen angik, om der var grundlag for et kuratoransvar i relation til omstødelsesundersøgelser, som Gorrissen havde udført i relation til O.W. Bunker & Trading A/S’ clearingbroker, Jefferies Bache Limited (en finansiel virksomhed).

Konkursboet gjorde under sagen gældende, at Gorrissen havde begået en ansvarspådragende fejl ved som kurator ikke at have anlagt retssag mod – eller sørget for forlængelse af en suspensionsaftale indgået med – Jefferies, hvorved konkursboet blev afskåret fra at rejse et omstødelseskrav mod Jefferies.

Det mulige omstødelseskrav vedrørte finansiel sikkerhedsstillelse (i henhold til såkaldte ”P/E-kald”). Konkursboet gjorde gældende, at den sikkerhed, som O.W. Bunker & Trading A/S stillede i henhold til P/E-kaldene, medførte en berigelse af Jefferies svarende til summen af P/E-kald opgjort til påstandsbeløbet på godt 64 mio. USD, og at denne berigelse var omstødelig efter konkurslovens § 70.

Gorrissen gjorde under sagen gældende, at konkursboet ikke havde lidt et tab, idet der ikke var grundlag for omstødelse. Det skyldtes dels, at dispositionerne var beskyttet efter den dagældende værdipapirhandelslovs regler om finansiel sikkerhedsstillelse (værdipapirhandelslovens § 58 l), dels at clearingbrokeren ikke havde opnået nogen berigelse, idet den økonomiske effekt af P/E-kaldene dag for dag blev udlignet ved reduktion – dollar for dollar – af næste dags ordinære marginkald, og idet P/E-kaldene ophørte (ca. fem uger) før konkursen.

Østre Landsrets dom

Østre Landsret behandlede sagen i første instans og frifandt ved dom af 14. august 2025 Gorrissen og de sagsøgte interessenter for erstatningskravet.

Efter landsrettens vurdering var de supplerende sikkerheder omfattet af den dagældende værdipapirhandelslovs § 58 l og dermed beskyttet mod omstødelse.

Videre fandt landsretten, at Jefferies ikke havde opnået nogen berigelse, idet de supplerende sikkerheder dag for dag blev udlignet ved reduktion af næste dags ordinære marginkald, sådan at den økonomiske effekt af P/E-kaldene dag for dag blev udlignet..

Da der ikke kunne ske omstødelse af de supplerende sikkerheder over for Jefferies, havde konkursboet ikke lidt et tab, som kunne medføre erstatningspligt for Gorrissen.

Landsretten frifandt på den baggrund Gorrissen og de enkelte interessenter og tilkendte de sagsøgte sagsomkostninger med 7 mio. kr.

Sagen for Højesteret

Konkursboet ankede sagen til Højesteret, som ved dom af 10. september 2026 stadfæstede Østre Landsrets dom af 14. august 2025 og dermed frifandt Gorrissen og de enkelte interessenter for erstatningskravet.

Højesteret fastslog, at ved Jefferies’ opgørelse af dagens ordinære marginkald, der skulle afregnes over for O.W. Bunker & Trading A/S, blev den foregående dags P/E-kald godskrevet O.W. Bunker & Trading A/S. Den nævnte ordning indebar, at Jefferies ikke længere havde den pågældende supplerende sikkerhed, når det enkelte P/E-kald var fuldt ud modregnet i betalinger vedrørende de ordinære marginkald.

Højesteret fastslog videre, at O.W. Bunker & Trading A/S’ P/E-indbetalinger til marginkontoen løbende blev brugt af Jefferies ved opgørelsen af det marginkald, der dagligt skulle afregnes over for O.W. Bunker & Trading A/S, og at der som følge heraf pr. 1. oktober 2014 ikke længere var nogen del af O.W. Bunker & Trading A/S’ indestående på marginkontoen, der vedrørte P/E-kaldene. Den supplerende P/E-sikkerhedsret, som efter konkursboets opfattelse kunne have været omstødt i medfør af konkurslovens § 70, var således betalt tilbage eller godskrevet O.W. Bunker & Trading A/S inden oktober 2014 i forbindelse med afregning af de ordinære marginkald, der ubestridt ikke kunne omstødes.

På den anførte baggrund fandt Højesteret, at betalingerne vedrørende P/E-kaldene var udlignet på fristdagen den 6. november 2014, og at der således ikke længere bestod nogen P/E-sikkerhedsret, som kunne søges omstødt efter konkurslovens § 70, stk. 1.

Konkursboet havde derfor ikke lidt et tab, som følge af at kurator ikke rettidigt søgte at forlænge suspensionsaftalen vedrørende omstødelse af bl.a. P/E-kaldene, og konkursboet havde derfor allerede ikke krav på erstatning fra Gorrissen.

Højesteret bemærkede afslutningsvist, at Højesteret er enig med landsretten i, at kurator forud for den manglende forlængelse af suspensionsaftalen undersøgte muligheden for at omstøde betalingerne vedrørende P/E-kaldene med den fornødne omhu og grundighed. Det var velbegrundet, at han ikke foretog yderligere undersøgelser efter det tidspunkt, hvor han blev klar over, at betalingerne vedrørende P/E-kaldene var udlignet inden konkursen, og at der således på fristdagen ikke bestod nogen sikkerhedsret, som kunne søges omstødt.