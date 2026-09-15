Guldet på det sjunkande skeppet: Vad händer med varumärket när ett företag går i konkurs?

När ett företag försätts i konkurs är det lätt att stirra sig blind på de fysiska tillgångarna. Lokaler och maskiner ska säljas, kontorsmöbler ska auktioneras ut och lagret ska tömmas. Men mitt i den ekonomiska stormen glöms ofta företagets absolut mest värdefulla tillgång bort: varumärket och de immateriella rättigheterna.

Ett starkt varumärke dör inte bara för att det juridiska bolaget gör det. Tvärtom representerar ett etablerat varumärke eller en unik logotyp ett enormt dolt värde – en kommersiell tillgång som kan räddas, säljas och återuppstå i ny regi.

Men hur fungerar egentligen juridiken kring detta i en obeståndssituation? Låt oss dyka ner i de kritiska frågorna.

Är ett varumärke fastkedjat vid ett bolag för evigt?

Ett varumärke är en immateriell rättighet och är juridiskt fristående från ett specifikt bolag. Det måste självklart finnas en sökande (som kan vara antingen en fysisk eller juridiska person) och därefter en innehavare, men ett varumärke kan närsomhelst fritt överlåtas till en annan part. Rättigheten är inte bundet till ett specifikt bolag, och kan därför överleva allt från att företaget ändrar namn, fusioneras, eller helt enkelt går under.

Vad händer med immaterialrätten när bolaget hamnar på obestånd?

När ett företag hamnar på obestånd (insolvens) – vilket betyder att det inte kan betala sina skulder i tid och att detta problem inte är tillfälligt – förlorar ägarna och styrelsen rådigheten över bolaget. En konkursförvaltare tar då över rodret.

Från ögonblicket då tingsrätten beslutar om konkurs bildas ett konkursbo, i vilket företagets samtliga tillgångar ingår. Hit räknas alla mätbara tillgångar, bl.a. registrerade varumärken (hos PRV, EUIPO eller i andra länder runtom i världen), domännamn och andra immateriella tillgångar.

Konkursförvaltarens uppgift är att realisera (sälja) dessa tillgångar så snabbt och fördelaktigt som möjligt för att få loss pengar till borgenärerna (de som företaget är skyldigt pengar). Eftersom ett registrerat varumärke är en immateriell tillgång, skyddas det inte från konkursen – det kan därför säljas till högstbjudande.

Kan man ”rädda” varumärket innan konkursen är ett faktum?

Detta är en av de vanligaste – och farligaste – frågorna som företagare ställer sig när röda siffror hotar verksamheten. Svaret är ett strikt juridiskt: ”Det beror helt på hur och när det görs”.

Om du säljer eller flyttar varumärket till ett annat bolag under marknadsvärdet precis innan en konkurs, kan konkursförvaltaren kräva att affären återgår. Detta kallas återvinning. Om överlåtelsen dessutom sker när bolaget redan är på obestånd och det skadar borgenärerna, riskerar man att göra sig skyldig till borgenärsbrott.

Vill man skydda sitt varumärke måste det därför ske genom smart, långsiktig paketering i goda tider – till exempel genom att hålla de immateriella rättigheterna i ett separat bolag och licensiera ut dem till driftsbolag.

Följer företagets skulder med om jag köper varumärket från ett konkursbo?

Här finns en enorm kommersiell affärsmöjlighet för investerare och entreprenörer. När du köper ett varumärke, en logotyp, ett domännamn eller ett helt verksamhetskoncept av en konkursförvaltare, köper du enbart de immateriella tillgångarna – inte den juridiska personen.

Skuldfri nystart: Som köpare tar du i regel inte över det gamla bolagets skulder.

Behåll goodwill: Du kan köpa ett välkänt varumärke som tagit åratal och miljoner att bygga upp, men starta om det på ett vitt blad i ditt eget, friska bolag.

Detta gör konkurser till en potentiell guldgruva för de som vill expandera eller kickstarta en verksamhet med ett redan upparbetat kundförtroende och en etablerad igenkänningsgrad.

Några exempel på både svenska och internationella varumärken som gått igenom liknande processer: Saab Automobile, Indiska, Toys ”R” Us, Marvel, Rizzo, Polaroid, Converse – listan kan göras lång.

För den genomsnittliga konsumenten kan det ha gått helt obemärkt att företaget som en gång ägde varumärket inte längre finns. Det visar på hur värdefullt varumärket faktiskt är jämfört med det bakomliggande företaget.

Sammanfattning: Låt inte varumärkets värde gå under med skeppet

Ett varumärke hos ett företag på obestånd är inte värdelöst – det är en potentiell skattkista. Oavsett om du är en företagare som vill förstå dina rättigheter i en tuff tid, eller en investerare på jakt efter starka immateriella rättigheter att bygga vidare på, är det i gränslandet mellan konkursrätt och immaterialrätt som de största värdena kan räddas.

Genom att agera i tid, ta rätt juridisk hjälp och förstå konkursens spelregler kan ett varumärke överleva och hitta ett nytt hem – långt efter att det ursprungliga företaget har upphört att existera.