«Субсидиарка» При Банкротстве Белорусских Должников: Миф Или Реальность?

Практика применения института субсидиарной ответственности в процедуре банкротства в Республике Беларусь на протяжении своего существования значительно менялась: от практики преимущественного переноса долгов юридических лиц на их собственников до слухов на наложение моратория на привлечение к субсидиарной ответственности. На этом фоне у отечественных и зарубежных кредиторов постепенно сформировался стереотип, согласно которому в Беларуси субсидиарная ответственность работает слабо, и призвать к ответу в процессе банкротства собственников имущества, учредителей руководителей предприятия-банкрота сложно или даже невозможно.

Нормы Закона Республики Беларусь от 13.12.2022 «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее – Закон), а также вступившие в силу с 19.11.2024 комплексные изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) дали повод еще раз обратиться к теме субсидиарной ответственности и оценить, является ли «субсидиарка» при банкротстве в Беларуси мифом или реально применяемым на практике инструментом, полезным, в том числе, для защиты интересов кредиторов предприятия-банкрота.

Справочно: Субсидиарной именуется ответственность, которую несет иное лицо дополнительно к ответственности основного должника (п. 1 ст. 370 ГК).

В соответствии с п.п. 2 и 3 ст. 9 Закона, иски о привлечении к субсидиарной ответственности предъявляются в суд после открытия ликвидационного производства в случае выявления недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов. При этом, такие иски предъявляются на сумму неудовлетворенных требований кредиторов и рассматриваются судом до вынесения определения о завершении ликвидационного производства. Закон также подтвердил уже сложившееся после принятия Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7) правило о привлечении к субсидиарной ответственности только за виновные (умышленные) действия, повлекшие наступление банкротства юридического лица.

Как и прежде, как следует из ст. 9 Закона, к субсидиарной ответственности могут быть привлечены следующие виновные лица, контролирующие банкрота-должника:

собственник имущества унитарного предприятия;

учредители (участники) юридического лица;

руководитель юридического лица;

иные лица, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия (к их числу могут относиться, в частности, лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган, управляющий, управляющая компания, ликвидационная комиссия, ликвидатор.

Вместе с тем, более внимательный анализ новелл, появившихся в законодательстве с вступлением в силу Закона и последних изменений в ГК, дает основания сделать вывод о том, что правовое регулирование правоотношений, связанных с привлечением контролирующих предприятие-банкрота лиц к субсидиарной ответственности, стало более нацеленным на широкое применение на практике.

Так, во-первых, в п.п. 4 и 5 ст. 9 Закона был закреплен ряд новых обязанностей антикризисного управляющего. В частности, управляющий обязан созвать и провести собрание кредиторов по вопросу предъявления иска о привлечении к субсидиарной ответственности в ликвидационном производстве, а в случае принятия собранием кредиторов соответствующего решения - предъявить такой иск. Кроме того, п. 14 ст. 54 закона предусматривает, что собрание кредиторов может установить управляющему вознаграждение за предъявление им иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

Почему это важно? В первую очередь, вопрос привлечения к субсидиарной ответственности стал обязательным для рассмотрения в процедуре банкротства (ранее такие вопросы выносились в частном порядке с переменным успехом). И, что еще важнее, кредиторы теперь имеют непосредственное влияние на решение данного вопроса. Если раньше для привлечения собственника либо иного контролирующего лица должника кредиторы были вынуждены проходить достаточно долгие бюрократические и процессуальные «испытания» (направление требований управляющему, самостоятельная подача иска в суд, рассматривающий дело о банкротстве), теперь право голоса по данным вопросам получают все кредиторы, принимающие участие в собрании кредиторов.

Справочно: право участия в собрании кредиторов имеют все кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов (п. 3 ст. 63 Закона).

В случае же принятия собранием кредиторов решения о непредъявлении антикризисным управляющим иска о привлечении к субсидиарной ответственности или непринятии такого решения, у антикризисного управляющего остается право предъявить иск о привлечении к субсидиарной ответственности по собственной инициативе.

Важно отметить, что возможность самостоятельной подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности сохранена для заинтересованных кредиторов. Полагаем, к этому будут прибегать в случае, если антикризисный управляющий иск о привлечении к субсидиарной ответственности не предъявит.

Во-вторых, законодатель предусмотрел ряд исключений из общего порядка привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве для отдельных категорий предприятий: исключил привлечение к субсидиарной ответственности для резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и определил особые условия привлечения к субсидиарной ответственности в случае банкротства резидента Парка высоких технологий (далее – ПВТ). Так, в случае банкротства резидента ПВТ привлечение к субсидиарной ответственности возможно только при наличии решения суда о привлечении этих лиц к уголовной ответственности на основании на основании вступившего в силу приговора суда за виновные (умышленные) действия, повлекшие банкротство резидента ПВТ (пункт 7 статьи 9 Закона).

Итак, исходя из вышеописанного, мы можем сделать вывод о том, что «субсидиарка» белорусских должников в настоящее время является скорее реальностью, что подтверждается и последней практикой антикризисных управляющих. При этом мы хотим обратить внимание кредиторов на важные нюансы, которые они должны учитывать при работе с белорусскими должниками:

1. Важно проследить за своевременным направлением требований кредитора антикризисному управляющему и их включением в реестр требований кредиторов. Это будет служить гарантией возможности участия в собрании кредиторов в процедуре банкротства.

2. Участие в собрании кредиторов особенно актуально на фоне обязанности антикризисного управляющего созвать и провести собрание кредиторов по вопросу предъявления иска о привлечении к субсидиарной ответственности и предъявить иск в случае принятия собранием кредиторов положительного решения.

3. В случае, если вы по какой-то причине пропустили участие в голосовании по вопросу привлечения к субсидиарной ответственности, кредиторы сохранили за собой право самостоятельной подачи соответствующего иска.

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