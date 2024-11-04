Налоговые последствия банкротства в Узбекистане

1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В ходе процедуры банкротства должны быть уплачены все виды налогов и обязательных платежей, которые юридическое лицо уплачивает до наступления процедуры банкротства.

Налоговое законодательство предусматривает следующие виды налогов, которые подлежат уплате как юридическими лицами так и физическими лицами:

1) налог на добавленную стоимость;

2) акцизный налог;

3) налог на прибыль;

4) налог на доходы физических лиц;

5) налог за пользование недрами;

5-1) специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых;

6) налог за пользование водными ресурсами;

7) налог на имущество;

8) земельный налог;

9) социальный налог.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

В ходе процедур банкротства все применяемые в отношении юридического лица налоги и обязательные платежи начисляются непрерывно.

Однако с момента принятия судом решения о признании должника банкротом и начале ликвидационного производства:

срок исполнения всех денежных обязательств должника, а также отсроченных обязанностей по налогам и сборам должника считается наступившим;

по всем видам задолженности должника прекращается начисление неустойки (штрафа, пени) и процентов;

приостанавливается начисление налога на имущество, земельного налога, а также пени и штрафов по ранее начисленным и не взысканным обязательствам по налогам и сборам;

часть выручки от продажи имущества должника, направленная на погашение задолженности, освобождается от налога на добавленную стоимость и подоходного налога.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Да, учредители (акционеры) могут нести субсидиарную ответственность по налоговым долгам предприятия в случае, если будет доказано, что их действия или бездействие привели к банкротству. Это может включать случаи, когда учредители злоупотребляли своими правами или совершали действия, направленные на вывод активов предприятия.

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

При реализации имущества банкрота, начиная с момента принятия судом решения о признании должника банкротом и инициировании процедуры его ликвидации, часть средств, полученных от продажи имущества должника, направляемая на погашение задолженностей, освобождается от налогообложения на добавленную стоимость и налога на прибыль. В частности, юридическое лицо, признанное банкротом, будет освобожден от уплаты НДС и налога на прибыль при продаже имущества если такая продажа осуществлена с целью возмещения задолженности.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Возникают три (3) основных риска связанных с покупкой имущества банкрота:

1) Учитывая, что с момента признания юридического лица банкротом и начала ликвидационного производства, часть выручки от продажи имущества должника, направленная на погашение задолженности, освобождается от налога на добавленную стоимость, то это в свою очередь приведет к разрыву цепочки по уплате НДС. В частности, покупатель имущества банкрота лишается прав на зачет по НДС на приобретенное имущество;

2) Если имущество банкрота еще не была растаможена, при ее реализации у покупателя может возникнуть риск по уплате обязательных таможенных платежей;

3) В случае приобретения покупателем подакцизного товара у банкрота, то риск уплаты акцизного налога также может возникнуть в силу неуплаты акцизного налога банкротом.

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