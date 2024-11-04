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4 November 2024

Налоговые последствия банкротства в Туркменистане

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В соответствии со статьей 50(4) Налогового кодекса Туркменистана, ликвидируемое юрид&#
Turkmenistan Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
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1) Какие налоги подлежат уплате в ходе процедуры банкротства?

В соответствии со статьей 50(4) Налогового кодекса Туркменистана, ликвидируемое юридическое лицо обязано исполнить свои налоговые обязательства в течение двух месяцев с начала процедуры ликвидации. Конкретные налоги и применяемые ставки в ходе процедуры банкротства могут варьироваться в зависимости от организационно-правовой формы предприятия. Налоги для компаний, принадлежащих нерезидентам, включают налог на прибыль организаций, сбор на развитие городских и сельских территорий, взносы в Фонд развития города Ашхабада, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество и налог на дивиденды.

2) Какая судьба непогашенных налоговых обязательств в ходе процедур банкротства?

В ходе процедуры банкротства ликвидационная комиссия несет ответственность за погашение невыплаченных налоговых обязательств ликвидируемого субъекта, используя его финансовые активы, включая средства, полученные от продажи имущества. Если этих активов недостаточно для полного выполнения налоговых обязательств, оставшаяся задолженность должна быть покрыта учредителями или участниками организации в пределах их ответственности, установленной законом или учредительными документами. Любая оставшаяся непогашенная налоговая задолженность после выполнения этих обязательств признается безнадежной и списывается в соответствии с действующими правовыми процедурами.

3) Несут ли учредители (акционеры) банкротящегося предприятия субсидиарную ответственность по налоговым долгам?

Учредители, участники, акционеры банкротящегося предприятия могут нести субсидиарную ответственность по налоговым обязательствам, если такие обязательства возникают в соответствии с действующим законодательством или учредительными документами. Объем и условия этой субсидиарной ответственности определяются организационно-правовой формой предприятия в соответствии с применимым законодательством.

4) Какие налоговые последствия возникают при реализации имущества банкрота?

Согласно Налоговому кодексу Туркменистана, продажа активов банкротного предприятия подлежит стандартному налогообложению, при этом налоговые обязательства прекращаются с ликвидацией бизнеса (статья 43). Это включает налог на прибыль для малых и средних предприятий, а также корпоративный налог на прибыль и НДС для предприятий, принадлежащих нерезидентам и юридическим лицам.

5) Какие налоговые риски возникают у покупателей имущества банкрота?

Приобретение активов банкротного предприятия не связано с потенциальными рисками.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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