Doorstart voor failliete Zoof Wheelchairs B.V. en Zoof Wheelchairs IP B.V.

Den Haag, 15 mei 2024 - De curator in de faillissementen van Zoof Wheelchairs B.V. en Zoof Wheelchairs IP B.V. (Zoof) heeft overeenstemming bereikt over de doorstart van de onderneming. Zoof werd op 9 april 2024 failliet verklaard waarbij Laurens Prickartz, advocaat bij BUREN, als curator is aangesteld.

De curator heeft met By Acre Aps, per 14 mei 2024, een doorstart gerealiseerd ten aanzien van de onderneming van Zoof. De activiteiten van de onderneming van Zoof, die zien op het ontwikkelen van rolstoelen met moderne vormgeving die de mobiliteit bevordert en stigma verlaagt, worden hiermee voortgezet. De curator heeft de markt uitgebreid verkend en met meerdere partijen gesproken over een doorstart. Acceptatie van de bieding van By Acre Aps biedt naast een opbrengst voor de boedel de beste mogelijkheden voor continuïteit van de onderneming van Zoof.

15 May 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.