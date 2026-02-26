Individualbesteuerung und eine Steuer auf Millionenerbschaften – Weichenstellungen für den Steuerstandort Schweiz

Die Festschrift «Steuerrecht und Rechtsstaat» (Stämpfli Verlag) erscheint zu Ehren von Prof. Adriano Marantelli, der Steuerrecht an der Universität Bern lehrte und im Januar diesen Jahres emeritiert wurde.

Dr. Julian Kläser beleuchtet in seinem Beitrag die geplante Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung sowie die Initiative für eine Steuer auf Millionenerbschaften. Während die Individualbesteuerung die sogenannte «Heiratsstrafe» beseitigen soll, hätte die zwischenzeitlich vom Volk zurückgewiesene Bundeserbschaftssteuerinitiative einen grundlegenden Systemwechsel bedeutet.

Der Beitrag ordnet beide Vorhaben aus rechtsstaatlicher und standortpolitischer Perspektive ein.

Einen Ausschnitt des Beitrages finden Sie hier.

