Налогообложение электронных услуг в Индии

В Индии «Электронные услуги» определяются как «Электронная торговля» (или, как правило, именуются «E-Commerce»)...

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1) Что считается услугами в электронной форме для целей налогообложения? Установлен ли перечень таких услуг?

В Индии «Электронные услуги» определяются как «Электронная торговля» (или, как правило, именуются «E-Commerce») в соответствии с Центральным законом о налоге на товары и услуги 2017 года («Закон GST»). Термин «Электронная торговля» означает поставку товаров или услуг, включая цифровые продукты, через цифровую или электронную сеть.

Таким образом, для квалификации в качестве «E-Commerce» или электронных услуг поставка таких товаров или услуг должна предусматривать:

продажу, передачу, обмен, аренду или предоставление товаров либо услуг;

осуществление через цифровую или электронную сеть (то есть посредством интернет-платформ, таких как мобильные приложения, облачные системы, веб-сайты, серверы или электронная почта).

Хотя отсутствует конкретный перечень услуг, которые квалифицируются как «электронные услуги» или подпадают под понятие «Электронная торговля», для целей определения обязанности по уплате налога правительством установлены следующие виды услуг, в отношении которых налог уплачивается Оператором электронной торговли (вместо поставщика товаров или услуг, который в иных случаях обязан уплачивать такой налог):

Перевозка пассажиров посредством радиотакси, легкового такси, маршрутного такси большой вместимости, мотоцикла или любого иного моторного транспортного средства.

Перевозка пассажиров автобусом, если поставщик услуг не является компанией.

Услуги по размещению в гостиницах, постоялых дворах, гостевых домах, клубах, кемпингах и т. п., если поставщик не зарегистрирован.

Хозяйственно-бытовые услуги, такие как сантехнические, плотницкие и иные аналогичные услуги, если поставщик не зарегистрирован.

Услуги общественного питания (за исключением оказываемых в специально определённых помещениях).

Услуги локальной доставки, если поставщик не зарегистрирован.

2) Обязана ли иностранная компания, оказывающая услуги в электронной форме, регистрироваться для целей уплаты НДС (VAT)?

Да. Закон GST (аналогичный НДС) предусматривает обязательность регистрации Оператора электронной торговли. К таким Операторам электронной торговли также относятся операторы, которые:

предоставляют услуги по предоставлению доступа к онлайн-информации и базам данных либо услуги по извлечению информации из них из-за пределов Индии лицу, находящемуся в Индии;

предоставляют услуги онлайн-игр на деньги из места, находящегося за пределами Индии, лицу, находящемуся в Индии.

3) Как определяется место оказания услуг в электронной форме?

В качестве общего принципа местом поставки товаров является место, в котором товары доставляются.

Местом поставки услуг, оказываемых в отношении товаров из удаленного места посредством электронных средств, является место нахождения товаров на момент оказания услуг.

В случаях оказания услуг по предоставлению доступа к онлайн-информации и базам данных либо услуг по извлечению информации из них местом поставки является место нахождения получателя услуг.

4) Какие ставки НДС применяются к услугам в электронной форме?

Как правило, GST взимается по ставке 18 % от стоимости поставки товаров/услуг. Однако в Индии применяется Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HSN), в рамках которой для различных товаров и услуг, относящихся к соответствующим кодам HSN, установлены различные ставки GST.

Установленные ставки GST составляют 0 % (освобождение от GST), 5 %, 12 %, 18 % и 28 %.

5) Существуют ли пороговые значения (thresholds) для обязательной постановки на налоговый учет?

Как правило, пороговым значением для регистрации в качестве плательщика GST является оборот в размере 20 00 000 индийских рупий (двадцать лакхов индийских рупий или 2 миллиона индийских рупий).

Однако в случае Операторов электронной торговли регистрация в качестве плательщика GST является обязательной.

6) Какие обязанности по отчетности и подаче налоговых деклараций возникают у поставщиков электронных услуг?

Обязанности по отчетности и подаче налоговой отчетности для поставщиков электронных услуг (поставщиков OIDAR) в соответствии с законодательством Индии о GST полностью зависят от местонахождения поставщика и категории покупателей, которым осуществляются продажи.

Первым этапом является получение регистрации в Индии в соответствии с Законом GST посредством подачи формы GST REG-10.

После этого осуществляется регулярная ежемесячная отчётность по продажам товаров/оказанию услуг, включая:

Форма GSTR-5A — для оказания услуг из-за пределов Индии лицу, находящемуся в Индии;

Форма GSTR-8 — для налога, удерживаемого у источника (Tax Collected at Source);

Форма GSTR-1 — декларация по исходящим поставкам;

Форма GSTR-3B — сводная декларация и уплата налога.

7) Как облагаются налогом услуги, предоставляемые через маркетплейсы и платформы?

Законодательство не предусматривает разграничения между Оператором электронной торговли, действующим в качестве «маркетплейса», и Оператором электронной торговли, самостоятельно выступающим поставщиком товаров.

Как правило, Оператор электронной торговли считается поставщиком и несет ответственность за уплату налогов, а также за регистрацию, подачу налоговой отчетности и исполнение иных обязательств по уплате налогов в отношении отдельных установленных категорий услуг.

Однако в случае «чистого маркетплейса», то есть если веб-сайт лишь размещает сведения о поставщиках, генерирует потенциальных клиентов либо предоставляет контактные данные поставщиков услуг, например сантехников, такой оператор не обязан уплачивать налог в качестве «предполагаемого поставщика», поскольку он лишь содействует осуществлению поставки, но не участвует в распределении заказов между поставщиками услуг или в сборе платежей.

Таким образом, налогообложение Оператора электронной торговли, действующего в качестве «маркетплейса», также зависит от характера деятельности, осуществляемых операций и конечной поставки товаров или услуг, предоставляемых соответствующим Оператором электронной торговли.

8) Какие риски и штрафы возникают при несоблюдении налоговых требований?

Индийская система GST функционирует как технологически ориентированная и строго регулируемая система соблюдения налоговых требований. Несоблюдение требований, применимых к электронным услугам или платформенным сервисам, в настоящее время влечёт не только применение штрафных санкций, но и может оказать существенное влияние на осуществление предпринимательской деятельности.

Последствия несоблюдения требований могут включать:

начисление сборов за несвоевременную подачу налоговой отчетности;

наложение штрафов в размере от 10 000 индийских рупий до 10 % от оборота;

начисление процентов по ставке 18 % годовых;

приостановление действия GSTIN (регистрационного номера, полученного в соответствии с Законом GST);

блокировку права на вычет входного налога (Input Tax Credit).

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