インドにおける地方債に関するよくあるご質問（FAQ）

はじめに

地方債とは、地方政府が公共インフラ整備の資金調達を目的として発行する債務証券であり、市民の夢と資本市場を結ぶ重要な架け橋として長年にわたり機能してまいりました。米国では、2024年末時点における残高が4.2兆米ドルを超え、数千に及ぶ地方自治体において学校、高速道路、上水道、病院等の整備に活用されております。もっとも、米国の経験からは、1983年のワシントン公益電力供給システム（Washington Public Power Supply System）による22億5,000万米ドル規模のデフォルト、および2013年のデトロイト市の破産申請など、重大な教訓も学ぶことができます。これらの事例は、情報開示基準、財政監督、ならびに強固な法的枠組みが投資家の信頼を支える基盤であることを示しております。

インドは現在、重大な転換点を迎えております。2050年までに4億1,600万人が都市部に流入すると見込まれており、都市地方公共団体（Urban Local Bodies: ULBs）に対する財政上の要請は極めて大きいものがあります。1992年の第七十四次憲法改正法（Seventy-Fourth Constitutional Amendment Act, 1992）により都市行政が地方自治体に移譲されましたが、資金調達の枠組みはその進展に追いついていない状況にあります。インドにおいて格付けを取得した地方債の上場を初めて可能とした、証券取引委員会（Securities and Exchange Board of India: SEBI）による「地方債証券の発行および上場に関する規則2015年」（以下「ILMDS規則」という）は、画期的な規制として評価されております。2017年のプネ市（Pune Municipal Corporation）による2億ルピー（約2,085万米ドル）の地方債発行は本モデルの商業的実行可能性を示すものであり、2026-27年度連邦予算における財政上のインセンティブにより、市場参加者がさらに拡大する可能性があります。

本資料は、地方債という発展途上の資産クラスへの参入を検討される自治体、国内投資家および外国投資家が理解すべき主要な論点について解説するものです。

Q1. 地方債（地方債証券）とはどのようなものであり、その目的は何ですか？

地方債証券（Municipal Debt Securities）は、一般に地方債（Municipal Bonds）と称され、市町村等の地方公共団体が道路、上水道、衛生設備、都市開発等の公共インフラ整備に要する資金を調達するために発行する債務証券です。予算配分や補助金とは異なり、地方債は都市地方公共団体（ULBs）が資本市場へ直接アクセスすることを可能とし、特定の収入源または信託勘定（エスクロー）の仕組みを通じて投資家に元利金を返済するものです。調達資金は予算財源を補完し、自治体が都市インフラを迅速に整備することを可能にします。

インドの地方債市場はSEBIがILMDS規則のもとで規制しており、市場は着実に成長を遂げております。2025年には9件の債券発行が行われ、2024年比で6件の増加となりました。2026-27年度連邦予算においては、1,000クローレルピー（約1億425万米ドル）を超える地方債発行に対して1億クローレルピー（約1,042万米ドル）の準補助金（quasi-grant）を付与する措置が講じられ、発行促進がさらに図られています。

Q2. インドにおいて地方債を規制する機関はどこであり、主要な規制は何ですか？

地方債はSEBIが規制しており、SEBIは1992年SEBI法のもとすべての債券発行に対して管轄権を有しております。中核となる規制はILMDS規則であり、同規則は地方債証券の発行および上場に関する包括的な枠組みを導入したものです。主な特徴は以下のとおりです。

発行適格者は、中央法または州法に基づき設立された市町村、法定機関、理事会、法人、当局、信託または機関、ならびに州政府または中央政府が告示した特別目的事業体（SPV）を含みます。

調達資金は、インド憲法第243W条のもとで定められるインフラ事業、都市開発目的その他の事業に充当しなければなりません。

債券は、公募または機関投資家向け私募（プライベート・プレースメント）の方法により発行することができます。

発行体は、一つ以上の公認証券取引所への上場を行うとともに、上場後の継続的な情報開示義務を遵守しなければなりません。

SEBIはILMDS規則を補完するため、転換不可能証券（Non-Convertible Securities）、証券化債務商品（Securitised Debt Instruments）、受益証書（Security Receipts）、地方債証券およびコマーシャルペーパーの発行・上場に関する2025年マスター通達を含む各種通達および指針を発出しております。

Q3. 地方債を発行できる者は誰であり、いかなる適格要件を満たす必要がありますか？

ILMDS規則第4条のもと、発行体はドラフト目論見書または募集説明書の提出日において以下の要件を満たしていなければなりません。

定款等の基本文書上、発行体が債券を発行する資格を有すること。

全国市町村会計マニュアル（National Municipal Accounts Manual: NMAM）または同等の州レベルのマニュアルに従って会計処理が行われていること。

過去365日以内に債務不履行がないこと。

発行体、その促進者（プロモーター）または取締役に対するSEBIの制限、禁止または登録取消命令が現に発効していないこと。

発行体、その促進者および取締役が「悪意ある債務不履行者（willful defaulters）」または「経済犯罪逃亡者（fugitive economic offenders）」として指定されていないこと。

SEBIに登録された信用格付機関（Credit Rating Agency）から信用格付けを取得していること（同規則第4B条）。

SEBIに登録された社債受託者（Debenture Trustee）が選任されていること（同規則第4D条）。

公募（Regulation 5）においては、追加要件として、発行体が直前3事業年度においてすべて黒字を計上していることが求められます。また、法人である場合は、そのいずれの事業年度においても純資産がマイナスでないことが必要とされます。

Q4. 地方債発行に必要な政府承認、仲介業者および手続きはどのようなものですか？また、おおよそのスケジュールはどのくらいですか？

必要な承認:

内部授権：自治体の議決機関（例：公選議会）は、グレーター・ムンバイ市法人法1888年、カルナータカ州市法人法1976年、グレーター・ハイデラバード市法人法1955年等の適用される州市町村法に従い、決議をもって発行を承認しなければなりません。

州政府の同意：一部の州市町村法制においては、自治体が債務を負担し、または資本市場で借入れを行う前に、州政府の事前承認、認可または異議なし証明（no-objection）が必要とされます。この要件は州によって異なります。

SEBI発行前コンプライアンス：発行体はILMDS規則に定めるすべての適格要件および情報開示要件を充足し、必要に応じてSEBIおよび/または公認証券取引所に所定の書類を提出しなければなりません。

必要な仲介業者:

主幹事/商業銀行業務者（Lead Manager / Merchant Banker）：ILMDS規則第6A条に基づきSEBIに登録された商業銀行業務者であり、デュー・ディリジェンスの実施、目論見書または募集説明書の作成、SEBIへのデュー・ディリジェンス証明書の提出による情報開示の確認、および他のすべての仲介業者との調整を担います。主幹事は目論見書の内容について主たる規制上の責任を負います。

社債受託者（Debenture Trustee）：SEBI登録済みの社債受託者を、発行申込期間の開始前に選任しなければなりません（同規則第4D条）。受託者は、構造化支払機構（Structured Payment Mechanism: SPM）、エスクロー口座および継続的なコンプライアンスを監視します。

信用格付機関（Credit Rating Agency）：発行前に、少なくとも1社のSEBI登録済み信用格付機関による格付取得が必要です（同規則第4B条）。

証券代理人・振替代理人（Registrar and Transfer Agent）：申込みの処理、割当および非物質化（振替決済）を担当するために選任されます。

おおよそのスケジュール：発行開始から上場までは、通常4〜6ヶ月を要します。

Q5. インドの地方債における主要な財務条件はどのようなものですか？

ILMDS枠組みのもとで行われた債券発行に関する公開情報に基づきますと、以下のとおりです。

調達資金の使途：調達資金は、目論見書に開示された特定のインフラ事業または公益事業のために確保されなければなりません。これまでの事業には、上水道・下水処理施設、都市交通・モビリティインフラ、スマートシティ・都市再生事業、雨水排水システム等が含まれます。

クーポン（利率）：クーポンレートは、発行体の信用格付け、市場環境および信用補完の取組みによって異なります。インドの地方債における平均利率はおおよそ年率8.0〜9.0%程度となっています。

償還期間：これまでの償還期間は3年から10年の範囲となっています。2019年のILMDS規則改正により、最低償還期間に関する要件が緩和され、より柔軟な発行が可能となりました。

発行規模：個別の発行規模は、2,500万ルピー（約260万米ドル）から2億4,400万ルピー（約2,542万米ドル）の範囲となっています。私募の場合、ILMDS規則のもと、投資家1名あたりの最低申込金額は10万ルピー（約10,425米ドル）とされています。

形式：すべての地方債は非物質化形式（振替決済形式）で発行され、ボンベイ証券取引所（Bombay Stock Exchange Limited: BSE）またはナショナル証券取引所（National Stock Exchange of India Limited: NSE）への上場が義務付けられています。

Q6. 地方債は政府保証の対象となりますか？また、担保および信用補完の仕組みはどのようなものですか？

インドの地方債は、米国の一般財源保証（General Obligation: GO）債に関連する「完全な信頼と信用（full faith and credit）」に基づく保証を自動的または義務的に付与されているわけではありません。債券保有者に対する担保は、構造的な仕組みと、過去においては政府支援の組み合わせによって提供されています。

構造化支払機構（Structured Payment Mechanism: SPM）およびエスクロー：2019年改正後のILMDS規則第19条のもと、すべての発行体は、債務返済のための資金受取および支払の主要な仕組みとして「担保設定なしのエスクロー口座（no-lien escrow account）」を設置しなければなりません。エスクロー口座は社債受託者が監視し、受託者を受益者とする信託証書が締結されます。

信用補完の仕組み：ILMDS規則は、州政府保証、部分保証、信用状（Letter of Credit）および保証状（Letter of Comfort）を含む信用補完の取組みを明示的に認めています。過去においては、一部の発行に州保証が付与されており、例として1997年のバンガロール市法人（Bangalore Municipal Corporation）発行債（カルナータカ州政府による支援）や2018年のアマラヴァティ（Amravati）債（アンドラ・プラデシュ州首都圏開発局発行、アンドラ・プラデシュ州政府による無条件・取消不能の保証付）が挙げられます。

2015年以降の状況：ILMDS規則のもとで行われた発行の大多数は、無条件の政府保証ではなく、構造化支払/エスクローの仕組みに依拠しています。中央政府の支援は、主として改革連動型インセンティブおよびAMRUT・AMRUT 2.0等の都市インフラ資金調達プログラムの形をとっており、債券保有者への直接的な支払保証は行われていません。

注記：州法は一般的にULBsが不動産および税収入・非税収入を担保として提供することを認めていますが、デフォルト発生時における当該担保の執行には実務上の困難が伴います。標準化された裁判所ベースの執行機構が存在せず、ULBsの資産の差押えには通常、州政府への申請が必要となるためです。

Q7. 地方債の発行にあたり信用格付けの取得は義務付けられていますか？また、どの格付機関が認定されていますか？

はい。ILMDS規則第4B条のもと、少なくとも1社のSEBI登録済み信用格付機関（Credit Rating Agency: CRA）からの信用格付け取得は、すべての発行において必須の前提条件とされています。公募の場合、格付けは目論見書において開示されなければなりません。複数のCRAから格付けを取得した場合には、採択されなかった格付けを含む、取得したすべての格付けを開示しなければなりません。

CRAは1999年SEBI（信用格付機関）規則のもとに登録されています。地方債市場において活動する主なSEBI登録済みCRAとしては、CRISIL Ratings Limited、ICRA Limited、CARE Ratings Limited、India Ratings and Research Private Limited、およびBrickwork Ratings India Private Limitedが挙げられます。

低い信用格付けを有する地方債発行体が公募市場にアクセスすることは法律上禁止されていませんが、実務上、このような発行体は投資家需要が限られており、信用補完の仕組みを活用するか、機関投資家向け私募を選択することが多い状況です。

Q8. 社債受託者（Debenture Trustee）の役割はどのようなものであり、債券保有者を代理するいかなる権限を有していますか？

ILMDS規則第4D条のもと、すべての発行において、申込期間の開始前にSEBI登録済みの社債受託者（Debenture Trustee: DT）を選任することが義務付けられています。選任は1993年SEBI（社債受託者）規則に準拠します。DTの適格者には、指定商業銀行、公的金融機関、保険会社、およびSEBIの純資産・インフラ要件を満たす法人が含まれます。

社債受託者の主要な機能は以下のとおりです。

デュー・ディリジェンス証明書：公募の申込開始前に、DTは関連書類を精査したこと、および発行体が債務を履行する能力を有することを確認するデュー・ディリジェンス証明書をSEBIに提出します。

エスクロー口座およびSPMの監視：DTは、地方債の存続期間を通じて、担保設定なしのエスクロー口座、構造化支払機構（SPM）およびすべての債務返済の取組みを監視します。

継続的なコンプライアンス監督：DTは、ILMDS規則、信託証書および取引書類に対する発行体のコンプライアンスを監督し、重要事象に関する情報開示が継続的に行われていることを確保します。

債券保有者の保護：DTはすべての債券保有者を代表して行動します。支払不履行が発生した場合、DTは速やかに是正措置を講じることが求められており、その内容には、債券保有者集会の招集、信託証書およびエスクロー取組みの執行、ならびに規制当局および政府機関への働きかけが含まれます。

Q9. 地方債への投資が認められる者は誰であり、最低投資金額はどのように設定されていますか？

インドの地方債は、SEBIおよびFEMA（外国為替管理法）、RBI（インド準備銀行）ならびに発行体固有の条件を充足することを前提として、幅広い投資家が投資可能です。

個人投資家（居住者個人）：公募への申込みおよび公認証券取引所における流通市場での購入が認められています。インド市場における公募では、通常、1申込みあたり最低申込金額は1万ルピー（約104米ドル）程度が設定されていますが、発行ごとに異なる場合があります。

機関投資家：適格機関購入者（Qualified Institutional Buyers: QIBs）、銀行、保険会社、年金基金、投資信託、代替投資ファンド（Alternative Investment Funds: AIFs）およびノンバンク金融会社（NBFCs）は、公募および私募の双方を通じて投資することができます。私募の場合、ILMDS規則のもと、投資家1名あたり最低申込金額は100万ルピー（約10,425米ドル）とされています。

海外在住インド人（Non-Resident Indians: NRIs）：FEMAおよびRBIの規制に従うことを条件として、一般的に投資が認められています。投資は通常、NRE口座またはNRO口座を通じて行われます。

外国ポートフォリオ投資家（Foreign Portfolio Investors: FPIs）：2019年SEBI（FPI）規則に基づき登録されたFPIsは、RBIが定める債務投資限度額（州開発ローン（State Development Loan: SDL）限度額に連動）の範囲内で、上場地方債に投資することができます。FPI投資は、資金使途制限およびSEBIの上場要件にも服します。

Q10. 投資家はどのようにして地方債の申込みまたは購入を行うことができますか？

投資家は、以下の2つの経路を通じて地方債にアクセスすることができます。

発行市場（公募）：個人・機関投資家は、申込期間中にSEBIが定めるASBA（Application Supported by Blocked Amount：出金制限に基づく申込）方式を通じて申込みを行うことができます。申込みは、登録銀行またはSEBI登録済みブローカーを経由し、インターネットバンキングまたはUPI対応の決済ゲートウェイを利用して行われます。申込みの処理は発行体の証券代理人・振替代理人が担当します。

流通市場：上場地方債は、BSE LimitedまたはNSE Limitedにおいて、CDSL（Central Depository Services Limited）またはNSDL（National Securities Depository Limited）に開設されたデマット口座を利用し、SEBI登録済みの証券会社を通じて購入することができます。

私募の場合、参加は機関投資家および適格投資家に限定され、これらの投資家は募集プロセスを通じて発行体と直接条件交渉を行います。

Q11. 地方債は証券取引所に上場されますか？また、流通市場における流動性はどの程度ですか？

ILMDS規則のもとで発行されるすべての地方債は、一つ以上の公認証券取引所（BSEまたはNSE）への上場が義務付けられています。債券は非物質化形式で保有・振替され、主として証券取引所の卸売債券市場（Wholesale Debt Market: WDM）において取引されます。

インドの地方債の流通市場は、現在、国債や社債と比較して相対的に未発達であり、売買が薄い状況にあります。大多数の債券は機関投資家によって満期まで保有されており、個人投資家にとっては満期前に適正価格での売却が困難な場合があります。なお、NSEはNiftyインド地方債指数（Nifty India Municipal Bond Index）を立ち上げており、地方債ポートフォリオのパフォーマンスに関する統計を提供しています。

Q12. 上場後、上場発行体が継続的に遵守すべき情報開示およびコンプライアンス義務にはどのようなものがありますか？

上場後、発行体はILMDS規則および当該証券取引所との上場契約のもと、継続的な義務に服します。主要な義務は以下のとおりです。

半期財務情報：未監査の財務情報は、各半期末から45日以内に証券取引所へ提出しなければなりません。

年次監査済み財務諸表：監査報告書とともに、事業年度末から60日以内に提出しなければなりません。

重要事象の情報開示：発行体は、支払不履行・遅延、重大な訴訟、収益の悪化、エスクロー/SPMの変更、財務状況の重大な変化など、地方債の元利金返済能力に影響を与える可能性のある重要事象または価格敏感情報を速やかに開示しなければなりません。

信用格付けの情報開示：格付けは少なくとも年1回見直されなければなりません。付与された信用格付けの改訂、停止または取消しは、証券取引所に対して速やかに開示しなければなりません。当初発行時の格付けから2段階以上の格下げが行われた場合、その理由および改善措置の開示が求められます。

利払準備口座：発行体は、地方債の存続期間を通じて、1年分の利払い相当額を指定口座に維持しなければなりません。

調達資金の使途開示：発行体は、調達資金の使途状況および目論見書に記載された事業目的からの重大な乖離を開示しなければなりません。

年次報告書：年次報告書には、貸借対照表、収支計算書、キャッシュフロー計算書、収支決算書、財務業績指標および監査報告書を含めなければなりません。

Q13. インドにおいて地方債は非課税ですか？また、所得税法のもとで利息収入はどのように課税されますか？

適用法令に関する注記：1961年所得税法（「ITA 1961」）は2026年4月1日付けで廃止され、2025年所得税法（「ITA 2025」）に置き換えられました。以下の法令参照はすべてITA 2025を基準としており、対照参照の便宜のため、括弧内にITA 1961における対応条項を記載しています。

原則的な取扱い：ILMDS規則に基づき発行された地方債の利息収入は、投資家の「その他の収入（Income from Other Sources）」として課税対象となります。直近の上場発行のほとんど（プネ、ハイデラバード、インドール、ガジアバード、ラクナウ）は課税債として組成されています。

ITA 2025第11条と連動して読まれる別表II（表第11項）/ ITA 1961第10条(15)：ITA 2025第11条と連動して読まれる別表II（表第11項）は、中央政府が告示する特定の証券、債券および貯蓄商品に係る利息を非課税としています。従来、このような非課税措置は、主として特定の国債および道路公団（NHAI）、農村電化公社（REC）、インド鉄道金融公社（IRFC）、住宅・都市開発公社（HUDCO）等の公共機関または政府系機関が発行する債券に適用されてきました。

ITA 2025第11条と連動して読まれる別表II（表第13項）/ ITA 1961第10条(15)(iid)：ITA 2025第11条と連動して読まれる別表II（表第13項）は、官報により中央政府が指定・告示した地方公共団体または州プール型金融機関（State Pooled Finance Entity）が発行する債券に係る利息を非課税としています。

投資家は、目論見書および関連する政府告示が明示的に非課税を定めていない限り、利息収入が適用税率により課税されることを前提として対応すべきです。

Q14. 地方債が満期前に流通市場で売却された場合、譲渡所得税（キャピタルゲイン課税）はどのように適用されますか？

投資家が地方債を満期前に売却した場合、2025年所得税法のもとで以下のとおり譲渡所得税が適用されます。

上場地方債：保有期間が12ヶ月以内の場合は短期譲渡所得（Short-Term Capital Gains: STCG）として、投資家に適用される税率区分（スラブレート）により課税されます。保有期間が12ヶ月超の場合は長期譲渡所得（Long-Term Capital Gains: LTCG）として、2024年7月23日以降の譲渡については、2024年財政法（Finance Act 2024）による譲渡所得課税制度の改正に基づき、12.5%（インデクセーション適用なし）の税率により課税されます。

非上場地方債（私募）：ITA 2025第76条に基づき、2024年7月23日以降に行われる非上場債券の譲渡、償還または満期に係る利益は、保有期間にかかわらず短期譲渡所得として取り扱われ、適用される税率区分/法人税率（いずれか該当するもの）により課税されます。この取扱いは2024年財政法による改正に基づきます。

ITA 2025第11条 / ITA 1961第10条に基づく非課税措置：ITA 2025第11条 / ITA 1961第10条の利息に関する非課税措置は利息収入にのみ適用され、売買差益には適用されません。流通市場での売却に係る譲渡所得は、当該債券が利息について非課税であっても課税対象となります。

経過利息の取扱い：利払日間に債券を売却した場合、売却価格に含まれる経過利息は通常「その他の収入」としてスラブレートにより課税され、残余の価格上昇/下落分は譲渡所得として取り扱われます。

Q15. 地方債の利払いにTDS（源泉徴収税）は適用されますか？また、居住者投資家と非居住者投資家ではどのような違いがありますか？

TDS（源泉徴収税）は地方債の利払いに適用されますが、居住者と非居住者では異なる規定が設けられています。

居住者投資家（ITA 2025第393条(1) / ITA 1961第193条）：地方公共団体が発行する債券のすべての利払いに対して、10%（附加税および教育税を含む）のTDSが義務付けられています。2023年4月1日から、2023年財政法により、デマット形式で保有する上場債券に対する従来の非課税措置が廃止され、TDS規定は上場の有無および保有形式にかかわらずすべての債券に適用されることとなりました。2025年度連邦予算では、1万ルピー（約104米ドル）未満の利払いにはTDSを控除しないとする最低基準額が提案されています。投資家は、総所得が課税限度額未満の場合には2026年所得税規則第211条に定めるForm 121を提出してTDS控除を回避するか、ITA 2025第395条(1)のもとで税率ゼロまたは低減税率のTDS証明書を取得することができます。

非居住者投資家、NRIおよびFPI（ITA 2025第393条(2) / ITA 1961第195条）：ITA 2025第393条(1) / ITA 1961第193条は非居住者には適用されません。非居住者に係るTDSはITA 2025第393条(2) / ITA 1961第195条により規律され、利息収入（特定の類型を除く）に対する税は「現行レート（rates in force）」で源泉徴収することが求められています。現行レートとは、ITA 2025に定める適用税率、または適用される租税条約（Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA（租税条約））に基づき利用可能なより低い税率のうち、非居住者投資家にとってより有利なものを意味します。ただし、非居住者投資家がITA 2025第210条 / ITA 1961第115AD条に定める外国機関投資家（Foreign Institutional Investor）に該当する場合、当該利息収入は20%（附加税および教育税を含む）、または適用されるDTAA（租税条約）に基づき利用可能な税率のうち有利な方の税率により課税されます。非居住者投資家、FPIおよびNRIは、税務居住証明書（Tax Residency Certificate）その他の書類・フォームを源泉徴収義務者に提出することを条件として、DTAAの適用を受けることができます。

Q16. インドの地方債に対する外国投資を規律するFEMA規制の枠組みはどのようなものですか？

インドの地方債に対する外国投資は、以下の多層的な枠組みにより規律されています。

1999年外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act: FEMA）：RBIが管理するFEMAは、インド国外居住者による資本取引に関する包括的な枠組みを提供しています。FEMA第6条は、同条のもとで制定された規則と連動して、インドの債務証券への投資を含む許容される資本取引を規律しています。

2019年外国為替管理（債務商品）規則（FEMA Debt Regulations）：これらの規則は、地方公共団体、インド企業およびSPVが発行する債券を含む、非居住者によるインドにおける債務商品の購入および売却を規律しています。地方債は、これらの規則のもとで許容される債務商品に該当します。

マスター・ディレクション – インド準備銀行（非居住者の債務商品投資）指令2025年：これらのマスター・ディレクションは、NRI、FPIおよびOCI（Overseas Citizen of India：海外インド市民）を含む非居住者による地方債を含む債務商品への投資に関して従来から発出された各種指令を統合したものです。地方債への投資は州開発ローン（SDL）の投資限度額の範囲内に含まれます。

2019年SEBI（外国ポートフォリオ投資家）規則（FPI規則）：上場地方債を含むインドの証券に投資するFPIは、指定預託機関参加者（Designated Depository Participant: DDP）を通じてSEBIに登録しなければなりません。これらの規則は、適格要件、登録要件および継続的な義務を規定しています。

Q17. インドの地方債に投資する外国ポートフォリオ投資家（FPI）にはいかなる投資限度額および条件が適用されますか？

インドの地方債に対するFPI投資には以下の制限および条件が適用されます。

債務商品としての分類：地方債は、FEMAおよびRBIの目的において債務商品として取り扱われます。FPI投資は、RBIが随時定める債務投資の合計限度額に含まれます。

SDL連動型限度額：FPIの債務投資限度額において、地方債は州開発ローン（SDL）の一部として分類されます。FPIは、RBIが定める適用されるSDL連動型投資上限の範囲内で、上場地方債に投資することが認められています。

SEBIおよびデポジトリによるモニタリング：SEBIおよびデポジトリ（NSDLおよびCDSL）は、FPIの合計投資残高を監視しており、適用される投資限度額に達した場合、当該カテゴリーにおけるFPIの追加購入を制限することがあります。

上場要件：FPIによる証券への投資は、SEBIに登録された証券会社を通じてのみ認められます。

SDLおよび地方債に適用されるものを含む、FPIの債務投資限度額は、RBIによって随時改訂されます。投資家は、投資前にRBIおよびSEBIの公式刊行物から最新の適用限度額を確認されることをお勧めします。

Q18. NRIはインドの地方債に投資することができますか？また、資金送金（リパトリエーション）のルールはどのようなものですか？

NRIは2019年FEMA（債務商品）規則に従い、インドの地方債に投資することが認められています。

送金可能ベース（NRE口座）：非居住者（対外）ルピー口座（Non-Resident (External) Rupee Account: NRE口座）を通じた投資は、全額が海外へ送金可能（リパトリアブル）です。NRE口座は、NRIおよびインド系海外居住者（Persons of Indian Origin: PIOs）のみが公認ディーラー銀行に開設・維持することができます。元本投資および未収利息収入は、2016年外国為替管理（預金）規則の別表1のもと、適用されるTDS控除およびFEMAコンプライアンスを条件として、インド国外へ自由に送金することができます。

送金不可ベース（NRO口座）：NRO口座（Non-Resident Ordinary Rupee Account：非居住者ルピー口座）は、インド国外居住者がルピー建ての正当な取引を行うために開設することができます。NRO口座を通じた投資については、2016年外国為替管理（資産送金）規則のもと、年間100万米ドル（適用税額控除後）を上限として送金が認められています。NRO口座からの各送金にあたっては、適用税の納付を確認する公認会計士の証明書が必要となります。

公認ディーラーを通じた送金：すべての外国投資は、インドの公認ディーラー銀行、またはインド準備銀行が公認した銀行を通じて行わなければなりません。認められた経路以外での投資はFEMAに違反するものとなり、FEMA第13条のもとで制裁が科される可能性があります。

税務上の取扱い：NRIが地方債から得る利息収入は、ITA 2025第393条(2)（旧ITA 1961第195条）に基づきTDSの対象となります（Q14参照）。DTAAの適用は、税務居住証明書の提出を含む同条約に定める条件を充足することを要件として認められます。

Q19. 外国投資家に適用されるKYC（顧客確認）、AML（マネー・ローンダリング防止）、報告およびコンプライアンス義務はどのようなものですか？また、譲渡所得はどのようにして送金されますか？

外国投資家（FPIおよびNRI）は、以下の要件を充足しなければなりません。

FPI登録およびKYC（顧客確認）：FPIは、指定預託機関参加者（DDP）が発行する証明書を取得することにより、2019年SEBI（FPI）規則に基づいてSEBIに登録しなければなりません。登録には、法人設立書類、実質的支配者（Beneficial Owner）の詳細を含む包括的なKYC書類の提出、およびSEBIのKYC/AMLの基準への準拠が求められます。なお、これらの要件は通常、インド居住者、NRIおよびOCIには適用されません。

規制上の報告義務：FPIは、インドの証券（地方債を含む）への投資残高を、保管銀行（カストディアン）を通じて、RBIおよび/またはSEBIが定める書式および期限に従い報告しなければなりません。

FATCAおよびCRS：実質的支配者に米国人またはその他の報告対象者が含まれる外国投資家は、外国口座税務コンプライアンス法（Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA）および多国間当局間協定（Multilateral Competent Authority Agreement）に基づきインドが採用した共通報告基準（Common Reporting Standard: CRS）の適用を受けます。保管銀行およびDDPは、これらに基づく自己申告書を収集・報告します。

実質的支配者の開示：FPIは、SEBIのKYC枠組みに定める所定の規制上の閾値を超える所有権または支配権を有する最終的な実質的支配者を特定し、開示しなければなりません。

譲渡所得およびFPI収益の送金：登録されたFPIによる地方債の売却または償還による収益、ならびに適用されるTDS控除後の譲渡所得は、適用される上限が存在する場合にはその範囲内で、公認ディーラー銀行経路を通じて自由に送金することができます。特に国境をまたぐ租税条約の適用または複数国にまたがる組織構造が関連する場合には、送金前に税務およびFEMAコンプライアンスの専門家に相談することをお勧めします。

Q20. 発行地方自治体がデフォルトした場合、債券保有者が利用できる救済手段および保護措置にはどのようなものがありますか？

支払不履行または重大な違反が発生した場合、以下の保護措置および救済手段が利用可能です。