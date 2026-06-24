重要鉱物： インドの戦略的機会と日印パートナーシップ

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重要分野の最新動向をお届けする取り組みの一環として、本レポートでは、インドにおけるクリティカルミネラル（重要鉱物）の機会、それを獲得するための政策的枠組み、そして強靭なサプライチェーン構築に向けた「日印協力」の戦略的役割について解説します。

重要鉱物と経済安全保障：インドのサプライチェーン強靭化への道

重要鉱物やレアアース（希土類）は、クリーンエネルギー、先端エレクトロニクス、電気自動車（EV）、防衛システムに不可欠な基礎資材です。インドは急速な経済成長に伴いこれらの消費量が急増していますが、サプライチェーンが中国に過度に集中しているため、構造的な脆弱性を抱えています。クリーンエネルギー転換を国際公約として掲げるインドにとって、この中国依存からの脱却は戦略的な最優先課題です。

2025年に中国がレアアースの輸出規制を強化したことで、サプライチェーンの多角化を目指す世界的な動きが加速しました。これを受けてインドは国際協力を強化しており、2026年5月に立ち上げられた「クアッド重要・新興技術に関する日米豪印重要鉱物イニシアティブ枠組み（クリティカルミネラルイニシアティブ・フレームワーク）」では、日米豪印の4カ国がインド太平洋地域における強靭なサプライチェーン構築に向けて最大200億米ドルの資金拠出をコミットしました。 日印両国は「日印経済安全保障イニシアティブ（2024年および2026年）」のもとで連携を深めており、クリティカルミネラルを最優先分野と位置付け、官民パートナーシップ（PPP）の強化を進めています。

主な政策措置:

国家クリティカルミネラル・ミッション（NCMM）: 2025年1月に承認されたNCMMは、総予算約36億米ドル（財政支援約17億米ドル、国営企業等による投資見込み額約19億米ドル）を投じ、2024-25年度から2030-31年度までの7年間にわたり実施されます。これは、インドを単なる「鉱物消費国」から「バリューチェーン全体の生態系（エコシステム）を開発する国」へと転換させる戦略的な一手です。

NCMMの主な数値目標:

2030-31年度までに国内におけるクリティカルミネラルの探査プロジェクトを1,200件完了させる

4カ所の地域鉱物加工パーク、および最先端の研究開発を牽引する「卓越した研究拠点（Centers of Excellence）」を設立

少なくとも5種類のクリティカルミネラルを対象とした「国家クリティカルミネラル備蓄」を創設

さらにNCMMは、承認手続きの迅速化や「探査ライセンス（Exploration License）制度」を通じて、重要鉱物および深部鉱物の採掘を促進し、民間企業の探査事業への参入を後押ししています。

レアアース永久磁石製造推進スキーム（REPM）: インドは世界第5位のレアアース埋蔵量を誇るものの、その活用は進んでおらず、2024-25年度時点ではレアアース磁石の約90%を中国からの輸入に依存していました。

この不均衡を解消するため、重工業省（MHI）は2025年11月に「焼結レアアース永久磁石（REPM）製造推進スキーム」を立ち上げました（入札期限は2026年6月29日まで延長）。2026年4月に開催された事前入札カンファレンスには、JSWグループ、ヴェダンタ（Vedanta）、ヒンドゥスタン・ジンク（Hindustan Zinc）、NLCインディアなど、主要企業25社が参加しました。

本スキームは、EVモーターや風力発電機などに不可欠な、世界最強の商業用永久磁石である「焼結ネオジウム・鉄・ボロン（NdFeB）磁石」の国内一貫生産を支援するものです。7年間で総額約7億6,000万米ドルの予算（売上連動型インセンティブや設備投資補助金を含む）が組まれており、年間生産能力6,000トン規模のグリーンフィールド（新規）製造施設を5カ所新設することを目指しています。また政府は、オリッサ州、ケララ州、アンドラプラデシュ州、タミルナドゥ州にまたがる「レアアース専用コリドー（経済回廊）」の開発も進めています。.

これら「NCMM」「REPMスキーム」「レアアース専用コリドー」の一体的な政策アーキテクチャにより、クリティカルミネラル・バリューチェーンのすべての段階網羅する体制が整いつつあります。

日印パートナーシップ：相互補完によるギャップの解消

日印両国は、重要鉱物のバリューチェーンにおいて、極めて深い相互補完関係にあります。インドは、豊富な資源埋蔵量、EV（電気自動車）、バッテリー、半導体、エレクトロニクス、クリーンエネルギーなどの広範な分野にわたるインセンティブ措置に支えられた成長著しい製造業基盤、そしてNCMMやREPMスキームといったイニシアティブを通じた強力な政策支援を提供しています。一方で日本は、高度な加工技術、資本、そしてレアアースのほぼ全量を輸入に依存している現状を踏まえたサプライチェーン多角化への戦略的要請をもたらしています。

「鉱物資源に関する協力覚書」および「クリティカルミネラルに関する共同作業部会」は、共同投資や技術開発を推進するための基礎となる枠組みを提供しています。日本企業にとって、インドの鉱物製造およびリサイクルのエコシステムは、採掘および鉱物探査分野（チタンを除く）において自動認可ルート（Automatic Route）のもとでの100%外資出資を認める制度によって、さらに強化されています。インド国内の政策推進、クアッドの枠組み、そして強固な日印パートナーシップが相まることで、クリティカルミネラル分野における政治的コミットメントと商業的機会のユニークな融合が創出されています。

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