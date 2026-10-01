Права на служебные произведения и служебные изобретения в Индии

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

В Индии отсутствует единое правило; принадлежность прав определяется отдельно в зависимости от категории интеллектуальной собственности. В отношении авторских прав статья 17(c) Закона об авторском праве 1957 года устанавливает первоначальное право собственности за работодателем, если произведение создано в рамках трудовых отношений по договору оказания услуг, при условии отсутствия иного соглашения сторон (при этом более узкие исключения предусмотрены оговоркой (a) в отношении периодических изданий и оговоркой (b) в отношении произведений, созданных по заказу). В отношении зарегистрированных промышленных образцов статья 2(j)(i) Закона о промышленных образцах 2000 года устанавливает право собственности за лицом, для которого промышленный образец был разработан за вознаграждение. Патентное право имеет иную природу: Закон о патентах 1970 года вообще не содержит понятия трудовых отношений, а статьи 6–7 признают право на подачу заявки только за действительным и первоначальным изобретателем, правопреемником изобретателя либо законным представителем умершего изобретателя — что подтверждено в деле Darius Rutton Kavasmaneck v. Gharda Chemicals Ltd., в котором даже генеральный директор, работавший на полной ставке и использовавший научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности компании, сохранил право собственности на изобретение за собой. Коммерческая тайна не имеет специального законодательного регулирования и основывается на вытекающей из принципов справедливости обязанности сохранять конфиденциальность и договорных обязательствах. Таким образом, принадлежность прав работодателю в Индии отчасти устанавливается законом и в значительной степени определяется договором — при этом договорное регулирование не является факультативным.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Применяются два совокупных критерия. Во-первых, является ли соответствующее правоотношение договором найма (трудовыми отношениями), а не договором на оказание услуг (отношениями с независимым подрядчиком)? В деле Sushilaben Indravadan Gandhi v. New India Assurance Co. Ltd. Верховный суд указал, что ни один отдельный критерий не является определяющим; совокупно оцениваются степень контроля, интеграция лица в организацию, принадлежность активов и экономическая сущность отношений — что означает, что большинство консультантов, фрилансеров и работников, занятых в рамках платформенной экономики, вообще не подпадают под действие статьи 17(c).

Во-вторых, было ли произведение создано «в рамках» таких трудовых отношений, а не просто «в рабочее время»? В деле V.T. Thomas v. Malayala Manorama Co. Ltd. было установлено, что карикатуры, созданные в период трудовых отношений, принадлежали работодателю (в той мере, в какой это касалось публикации в периодическом издании), однако персонажи, задуманные до начала трудовых отношений, а также произведения, созданные после их прекращения, к работодателю не переходили.

Бремя доказывания наличия трудовых отношений лежит на работодателе: в деле Neetu Singh v. Rajiv Saumitra отсутствие документального подтверждения трудовых отношений повлекло отказ в удовлетворении требований работодателя на стадии рассмотрения обеспечительных мер.

В отношении изобретений суды применяют аналогичный критерий наличия «обязанности изобретать», оценивая должностные обязанности, использование ресурсов, документы о раскрытии изобретения и, что имеет решающее значение, наличие договора об уступке прав.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

Автоматический переход прав без оформления отдельного документа применяется в отношении следующих объектов: авторские права (включая программное обеспечение как литературное произведение), созданные в рамках трудовых отношений в соответствии со статьёй 17(c); авторские права работников периодических изданий, но только в части публикации в соответствии с оговоркой (a); право собственности на промышленный образец в соответствии со статьёй 2(j)(i) Закона о промышленных образцах 2000 года; а также авторство в отношении кинематографических произведений и звукозаписей — за продюсером.

Требуют оформления отдельного документа: право на подачу патентной заявки, поскольку автоматического перехода такого права не предусмотрено и работодатель должен иметь статус правопреемника в соответствии со статьёй 6(1)(b) и предоставить подтверждение права в соответствии со статьёй 7(2); все результаты интеллектуальной деятельности консультантов, подрядчиков, стажёров и командированных работников; топологии интегральных микросхем и права на сорта растений; а также коммерческая тайна, которая охраняется исключительно посредством договорных обязательств о конфиденциальности.

Критически важный нюанс: уступка прав на будущие объекты интеллектуальной собственности до момента их создания представляет собой лишь соглашение об уступке до тех пор, пока соответствующий объект не создан (оговорка к статье 18); в деле Pine Labs Pvt. Ltd. v. Gemalto Terminals India Pvt. Ltd. обобщённая формулировка «все существующие и будущие авторские права» не соответствовала требованиям статьи 19(2) ввиду отсутствия конкретизации объектов. При отсутствии указания на срок или территорию действия уступки применяются положения по умолчанию: срок составляет пять лет, а территория — только Индия (статьи 19(5)–(6)). Личные неимущественные права в соответствии со статьёй 57 никогда не переходят и не могут быть предметом отказа от них в общей форме.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Нет. В Индии отсутствует установленная законом обязанность отдельно вознаграждать работника за служебное изобретение или произведение — это принципиальное отличие от Германии, Японии, Китая, Великобритании и юрисдикций СНГ, где установлен минимальный уровень такого вознаграждения. Заработная плата рассматривается в качестве встречного предоставления, и с точки зрения закона каких-либо дополнительных выплат не требуется.

Дело Kavasmaneck наглядно демонстрирует такое разграничение: изобретатель получил около 27,54 крор индийских рупий в виде вознаграждения и комиссионных, при этом никогда не требовал отдельной компенсации за свои изобретения, и суд рассматривал вопросы принадлежности прав и вознаграждения как полностью самостоятельные — высокий размер вознаграждения сам по себе не означает приобретения патента.

Вместе с тем встречное предоставление имеет значение с договорной точки зрения, поскольку для уступки прав в соответствии со статьёй 25 Закона об индийских договорах 1872 года требуется встречное предоставление, поэтому заработная плата должна быть прямо указана в договоре в качестве такого встречного предоставления.

Тем не менее коммерческая практика предусматривает добровольные стимулирующие выплаты — вознаграждения за раскрытие изобретения, бонусы за подачу заявки и получение патента, программы распределения доходов, ESOP — которые оформляются как дискреционная политика, а не как договорное право работника, отчасти в целях удержания сотрудников, а отчасти в качестве доказательства непрерывности цепочки перехода прав.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Обоснованная с правовой точки зрения позиция основывается на пяти документах:

(i) разделе трудового договора, посвящённом интеллектуальной собственности, в котором подтверждается наличие трудовых отношений по договору найма, даётся широкое определение объектов интеллектуальной собственности (включая результаты, связанные с использованием ИИ), осуществляется уступка существующих прав и предусматривается соглашение об уступке будущих прав, используется формулировка о действии прав на территории всего мира и в течение всего срока их действия/бессрочно для исключения применения положений по умолчанию, предусмотренных статьёй 19(5)–(6), а также включаются положения о совершении всех необходимых последующих действий и о доверенности, наряду с согласием в отношении личных неимущественных прав в соответствии со статьёй 57;

(ii) отдельном Соглашении о конфиденциальности и уступке прав на интеллектуальную собственность;

(iii) форме раскрытия информации об изобретении/произведении, заполняемой в отношении каждого созданного объекта;

(iv) подтверждающем договоре об уступке прав, оформляемом после фактического создания каждого произведения или изобретения, что позволяет устранить недостаток, выявленный в деле Pine Labs;

(v) комплекте документов, оформляемых при прекращении трудовых отношений.

Положения о конфиденциальности должны сохранять силу после прекращения трудовых отношений и содержать точное определение категорий защищаемой информации; положения о запрете переманивания, освобождении от исполнения трудовых обязанностей на период уведомления об увольнении и минимальном сроке работы являются исполнимыми, однако запреты на конкуренцию после прекращения трудовых отношений являются недействительными в соответствии со статьёй 27 Закона о договорах.

Необходимо также учитывать гербовый сбор, применимый к договорам уступки прав, и регистрацию изменений в соответствующих реестрах (Form 16, TM-P, Form 12). Следует вести реестр объектов интеллектуальной собственности и периодически проводить его аудит.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

Установленный индийским законодательством автоматический переход прав — в частности, в отношении авторских прав в соответствии со статьёй 17(c) и подтверждения права на получение патента в соответствии со статьёй 7(2) — регулируется индийским правом независимо от выбранного группой применимого права; оговорка о применении права штата Делавэр, английского или сингапурского права не отменяет действия этих положений. Поэтому для глобальных шаблонов необходимо предусматривать отдельное приложение для Индии, а не ограничиваться переводом документа.

Стандартная структура предусматривает двухэтапную цепочку перехода прав: работник уступает права индийскому работодателю, после чего индийский работодатель передаёт права или предоставляет лицензию в пользу холдинговой компании группы, владеющей правами интеллектуальной собственности; каждый этап должен быть отдельно документирован, облагаться соответствующим гербовым сбором и отражаться в соответствующих реестрах. Прямая уступка прав работником в пользу иностранной материнской компании юридически возможна, однако с точки зрения доказывания она является менее удобной.

Трансграничная передача прав на интеллектуальную собственность, созданных в Индии, является международной операцией в соответствии со статьями 92–92F Закона о подоходном налоге 1961 года и требует определения цены на условиях принципа «вытянутой руки», подтверждения посредством Form 3CEB и оформления трёхуровневой документации, наряду с соблюдением требований FEMA.

Командирование работников является наиболее рискованной формой организации отношений: необходимо прямо определить, какой договор регулирует отношения для целей статьи 17(c), какому юридическому лицу принадлежат права на созданные изобретения, а также урегулировать риски возникновения постоянного представительства.

В отношении изобретений, созданных изобретателями — резидентами Индии, необходимо соблюдать требование о получении лицензии на подачу патентной заявки за рубежом в соответствии со статьёй 39; в противном случае существует риск признания заявки отозванной в силу статьи 40 и аннулирования патента в соответствии со статьёй 64(1)(n).

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Основной риск заключается в нарушении цепочки перехода прав на изобретения: при отсутствии автоматического перехода прав и договора об уступке работник сохраняет право на подачу заявки в соответствии со статьёй 6, а любой патент, который работодатель тем не менее подаст, может быть подвергнут аннулированию в соответствии со статьёй 64(1)(b)–(c). Дело Kavasmaneck наиболее наглядно демонстрирует такой результат: изобретение и право предоставить лицензию на него конкуренту сохранились за самим физическим лицом.

Авторские права также не являются автоматически защищёнными: статья 17(c) по-прежнему требует доказательства наличия трудовых отношений по договору найма и связи произведения с исполнением трудовых обязанностей, а дело Neetu Singh показывает, что отсутствие документального подтверждения является решающим обстоятельством на стадии рассмотрения обеспечительных мер.

При финансировании, приобретении компаний или выходе на биржу в рамках юридической проверки проводится анализ цепочки перехода прав по каждому лицу, участвовавшему в создании объекта интеллектуальной собственности; выявленные пробелы приводят к снижению оценки стоимости, предоставлению гарантий возмещения убытков, созданию эскроу-счетов и требованиям о ретроспективном оформлении уступки прав от бывших работников, которые имеют все основания требовать вознаграждение за подписание таких документов.

В таком случае защита конфиденциальной информации основывается исключительно на более сложной для доказывания обязанности сохранять конфиденциальность, вытекающей из принципов справедливости, как в деле Diljeet Titus, Advocate v. Alfred A. Adebare.

К дополнительным рискам относятся полученные от третьих лиц коммерческие тайны, неустановленные границы ранее созданных изобретений, а также невозможность обеспечить совершение действий, необходимых для внесения записей в соответствующие реестры, без наличия доверенности.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Потенциально да — применяемый критерий основывается на связи произведения с порученными работнику обязанностями, а не на рабочем времени или месте выполнения работы, поскольку статья 17(c) говорит о произведении, созданном «в рамках» трудовых отношений, а не «в рабочее время».

Дело Kavasmaneck подтверждает, что само по себе использование работником исследовательских и опытно-конструкторских ресурсов работодателя, без дополнительных обстоятельств, не превращает личное изобретение в корпоративный актив. В свою очередь, дело V.T. Thomas подтверждает обратное применительно к временному аспекту: произведения, созданные в период трудовых отношений, переходят работодателю (в той мере, в какой это касается публикации), однако персонажи или концепции, разработанные до начала трудовых отношений, а также результаты, созданные после их прекращения, никогда не переходят к работодателю в соответствии со статьёй 17(c).

Удалённая и гибридная работа ослабляют доказательственную позицию работодателя — в частности, вследствие отсутствия презумпции, основанной на использовании помещений и оборудования работодателя, использования собственных устройств работника и личных облачных хранилищ, — однако не изменяют применяемый правовой критерий.

Практическое решение заключается в документальном и техническом регулировании: положение об интеллектуальной собственности, ограниченное соответствующей предметной областью, политика использования устройств и учётных записей, обязательный контроль версий и обязанность раскрывать информацию о работе по совместительству.

Чрезмерно широкие положения по принципу «всё, что вы создаёте» создают риск признания их недействительными как необоснованного ограничения в соответствии со статьёй 27.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Защита прав должна обеспечиваться уже на этапе приёма на работу, а не при увольнении: положение о совершении всех необходимых последующих действий в сочетании с безотзывной доверенностью позволяет работодателю самостоятельно оформить Form 1, Form 5 и документы об уступке прав, если увольняющийся изобретатель впоследствии откажется сотрудничать.

При прекращении трудовых отношений необходимо получить подтверждающий договор об уступке прав (с указанием каждого объекта отдельно, а не в форме общего документа), подтверждение сохранения обязательств по конфиденциальности, сертификат о возврате и удалении информации, а также заявление об отсутствии у работника сохранившихся копий. Это должно сопровождаться судебно-компьютерной проверкой активности на устройствах и в репозиториях, а также запланированным прекращением доступа.

Запрет на конкуренцию после прекращения трудовых отношений является недействительным в соответствии со статьёй 27 Закона об индийских договорах 1872 года — что было вновь подтверждено в деле Varun Tyagi v. Daffodil Software Pvt. Ltd. (2025). Вместе с тем освобождение от исполнения трудовых обязанностей на период уведомления об увольнении, ограничения, действующие в течение срока уведомления, и положения о минимальном сроке работы с заранее установленной компенсацией за нарушение, признанные Верховным судом допустимыми в деле Vijaya Bank v. Prashant B. Narnaware, 2025 INSC 691, сохраняют юридическую силу, как и узко сформулированные обязательства о запрете переманивания.

Неправомерное использование коммерческой тайны после прекращения трудовых отношений может быть пресечено посредством обязанности сохранять конфиденциальность, вытекающей из принципов справедливости (Diljeet Titus, Advocate v. Alfred A. Adebare), обеспечительных мер, а также судебных распоряжений о проведении обыска и изъятия.

Все незавершённые процедуры подачи заявок и внесения соответствующих записей в реестры следует завершить до последнего рабочего дня сотрудника.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Индийское законодательство закрепляет авторство и право на изобретение исключительно за физическими лицами, а право работодателя является производным от прав создателя — полностью созданный машиной результат не оставляет работодателю прав, которые могли бы к нему перейти.

В отношении патентов правовая позиция стала более определённой 15 апреля 2026 года, когда Индийское патентное ведомство отказало в выдаче патента по заявке Thaler/DABUS (№ 202017019068), указав, что система искусственного интеллекта не может являться «действительным и первоначальным изобретателем» в соответствии со статьями 2(1)(y), 6, 7 и 10, поскольку каждая из предусмотренных законом категорий лиц, имеющих право на получение патента, предполагает наличие физического лица, способного обладать правами и осуществлять их уступку.

В настоящее время ключевым является разграничение между результатом, созданным ИИ (не подлежащим правовой охране) и результатом, созданным с использованием ИИ, оценка которого осуществляется в соответствии с Руководящими принципами 2025 года в отношении CRI: если ИИ используется в качестве инструмента в рамках процесса, направляемого человеком, право на изобретение определяется исходя из конкретного вклада человека — формулирования задачи, разработки архитектуры, обработки и систематизации данных, выбора параметров.

Для работодателей это означает необходимость документировать использование ИИ: иметь письменную политику использования ИИ, сохранять промпты и историю редактирования, получать подтверждения от участников создания результата, устанавливать повышенные требования к раскрытию информации в отношении изобретений, связанных с машинным обучением, а также в обязательном порядке использовать инструменты, права на использование которых надлежащим образом оформлены, поскольку собственные условия использования поставщика могут ограничивать права на результат даже после надлежащего оформления уступки прав работником.

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