よくあるご質問（FAQ）：2020年社会保障法典

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本FAQは、2020年社会保障法典（Code on Social Security, 2020）（以下「SSコード」または「本法典」といいます。2025年11月21日施行）および2026年社会保障（中央）規則（以下「SS規則」といいます。2026年5月8日施行）の主要な事項について理解を深めていただくことを目的として作成したものです。

本FAQは、インドにおいて変化を続ける賃金法制度への対応を進める雇用主、人事担当者および業界関係者の皆様に向けた実務上の参考資料としてご活用いただくことを目的としています。

Q1. 2020年社会保障法典とはどのような法律であり、その主な目的は何ですか？

SSコードは、社会保障に関する既存の9つの労働法を単一の統一的な枠組みに集約する中央法です。2025年11月21日に施行され、従来分散していた社会保障上の義務を一つの法律の下に一本化しました。

SSコードの主な目的は、組織部門、非組織部門、ギグワーカー（Gig Worker）およびプラットフォームワーカー(Platform Worker）を含むあらゆるカテゴリーの労働者に対して、包括的な社会保障の適用を拡大することです。これにより、各法律で異なっていた定義、拠出制度および執行の仕組みを整合化し、雇用主によるコンプライアンス対応の簡素化を図ることを目的としています。

Q2. 2020年社会保障法典には、どの旧法が統合されていますか？

SSコードは、以下の9つの中央法を統合するとともに廃止しています。 1952年従業員積立基金・雑則法（Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952） 1948年従業員国家保険法（Employees’ State Insurance Act, 1948） 1961年出産給付法（Maternity Benefit Act, 1961） 1996年建設労働者等福祉賦課金法（Building and Other Construction Workers’ Welfare Cess Act, 1996） 1972年退職金支給法（Payment of Gratuity Act, 1972） 1923年従業員補償法（Employees’ Compensation Act, 1923） 1959年雇用交換所（求人情報届出義務）法［Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959］ 2008年非組織部門労働者社会保障法（Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008） 1981年映画労働者福祉基金法（Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981)

Q3. 2026年社会保障（中央）規則には、どの旧規則が統合されていますか？

SS規則は、以下の12の中央規則を統合するとともに廃止しています。 1924年従業員補償規則（Employee’s Compensation Rules, 1924） 1935年従業員補償（金銭移転）規則［Employee’s Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935］ 1950年従業員国家保険（中央）規則［Employees’ State Insurance (Central) Rules, 1950］ 1960年雇用交換所（求人情報届出義務）規則［Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Rules, 1960］ 1963年出産給付（鉱山及びサーカス）規則［Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963］ 1972年退職金支給（中央）規則［Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972］ 1984年映画労働者福祉基金規則［Cine-Workers Welfare Fund Rules, 1984］ 1996年従業員補償（手続地）規則［Employee’s Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996］ 1997年審判所（手続）規則［Tribunal (Procedure) Rules, 1997］ 1997年従業員積立基金上訴審判所（勤務条件）規則（Employees’ Provident Funds Appellate Tribunal (Conditions of Service) Rules, 1997） 1998年建設労働者等福祉賦課金規則（Building and Other Constructions Workers’ Welfare Cess Rules, 1998） 2009年非組織部門労働者社会保障規則（Unorganised Workers’ Social Security Rules, 2009)

Q4. SSコードにおける「賃金（Wages）」はどのように定義されており、雇用主にとってなぜ重要なのですか？

第2条(88)における「賃金（Wages）」の定義は、SSコードの根幹をなすものです。これは、積立基金(Provident Fund）の拠出額、従業員国家保険（Employees’ State Insurance）の保険料、退職金(Gratuity）および出産給付(Maternity Benefit）の算定の基礎となるためです。

「賃金」とは、給与、手当その他の方法によるすべての報酬であって、金銭で表示されるもの、または金銭で表示することが可能なものをいいます。明示または黙示の雇用条件が履行された場合に、雇用または当該雇用において行われた業務に関して、被用者に対して支払われるべきものを意味します。

「賃金」という表現は、一定の構成要素を含むものとして定義される一方で、明示的に除外される項目も定められており、その内容は以下のとおりです。

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