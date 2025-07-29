Специфика применения соглашений об избежании двойного налогообложения в Беларуси

1) Какие основные соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) действуют в Беларуси?

В Беларуси действует более 70 соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), заключённых, в частности, с такими странами, как: Австрия, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Китай, Гонконг (Китай), Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Кыргызстан, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Литва, Северная Македония, Молдова, Монголия, Нидерланды, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Южно-Африканская Республика, Япония.

С 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года приостановлено действие СИДН с США и странами ЕС в части доходов от дивидендов, процентов и отчуждения имущества. Некоторые страны, например Чехия и Франция, также взаимно приостановили применение соглашений.

Ряд государств, в частности Литва и Эстония, приняли решение о бессрочном прекращении действия СИДН с 1 января 2026 года.

2) Какие виды доходов регулируются соглашениями об избежании двойного налогообложения?

Как правило, СИДН регулирует следующие виды доходов:

дивиденды;

проценты;

роялти;

доходы от отчуждения имущества;

прибыль от предпринимательской деятельности;

доходы от прироста стоимости имущества;

доходы физических лиц.

3) Как определяется статус налогового резидента для целей СИДН в Беларуси?

Согласно ст. 17 Налогового кодекса для признания налоговым резидентом Беларуси необходимо нахождение на территории Беларуси более 183 дней в календарном году.

Если физическое лицо признается налоговым резидентом Беларуси и иностранного государства, то применяются положения международного договора.

Организация признается белорусской, если ее местом нахождения является Беларусь, то есть место ее государственной регистрации. Если организация бездействует по данному месту, то используется место нахождения высшего органа управления организации (место, где осуществляются его полномочия в соответствии с учредительными документами). Если там также нет действий, то используется место осуществления полномочий постоянно действующего исполнительного органа.

Статус налогового резидентства определяется в каждом СИДН.

В большинстве СИДН используется следующие критерии:

критерий места жительства, места постоянного пребывания (для физического лица);

критерий места регистрации, фактического руководства (для организации).

Когда лицо является резидентом обоих государств, могут использоваться дополнительные критерии:

центр жизненных интересов;

обычное место проживания;

гражданство;

взаимное согласие.

4) Как правильно подтвердить статус налогового резидента для применения льгот по соглашению?

Для применения СИДН необходимо представить справку (сертификат) налогового резидентства. В Беларуси есть сайт проверки справок (сертификатов) - https://nalog.gov.by/international/double_taxation/.

В большинстве СИДН установлена обязанность дополнительно представить подтверждение фактического владельца дохода установленной формы с приложением подтверждающих документов.

5) Как определить, какое соглашение об избежании двойного налогообложения применяется в конкретной сделке?

Выбор применяемого СИДН определяется в зависимости от резидентства сторон сделки, в том числе фактического владельца дохода.

6) Имеют ли положения СИДН преимущество над национальным законодательством?

Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им налогового законодательства.

Если СИДН установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены национальным законодательством, то применяются нормы СИДН. Если Налоговым кодексом и (или) иными законодательными актами предусмотрены более льготные условия налогообложения, чем те, которые установлены СИДН, за исключением международных договоров, составляющих право Евразийского экономического союза, то применяются Налогового кодекса и (или) иных законодательных актов.

7) Какие налоговые обязательства возникают у резидента при получении доходов из-за рубежа согласно СИДН?

По общему правилу, если резидент получил доход в соответствии с законодательством иностранного государства, то суммы налога с доходов, полученных в этом иностранном государстве, подлежат зачету при уплате налога в Беларуси. Для применения зачета необходимо в налоговую инспекцию представить документы, подтверждающие факт получения дохода и факт уплаты налогов.

8) Какие ставки подоходного налога применяются к доходам в виде дивидендов, процентов и роялти в рамках СИДН?

Ставка налогов по дивидендам, процентам и роялти установлена в каждом СИДН.

В некоторых СИДН установлена пониженная ставка налога с дивидендов при определенной доле фактического владения в уставном капитале. Например, если доля владения составляет 30 % и более, то ставка составит 10%, в иной ситуации - 15 %.

Согласно Налогового кодекса Беларуси ставка по налогам по дивидендам составляет 25%, по процентам составляет 10%, по роялти составляет 15%.

В связи с приостановкой некоторых СИДН ставка по дивидендам и процентам будет применяться в соответствии с Налоговом кодексом независимо от положений СИДН.

9) Каковы механизмы устранения двойного налогообложения?

Как правило, в СИДН есть специальные положения об устранении двойного налогообложения. Обычно используется механизм зачета, то есть сумма налога, уплаченная в иностранном государстве, исключается из суммы налога, рассчитанной по национальному законодательству резидента.

10) Каков порядок урегулирования споров и процедуры взаимного соглашения (MAP) в рамках СИДН?

В СИДН, как правило, предусмотрена специальная процедура. Она состоит в представлении своего дела для рассмотрения в компетентные органы страны резидента. В Беларуси таким органом будет Министерство по налогам и сборам. Срок для представления заявления - 3 года с даты первого уведомления о действиях, приводящих к налогообложению, не соответствующему положениям соглашения.

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