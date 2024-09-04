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4 September 2024

Обзор: Pillar 2 В Казахстане

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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04 июля 2024 года на сайте открытых нормативно-правовых актов[1] был опубликован проект По&#
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04 июля 2024 года на сайте открытых нормативно-правовых актов1 был опубликован проект Постановления Правительства Республики Казахстан «О подписании Многосторонней конвенции по способствованию реализации правила второго компонента о подлежании налогообложению» (далее – «Pillar 2»).

Pillar 2 является одним из инструментов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭСР), направленных против размывания налоговой базы и перемещения прибыли (BEPS). Pillar 2 был разработан в целях обеспечения того, чтобы мультинациональные корпорации уплачивали определенную ставку налога во внутригрупповых сделках в тех юрисдикциях, где они ведут свою деятельность.

Pillar 2 применяется к следующим видам дохода:

  • проценты;
  • роялти;
  • вознаграждение за использование или право использования прав на распространение продукта или услуги (за исключением вознаграждений, составляющих 8.5% или менее от расходов на предоставление таких прав);
  • страховые или перестраховочные премии (за исключением премий, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);
  • платежи за финансовые гарантии или другие комиссионные платежи за финансирование (за исключением платежей, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);
  • арендный или любой другой платеж за использование или право использования промышленного, коммерческого или научного оборудования (за исключением судна, используемого в международной перевозке пассажиров или груза по бербоут чартеру, а также платежей, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);
  • любой доход, полученный в качестве вознаграждения за оказание услуг (за исключением вознаграждений, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);
  • любой доход, полученный от связанного лица, за исключением следующих случаев:

· валовый доход лица не превышает 250 000 евро, если его валовый внутренний продукт не превышает 40 миллионов евро в рассматриваемом налоговом периоде;

· валовый доход лица не превышает 1 миллион евро, если его валовый внутренний продукт превышает 40 миллионов евро в рассматриваемом налоговом периоде.

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Footnote

1.https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15111156

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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