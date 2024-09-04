04 июля 2024 года на сайте открытых нормативно-правовых актов1 был опубликован проект Постановления Правительства Республики Казахстан «О подписании Многосторонней конвенции по способствованию реализации правила второго компонента о подлежании налогообложению» (далее – «Pillar 2»).

Pillar 2 является одним из инструментов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭСР), направленных против размывания налоговой базы и перемещения прибыли (BEPS). Pillar 2 был разработан в целях обеспечения того, чтобы мультинациональные корпорации уплачивали определенную ставку налога во внутригрупповых сделках в тех юрисдикциях, где они ведут свою деятельность.

Pillar 2 применяется к следующим видам дохода:

проценты;

роялти;

вознаграждение за использование или право использования прав на распространение продукта или услуги (за исключением вознаграждений, составляющих 8.5% или менее от расходов на предоставление таких прав);

страховые или перестраховочные премии (за исключением премий, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);

платежи за финансовые гарантии или другие комиссионные платежи за финансирование (за исключением платежей, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);

арендный или любой другой платеж за использование или право использования промышленного, коммерческого или научного оборудования (за исключением судна, используемого в международной перевозке пассажиров или груза по бербоут чартеру, а также платежей, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);

любой доход, полученный в качестве вознаграждения за оказание услуг (за исключением вознаграждений, составляющих 8.5% или менее от расходов за предоставление таких услуг);

любой доход, полученный от связанного лица, за исключением следующих случаев:

· валовый доход лица не превышает 250 000 евро, если его валовый внутренний продукт не превышает 40 миллионов евро в рассматриваемом налоговом периоде;

· валовый доход лица не превышает 1 миллион евро, если его валовый внутренний продукт превышает 40 миллионов евро в рассматриваемом налоговом периоде.

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Footnote

1.https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15111156

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