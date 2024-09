ARTICLE Um futuro focado no funcionário – abordando as complexidades da área de Recursos Humanos e Folha de Pagamento em 2024 TG TMF Group BV More Contributor TMF Group experts work from 120 offices in 80+ jurisdictions, making sure that complex administrative tasks are done right and on time. From legal set-up and oversight to regulatory filings, accounting, tax and payroll, we look after our clients’ administrative burdens so they can focus on their businesses. O cenário global de recursos humanos e folha de pagamento (HRP) continua evoluindo, com um movimento claro em direção a um modelo mais focado no funcionário.

O cenário global de recursos humanos e folha de pagamento (HRP) continua evoluindo, com um movimento claro em direção a um modelo mais focado no funcionário. Esta abordagem, embora benéfica para os funcionários, também está aumentando a complexidade em torno dos serviços de HRP em nível internacional e local. Este sub-relatório descreve como as empresas multinacionais podem começar a se preparar para os desafios futuros. Com base nas descobertas da mais recente edição do Índice Global de Complexidade Corporativa (GBCI) da TMF Group, analisamos como as empresas podem se adaptar e prosperar dentro do cenário em mudança de 2024 e das dinâmicas variáveis de força de trabalho. Nesta publicação, você irá: Aprender mais sobre o aumento da mobilidade e seu impacto nas obrigações de reporte.

Descobrir por que os funcionários estão exigindo maior flexibilidade em relação aos termos relacionados aos locais de trabalho e aos pagamentos.

Entender os efeitos em cadeia dos benefícios progressivos e das mudanças nas estruturas tributárias.

