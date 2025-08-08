Chiikawa 在香港：一个萌系角色如何成就庞大商机

最近如果常在香港街头走动，你很可能已经见过 Chiikawa（ちいかわ）那张可爱的脸蛋了 —— 汉堡上、T 恤上、列车上，甚至金饰上都有它的身影。

最近如果常在香港街头走动，你很可能已经见过 Chiikawa（ちいかわ）那张可爱的脸蛋了 —— 汉堡上、T 恤上、列车上，甚至金饰上都有它的身影。这个讨人喜欢的日本角色俘获了全亚洲人的心，而到了 2025 年，它在香港掀起了一场声势浩大的文化与商业热潮。

但 Chiikawa 的走红并不仅仅依靠萌系特质。在这背后，知识产权（IP）许可发挥着极其重要的作用，正是凭借这种强大的工具，角色得以华丽转身为跨界明星。

什么是知识产权许可？它为何重要？

知识产权许可使 Chiikawa 的创作者（很可能是艺术家长野或其经纪公司）能够许可其他企业使用该角色的形象、名称及肖像。正是这份法律协议，使得 Chiikawa 能够出现在从快餐包装到奢侈品的各类物品上。

2025 年，这一战略通过在香港的一系列备受瞩目的合作项目得以落地实施：

麦当劳推出了 Chiikawa 主题活动，通过独家主题套餐吸引粉丝进店消费。

优衣库发售了限量版 Chiikawa 系列 T 恤，将流行文化与日常时尚相融合。

但合作并未就此止步。以下三个引人注目的合作案例充分展现了Chiikawa的影响力范围：

周大福 ×Chiikawa 珠宝系列： 这一奢华系列包含印有 Chiikawa 角色形象的足金手镯与金币。发售当日，逾 100 名粉丝排队等候，多个款式在数小时内售罄。

这一奢华系列包含印有 Chiikawa 角色形象的足金手镯与金币。发售当日，逾 100 名粉丝排队等候，多个款式在数小时内售罄。 Chiikawa 轻铁： 港铁将其轻轨列车打造成移动的 Chiikawa 奇幻世界，车厢内设有森林主题内饰与角色画作，穿行于屯门、元朗及天水围之间。

港铁将其轻轨列车打造成移动的 Chiikawa 奇幻世界，车厢内设有森林主题内饰与角色画作，穿行于屯门、元朗及天水围之间。 K11 MUSEA "CHIIKAWA DAYS" 展览：这场沉浸式体验展于 8 月举办，为期近一个月，包含巨型雕塑、主题区域以及香港限定 "饮茶文化" 艺术系列。在香港旅游发展局的推广下，该展览将 Chiikawa 定位为不仅是一个品牌 —— 更是一种体验。

来源：关于香港麦当劳 "CHIIKAWA DAYS" 合作活动的须知

来源：女装 CHIIKAWA x JOKE BEAR AND FRIENDS UT（短袖 / 印花 T 恤）—— 优衣库香港及澳门

超越版权：关于商标的一点说明

像 Chiikawa 这类卡通角色受版权保护，版权涵盖原创美术作品及设计，但在香港，版权不可注册。因此，许多品牌方会选择注册商标 ——Chiikawa 的运营团队便是如此，他们对英文名称 "Chiikawa" 和日文名称 "ちいかわ" 均进行了商标注册，覆盖范围广泛，涉及玩具、文具、服装，乃至展览和餐饮服务等多个类别。

如您所知，商标注册提供了一层额外的保护，并能增强执法力度和许可价值。

秘诀所在：许可协议

每一次成功的 Chiikawa 合作都建立在品牌方与商业合作伙伴之间签订的坚实的知识产权许可协议之上。这些协议明确规定了该角色的使用方式，并有助于保护品牌形象。

核心要素包括：

范围： 授予哪些权利？在哪些地区授予？期限是多久？

授予哪些权利？在哪些地区授予？期限是多久？ 财务条款： 被许可方将支付许可使用费、固定费用，还是最低保证金？

被许可方将支付许可使用费、固定费用，还是最低保证金？ 质量控制： 被许可方将如何确保产品符合品牌标准？

被许可方将如何确保产品符合品牌标准？ 审批权： 许可方是否有权审批设计方案和营销材料？

许可方是否有权审批设计方案和营销材料？ 终止条款：在何种条件下可终止协议？

这些协议对于维护品牌一致性和消费者信任至关重要。虽然标准模板是不错的起点，但品牌方应考虑与法律专业人士合作，根据当地法律定制这些协议。

结语

Chiikawa 在香港的成功不仅是一种趋势 —— 更是一份蓝图，展示了巧妙的知识产权许可如何将一个角色打造成文化与商业领域的巨头。从快餐到高端珠宝，Chiikawa 的跨界合作充分彰显了创意在法律战略支撑下所迸发出的力量。

对于企业和品牌方而言，其中的启示显而易见：借助恰当的知识产权工具与合作伙伴关系，即便是最可爱的角色也能发展成一门可观的生意。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.