ケイマン諸島の持株会社を利用して日本企業を上場する

この記事では、ニューヨーク証券取引所（NYSE）やナスダック（Nasdaq）、または香港証券取引所への上場を目指す日本企業にとって、ケイマン諸島の持株会社を活用することの利点について解説します。Conyersは、最近の事例として、日本の音響制作会社の持株会社であるケイマン法人BLOOMZのナスダック上場に関する業務を紹介しています。

ケイマン法人設立の主なメリットは以下の通りです：

政治的・経済的な安定性

税制の中立性：法人税、所得税、キャピタルゲイン税、相続税が非課税

司法制度の効率性：最終上訴は英国の枢密院へ

投資家・引受人・規制当局に広く認知されている制度の親しみやすさ

ケイマン法人は、企業統治において母国の慣行を採用することが可能であり、定例的な事項に対する株主関与を軽減できる柔軟性があります。これは、上場後の運営を行う企業にとって特に有益です。

さらに、ほとんどのケイマン上場企業は、政府から20年間の税制免除保証を受けることができるため、その魅力が一層高まります。

Conyersは、事業会社のケイマン持株会社を活用した複数のIPO案件に継続的に助言を行っており、国際的な上場を目指す企業にとって信頼できる法務パートナーとしての役割を強化しています。

