16 September 2025

2025夏季达沃斯释放了什么信号？艾睿铂为您解读

2025夏季达沃斯论坛刚刚落下帷幕。
Tang Zhaoping
2025夏季达沃斯论坛刚刚落下帷幕。 艾睿铂AlixPartners合伙人兼董事总经理唐昭平Janet Tang为读者带来了深度观察。在论坛期间，Janet重点关注人工智能与前沿科技，关税，以及中国经济等话题，并接受了《中新经纬》、《财新》等媒体的采访。

1678382a.jpg

多元、开放的论坛

今年的夏季达沃斯比去年更加多元化。从国家政府高层，到跨国企业高管、社会组织人员，再到学术界研究人员，不同背景的各方代表齐聚一堂，围绕"解读全球经济、中国展望、剧变中的产业、投资人类与地球、新能源与材料"五大方向，畅所欲言，在多种观点相碰撞的开放性讨论中，形成了真正意义上的多方对话。

聚焦人工智能与新兴科技，未来加速到来

人工智能近年来以日新月异的速度发展，这一趋势也反映在达沃斯论坛的热门话题上。据Janet观察，去年的夏季达沃斯主要聚焦于宏观经济和地缘政治，而在今年的论坛中，人工智能话题堪称"霸榜"。

"本届论坛中，超过一半的讨论围绕人工智能技术展开。讨论涉及到各行各业的方方面面。比如AI在伦理和监管上面的挑战，AI在工业中的应用，AI如何植入进企业的业务、管理和运营各个环节，甚至AI如何在社会公益中去发挥作用。" - Janet Tang

  • 人工智能话题关注点

在与各国企业高管的交流中，Janet发现，大家在人工智能话题上关心的重点是： 中美欧各地区人工智能落地方式的差异，不同行业的人工智能应用案例和效果，以及AI实际落地过程中的挑战和经验分享。

不同地区的人工智能发展路径存在显著差异，企业需要根据自身业务特点和市场定位，制定差异化的人工智能应用策略。

  • 欧洲企业开始关注量子计算

量子计算等新兴技术也是讨论的热点之一欧洲的一些企业已经开始关注量子计算在工业中的落地方案。这表明，全球企业对前沿技术的关注和布局正在加速。

作为长期关注人工智能与科技领域的专家，Janet在参加夏季达沃斯论坛期间就AI相关话题接受了《中新经纬》的媒体采访。谈及企业对AI的投资与应用时，Janet表示："企业对AI的部署已进入新的阶段，DeepSeek等开源模型的涌现，让AI从'为创新而创新'转向'为效益而落地'。企业已不再追求设定一个固定的AI投入比例，而是进入了更为理性务实的阶段。"

1678382b.jpg

《中新经纬》相关报道

关税挑战下的企业新战略

面对关税形势的波动和日益复杂的国际贸易环境，企业的心态和策略正在发生深刻变化。

  • 跨国企业的关注点改变

Janet在接受《财新》的采访时详细解读了这一变化。她表示，关税波动下，最初业界关注更多的是税率本身，而在最近，企业逐渐关心起关税对全球需求的影响。"很多跨国企业现在的最大担忧是，市场需求放缓后，我如何随之进行调整。" Janet解释道，美国对等关税产生的是一个连锁反应，对全球需求都会有影响。"整体来讲，美国是最大的市场，关税带来的成本上升会抑制当地的长期需求，这会向上传导至美国产品的供给方，比如美国进口汽车主要来自欧洲，那欧洲汽车行业就会受很大的影响，进而影响到此类欧洲公司的收入、对零部件的购买量及未来的资本投入规模。"

1678382c.jpg

《财新》相关报道

  • "打铁还需自身硬"

据Janet观察，很多企业面对变化并不会表现出恐慌情绪，一方面，它们已经适应了变化不断的"新常态"。另一方面，"打铁还需自身硬"已经成为共识，大家更专注于自身能力建设，以长期的积极应对代替被动的反应。比如，某澳大利亚的矿业企业就告诉她，关税对他们的影响很小，因为他们早已提升了供应链韧性，实现了市场多元化，不再依赖单一市场。

  • 本地化经营（Local for Local）的新趋势

本地化正在成为全球企业的长期战略共识。本地化经营不再是权宜之计，而是被纳入企业的长期发展规划。

这为中国企业的国际化带来了新模式。一方面，通过与跨国公司合作，中国企业可以借助全球伙伴拓展海外市场、提升管理能力；另一方面，越来越多企业也在主动构建自身的全球价值链与区域化运营体系，通过自建或并购等方式深化本地化布局。这些路径都不再是以往"产品出口"式的简单模式，而是在全球体系中寻求更深层次、更具战略意义的融合与协作。

"今后区域化会是一个趋势，这一点已经成为共识。不少企业已经将区域化能力的分布、本地化经营的布局纳入长期战略。" - Janet Tang

中国经济转型中的新机遇

论坛上关于中国经济的讨论主要围绕消费升级和市场开放展开。针对如何提升消费，论坛上出现了不同观点的交锋：有的主张参考欧美经验，直接向消费者提供补贴；有的认为应通过供给侧加强来间接提升消费能力；还有观点强调应优先保证就业稳定，增强消费信心。

Janet认为，这种充分的辩论正是夏季达沃斯的价值所在。没有标准答案，但通过多角度的深入讨论，能够为决策者提供更全面的思考维度。关于市场开放，与会者普遍认为，中国金融市场的持续开放将为全球合作带来更多机遇。

2025年夏季达沃斯论坛释放的信号很明确：人工智能等新兴科技正在重塑全球商业格局，而企业的应对能力将决定其在新格局中的位置。而所谓的应对能力，就是将变化视为常态，保持开放、加强合作、持续学习。对于中国企业而言，未来充满挑战，但也暗藏着在全球价值链中实现跃升的历史机遇。

