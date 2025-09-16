2025夏季达沃斯释放了什么信号？艾睿铂为您解读

2025夏季达沃斯论坛刚刚落下帷幕。 艾睿铂AlixPartners合伙人兼董事总经理唐昭平Janet Tang为读者带来了深度观察。在论坛期间，Janet重点关注人工智能与前沿科技，关税，以及中国经济等话题，并接受了《中新经纬》、《财新》等媒体的采访。

多元、开放的论坛

今年的夏季达沃斯比去年更加多元化。从国家政府高层，到跨国企业高管、社会组织人员，再到学术界研究人员，不同背景的各方代表齐聚一堂，围绕"解读全球经济、中国展望、剧变中的产业、投资人类与地球、新能源与材料"五大方向，畅所欲言，在多种观点相碰撞的开放性讨论中，形成了真正意义上的多方对话。

聚焦人工智能与新兴科技，未来加速到来

人工智能近年来以日新月异的速度发展，这一趋势也反映在达沃斯论坛的热门话题上。据Janet观察，去年的夏季达沃斯主要聚焦于宏观经济和地缘政治，而在今年的论坛中，人工智能话题堪称"霸榜"。

"本届论坛中，超过一半的讨论围绕人工智能技术展开。讨论涉及到各行各业的方方面面。比如AI在伦理和监管上面的挑战，AI在工业中的应用，AI如何植入进企业的业务、管理和运营各个环节，甚至AI如何在社会公益中去发挥作用。" - Janet Tang

人工智能话题关注点

在与各国企业高管的交流中，Janet发现，大家在人工智能话题上关心的重点是： 中美欧各地区人工智能落地方式的差异，不同行业的人工智能应用案例和效果，以及AI实际落地过程中的挑战和经验分享。

不同地区的人工智能发展路径存在显著差异，企业需要根据自身业务特点和市场定位，制定差异化的人工智能应用策略。

欧洲企业开始关注量子计算

量子计算等新兴技术也是讨论的热点之一 。欧洲的一些企业已经开始关注量子计算在工业中的落地方案。这表明，全球企业对前沿技术的关注和布局正在加速。

作为长期关注人工智能与科技领域的专家，Janet在参加夏季达沃斯论坛期间就AI相关话题接受了《中新经纬》的媒体采访。谈及企业对AI的投资与应用时，Janet表示："企业对AI的部署已进入新的阶段，DeepSeek等开源模型的涌现，让AI从'为创新而创新'转向'为效益而落地'。企业已不再追求设定一个固定的AI投入比例，而是进入了更为理性务实的阶段。"

《中新经纬》相关报道

关税挑战下的企业新战略

面对关税形势的波动和日益复杂的国际贸易环境，企业的心态和策略正在发生深刻变化。

跨国企业的关注点改变

Janet在接受《财新》的采访时详细解读了这一变化。她表示，关税波动下，最初业界关注更多的是税率本身，而在最近，企业逐渐关心起关税对全球需求的影响。"很多跨国企业现在的最大担忧是，市场需求放缓后，我如何随之进行调整。" Janet解释道，美国对等关税产生的是一个连锁反应，对全球需求都会有影响。"整体来讲，美国是最大的市场，关税带来的成本上升会抑制当地的长期需求，这会向上传导至美国产品的供给方，比如美国进口汽车主要来自欧洲，那欧洲汽车行业就会受很大的影响，进而影响到此类欧洲公司的收入、对零部件的购买量及未来的资本投入规模。"

《财新》相关报道

"打铁还需自身硬"

据Janet观察，很多企业面对变化并不会表现出恐慌情绪，一方面，它们已经适应了变化不断的"新常态"。另一方面，"打铁还需自身硬"已经成为共识，大家更专注于自身能力建设，以长期的积极应对代替被动的反应。比如，某澳大利亚的矿业企业就告诉她，关税对他们的影响很小，因为他们早已提升了供应链韧性，实现了市场多元化，不再依赖单一市场。

本地化经营（Local for Local）的新趋势

本地化正在成为全球企业的长期战略共识。本地化经营不再是权宜之计，而是被纳入企业的长期发展规划。

这为中国企业的国际化带来了新模式。一方面，通过与跨国公司合作，中国企业可以借助全球伙伴拓展海外市场、提升管理能力；另一方面，越来越多企业也在主动构建自身的全球价值链与区域化运营体系，通过自建或并购等方式深化本地化布局。这些路径都不再是以往"产品出口"式的简单模式，而是在全球体系中寻求更深层次、更具战略意义的融合与协作。

"今后区域化会是一个趋势，这一点已经成为共识。不少企业已经将区域化能力的分布、本地化经营的布局纳入长期战略。" - Janet Tang

中国经济转型中的新机遇

论坛上关于中国经济的讨论主要围绕消费升级和市场开放展开。针对如何提升消费，论坛上出现了不同观点的交锋：有的主张参考欧美经验，直接向消费者提供补贴；有的认为应通过供给侧加强来间接提升消费能力；还有观点强调应优先保证就业稳定，增强消费信心。

Janet认为，这种充分的辩论正是夏季达沃斯的价值所在。没有标准答案，但通过多角度的深入讨论，能够为决策者提供更全面的思考维度。关于市场开放，与会者普遍认为，中国金融市场的持续开放将为全球合作带来更多机遇。

2025年夏季达沃斯论坛释放的信号很明确：人工智能等新兴科技正在重塑全球商业格局，而企业的应对能力将决定其在新格局中的位置。而所谓的应对能力，就是将变化视为常态，保持开放、加强合作、持续学习。对于中国企业而言，未来充满挑战，但也暗藏着在全球价值链中实现跃升的历史机遇。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.