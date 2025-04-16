會計及財務匯報局調查

會計及財務匯報局（Accounting and Financial Reporting Council, "AFRC"）是香港負責監管會計專業的法定機構，其職責在於維持高水平的財務報告並確保利益相關者的信心。

會計及財務匯報局（Accounting and Financial Reporting Council, "AFRC"）是香港負責監管會計專業的法定機構，其職責在於維持高水平的財務報告並確保利益相關者的信心。AFRC進行的調查可能對會計師事務所及註冊會計師（CPA）產生重大影響。本文旨在概述AFRC調查的主要元素，包括調查期間的合作、潛在的處分措施、覆核和上訴機制，以及專業人士如何準備應對此類調查。

什麼是 AFRC ？

根據《會計及財務匯報局條例》（第588章）成立的會計及財務匯報局（AFRC），作為香港獨立的監管機構，其主要職責包括：

公眾利益實體核數師：這些核數師負責審計上市公司的證券，包括股票或股份，或者上市集體投資計劃的證券。 非公眾利益實體核數師：這些核數師專注於審計未發行股票或股份的上市公司。 註冊公眾利益實體核數師的責任人：這包括在公眾利益實體核數師登記冊中記錄的責任人，如項目合夥人、項目質量控制審閱人或質量控制系統責任人。

AFRC通過調查不當行為並採取後續行動來實現其監管目標。這些不當行為範圍廣泛，從偽造文件、作出重大虛假陳述、未能遵守專業道德和標準，到拒絕遵守AFRC的指示。

調查期間的合作

受監管者在AFRC調查期間的合作至關重要。早期參與和合作可以影響處罰的嚴重程度，如果認為有必要採取紀律行動。AFRC將早期合作視為減輕因素，可能會導致較輕的處罰。相反，缺乏合作或拒絕遵守調查人員設定的期限則可能被視為加重因素，導致更嚴重的處罰。

受監管者應與調查人員合作，包括回答詢問和出席面談，在面談中必須直接回應調查人員提出的問題。未能合作，如錯過期限或提供不完整的信息，可能會導致更嚴厲的處罰。

調查過程

AFRC進行的調查過程包含多個階段：

1 信息收集：

AFRC從各種渠道收集有關潛在不當行為的信息，包括公眾投訴、其他監管機構轉介、舉報人的報告、檢查和財務報表的審查。收到這些信息後，AFRC評估以識別潛在的不當行為或異常情況，並確定是否有足夠證據啟動根據《會計及財務匯報局條例》進行的調查。

2. 展開調查

如果根據《會計及財務匯報局條例》第23和23A條需要進行調查，AFRC會向調查人員發出書面指示。調查人員可要求相關方提供文件、提供信息並參加面談。雖然受訪者可以在面談時有法律顧問陪同，但應直接回答調查人員的問題。

根據《會計及財務匯報局條例》第51條，調查期間的信息保密。任何人未經AFRC同意披露調查期間的信息，除非該信息已公開、為尋求法律意見、涉及與該人相關的法律程序或依法要求，均構成違法行為。違反保密義務的處罰包括最高達港幣100萬元的罰款和最高兩年的監禁。

3. 報告草稿：

調查完成後，調查人員準備一份報告草稿並將其發送給受監管者，然後提交最終報告給AFRC。各方有機會回應草案報告並就其內容提出意見。如果不同意報告中的某些部分，應具體指出爭議點、提供解釋並附上支持證據。

4. 後續行動：

提交調查報告後，理事會可根據調查結果採取多種行動，包括結案無需進一步行動、將問題轉交其他監管機構或執法機關，或根據《會計及財務匯報局條例》對受調查的受監管者實施處分。

處分

AFRC有權根據《會計及財務匯報局條例》第37CA條對一般執業會計師的不當行為施加處分。這些處分措施可能包括公開或私下譴責、處以罰款，以及撤銷或暫停註冊資格。此外，AFRC還可以取消執業證書並禁止在指定期間內頒發新證書。

對於被判犯有財務報告不當行為的公眾利益實體核數師和註冊責任人，可能會施加額外處分。這些處分措施包括撤銷或暫停核數師的註冊或認可、對其註冊附加條件，以及公開或私下譴責。AFRC還可以指示補救措施，並禁止在指定期間內申請成為公眾利益實體核數師。罰款金額可高達港幣1000萬元或因不當行為而獲得的利潤或避免的損失的三倍。

在實施處分之前，AFRC會給予個人回應的機會。若決定實施處分，AFRC會以書面形式通知個人，說明決定的理由、處罰生效日期及處罰內容。

覆核和上訴機制

如果受監管者對AFRC作出的紀律決定感到不滿，有權向會計及財務匯報覆核審裁處申請獨立的覆核。該申請須在AFRC通知發出後21天內以書面形式提交。如果一方對審裁處的決定不滿意，可以根據《會計及財務匯報局條例》第37ZF條就涉及法律、事實或兩者的問題向高等法院上訴。然而，此上訴需獲得高等法院的許可。

申請許可上訴必須在審裁處裁決後30天內提出。高等法院僅在認為上訴有合理勝算或其他正當理由的情況下才會授予許可。聽取上訴時，高等法院擁有各種權力，可以允許上訴、駁回上訴、更改或撤銷審裁處的決定，或將案件退回審裁處並附帶指示。

準備 AFRC 調查

為了減少AFRC調查的影響，會計師和核數師應優先保持準確的記錄保存、遵守專業標準，並及早處理出現的問題。

本文作者是特許公認會計師公會（ACCA）的資深會員，具有會計和財務領域的經驗。建議專業人士在發生調查時要及時諮詢專門從事金融相關監管事務的律師。法律代表可在整個過程中提供寶貴指導，幫助確保涉及各方的權利得到保護，以應對此類監管挑戰。

免責聲明：

本文提供的信息僅供一般參考之用，不應被視為法律建議。針對您個人情況，建議您尋求專業法律諮詢。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.