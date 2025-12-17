Управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов выступил на конференции IP ЕВРАЗИЯ / IP КАЗАХСТАН'2025 (Video)

5 декабря в Астане управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов выступил на конференции...

5 декабря в Астане управляющий партнер KP Disputes Равиль Кассильгов выступил на конференции IP ЕВРАЗИЯ / IP КАЗАХСТАН'2025 в рамках сессии «Защита исключительных прав как ключевой фактор доступности фармацевтических инноваций». Тема выступления - «Проблемы защиты эксклюзивности данных лекарственных средств в Казахстане».

В докладе рассмотрены ключевые вопросы регулирования и защиты эксклюзивности данных лекарственных средств, а также их влияние на доступность фармацевтических инноваций в Казахстане.

