Zadłużona Służba Zdrowia

Publiczna służba zdrowia to system opieki zdrowotnej, który jest finansowany i zarządzany przez państwo. Poza tym jest to doskonale znany system stawiany często jako przykład średniego zarządzania i czegoś, co nie działa poprawnie. Czy tak jest rzeczywiście? Nie do końca, gdyż polskie finansowanie świadczeń medycznych nie gwarantuje szpitalom oraz placówkom medycznym odpowiedniego zaplecza finansowego. Kapitału jest zbyt mało, aby każdy szpital miał równomierny dostęp do środków. Głównym celem publicznej służby zdrowia jest zapewnienie powszechnego dostępu do usług medycznych dla całego kraju, niezależnie od jej statusu społecznego, dochodów czy miejsca zamieszkania. Z tego względu zdarza się, że dana placówka zalega ze spłatą swoich zobowiązań. Wystarczy, dokonała zakupu sprzętu czy akcesoriów podstawowych – niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Jeśli zajmujesz się sprzedażą takich produktów i to akurat Tobie szpital nie zapłacił, to nic nowego. Pieniądze dostaniesz, tylko powstaje pytanie: kiedy? Może to trwać długo. W tym artykule, pod tym linkiem dowiesz się, ile wynosi zadłużenie szpitali . Jeśli spotkała Cię właśnie taka sytuacja, to o zadłużonej służbie zdrowia poznasz więcej szczegółów, właśnie tutaj.

Polska służba zdrowia ma swoje długi

Niestety o tym, że publiczne świadczenia nie zawsze są sprawiedliwe, wie każdy. Polska służba zdrowia nie wyrabia się ze swoimi zobowiązaniami i jest niezwykle zadłużona. Świadczy o tym długi czas oczekiwania w kolejkach, braki kadrowe i właśnie długi. Skąd się te zobowiązania biorą? Dlaczego wpływają na funkcjonowanie służby zdrowia? Mianowicie, szpital państwowy, jak każdy inny podmiot uczestniczący w życiu gospodarczym – musi kupować różne rzeczy. Oznacza to niezbędne wydatki w postaci: papieru toaletowego jedzenia, cateringu dla pacjentów, leków, urządzeń, maszyn czy zapłatę wynagrodzenia dla personelu medycznego. Za to wszystko trzeba zapłacić i kwoty uiszcza Fundusz Zdrowia. Szpital ma pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i otrzymuje na ten cel konkretnie wyliczone kwoty.

Dlaczego powstaje zadłużenie w Polskiej służbie zdrowia?

Z uwagi na bardzo ograniczone środki, zarządzanie nimi przy obecnym zapotrzebowaniu musi być niezwykle trudne. Narodowy Fundusz Zdrowia radzi sobie w tym zakresie tak skutecznie, jak tylko jest w stanie. Jeśli szpital nie jest w stanie zapłacić za środki higieny bądź lekarstwa, to powstaje dług u przedsiębiorcy, który był usługodawcą. Firmy dostarczają produkty dla szpitali w wyniku przetargów na różne rzeczy i dobra do szpitala. Placówki natomiast wystawiają faktury, a te nie są przez szpital płacone. Narastają następnie od tego odsetki, a przedsiębiorca traci płynność finansową. To niezwykle problematyczne zjawisko, gdyż Ty jako firma masz pewien kapitał w postaci produktu, który zostaje zamrożony przez to, że nie otrzymujesz za niego zapłaty. Przedsiębiorcy najczęściej kierują się z taką sprawą do sądu, a ten nalicza właśnie wspomniane odsetki i dodatkowe koszty postępowania, które czasami wynoszą od 50 do 50% całych kwot głównych. Nadal jednak nie ma spłaty.

Kryzys służbie zdrowia – rekordowe zadłużenie szpitali

Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że firmy zlecają windykację swoich faktur. To racjonalna wbrew pozorom praktyka, gdyż przedsiębiorca zawsze chce spłaty za swoje usługi lub produkty. Z naszej perspektywy jako windykatora obserwujemy problem w praktyce. Zazwyczaj takie przeciętne paczki na windykację wynosiły kwartalnie około pół miliona złotych od jednego przedsiębiorcy, czyli od jednego klienta. Teraz notujemy rekordy wysokości kwot w ramach tych paczek. Wyobraź sobie faktury wystawione na szpitale za dostarczone towary i niezapłacone na 2 mln złotych, czyli czterokrotność tego, co zazwyczaj. Jesteśmy świadkami strasznego kryzysu w szpitalach i będzie się on powiększał, dlatego że każda niezapłacona faktura oznacza obowiązek zapłacenia odsetek, kosztów postępowania. W rezultacie te szpitale, które nie płacą na bieżąco kręcą się w kółko po zapętlonym okręgu. Natomiast dodatkowe informacje o obniżeniu składki zdrowotnej powodują, że dochodzimy do konkluzji, że ten kryzys będzie się powiększał.

Jak wygląda kwestia spłaty długów przez zadłużony szpital?

Im mniejszy dług, tym ta kwota dodatkowa jest większa. To powoduje, że jeżeli szpital zamówił usługi na 100 zł, a następnie musi zapłacić 120 zł, to powstaje coraz większa dziura budżetowa. Kwota jest przykładowa, ale jeśli placówka w wyniku działań sądu i przedsiębiorców zobowiązana jest do zapłaty odsetek to wystarczy przeskalować ten koszt np. 100 razy więcej. W tym zakresie kilkukrotnie naliczone 2 tys. zł i więcej stanowi już solidny problem. Dlaczego? Z tego względu, że nikt nie zrekompensuje tych kosztów szybciej, a dochodzenie należności NFZ trwa długo. Fundusz Zdrowia płaci za konkretne zdarzenia, za konkretne usługi wykonywane przez szpital, a nie za to, że szpital poniósł koszt związany z opóźnieniem w płatności. I to nie zawsze jest tak, że to jest źle zarządzany szpital, bo cały sektorem jest ciężko zarządzać. Zazwyczaj wynika to po prostu z braku środków. Pomimo tego, że mieliśmy wzrost składki zdrowotnej, to niestety mało się zmienia.

Potraktuj szpital jak swojego dłużnika i windykuj go

W przypadku, gdy szpital jest Twoim dłużnikiem, możemy przejąć Twój dług. Po prostu, jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do środków, napisz do nas. Opisz nam, w jakiej znalazłeś się sytuacji i załącz wszelkie niezbędne dokumenty: faktury, wysokość długu, wskazanie dłużnika etc. Nabywamy takie długi poprzez standardowe cesje, ponieważ szpital jest z reguły niewypłacalny i sam boryka się z niespłaconymi wierzytelnościami. Posiadamy listę niemal wszystkich szpitali w Polsce, które nie są wypłacalne i pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności. Znamy ich strategie w procesach odzyskiwania należności i wykorzystamy ją na Twoją korzyść. Zapraszamy do kontaktu.

