الترخيص الصحي البيطري للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية هو إجراء ضروري لضمان السلامة والصحة العامة. يتم إصدار هذا الترخيص من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحديداً من خلال إدارة الحجر البيطري المختصة، لضمان الامتثال للمعايير الصحية البيطرية. تعرف على الشروط والمستندات اللازمة لهذا الترخيص في السطور التالية.

المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص الصحي البيطري للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية

طلب استيراد أو تصدير للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية، ويتم تقديمه إلى إدارة الحجر البيطري المختصة، موضحاً فيه نوع الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية وعددها وجهة الشراء وجهتي الشحن والوصول والتاريخ المتوقع لوصول الرسالة الاستيرادية ووسيلة النقل. الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص الصحي البيطري للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية يقدم طلب الاستيراد أو التصدير للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية إلى إدارة الحجر البيطري المختصة. يتم سداد رسوم طلب الترخيص لجهة الترخيص (إدارة الخدمات البيطرية المختصة). تقوم جهة الترخيص باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية سواء من ناحية الفحص أو الشروط الصحية أو طرق التعبئة أو إجراء التحصينات اللازمة للحيوانات أو الطيور قبل الترخيص بالتصدير. إذا تم تصدير أو استيراد لحوم أو منتجات حيوانية وتم الكشف عليها ووجد أنها غير صالحة للاستهلاك أو وجد أنها فاسدة، فيتم حجز الرسالة الاستيرادية ويتم إعدامها فوراً عن طريق الجهات المختصة دون أن يكون لصاحبها الحق في الاعتراض. بالنسبة للحيوانات التي يتم تصديرها للخارج لمدة محدودة ويتم إعادتها لمصر، أو الحيوانات التي ترد عن طريق الترانزيت أو يتم استيرادها بشرط أن يتم إعادة تصديرها للخارج ولكن بعد أن تمكث فترة معينة داخل مصر، يشترط قيد وصفها تفصيلياً وأن يتم وضع نمرة معدنية لها أو وشم وذلك حتى يمكن تمييزها، ويمكن إعادة تصديرها دون إذن تصدي

اشتراطات الحصول على الترخيص الصحي البيطري للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية

الاشتراطات والضوابط المطلوبة للحصول على الترخيص الصحي البيطري للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية

يجب أن تكون مع رسالة الحيوانات أو الطيور المستوردة أو منتجاتها أو المخلفات الحيوانية شهادة صحية بيطرية، ويتم تقديمها لمندوب الحجر البيطري عند وصول الرسالة الاستيرادية وقبل تفريغها، على أن تكون مستوفية للبيانات التالية:

يجب أن تكون الشهادة صادرة من طبيب بيطري حكومي مختص في إصدار هذه الشهادات وتكون من جهة حكومية وعليها ختم الدولة المصدرة.

يجب أن يوضح في الشهادة اسم المرسل والمرسل إليه، وبيان بعدد الحيوانات والمنتجات والنوع وجهة الإنتاج والوصف وميناء التصدير.

يجب أن تحتوي الشهادة على البيانات الصحية التالية، وذلك حسب نوع الحيوانات أو المنتجات، وسنقوم بتوضيحها فيما يلي:

أولاً: بالنسبة للأبقار والجاموس (تتمثل تلك البيانات فيما يلي):

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من مرض الطاعون البقري والإلتهاب الرئوي البللوري المعدي.

يجب خلو الجهات الواردة منها من مرض الحمى القلاعية لمدة 6 أشهر سابقة على التصدير.

يجب أن يتم عمل اختبار لتلك الحيوانات خلال 15 يوماً السابقة على تاريخ التصدير ضد مرض السل، وذلك بإختبار التيوبركلين المفرد المقارن والبروسلوزس بإختبار تجمع المفصل والتريكومونياسيز، وكانت النتيجة سلبية، على أن يبين في شهادة الاختبار تاريخه ومكانه وطريقته مع وصف دقيق للحيوان المختبر، كما يجب إثبات أن القطيع المأخوذ منه الحيوانات أعطى نتيجة سلبية ضد البروسلوزس باختبار التلبد (Ring Test).

يجب أن يكون الحيوان مختاراً من قطيع خالٍ من الأمراض التالية:

التريكومونياسيز

الراوات الجنينية

إلتهاب المهبل الحبيبي المعدي، وذلك بالفحص المعملي.

يجب أن يكون الحيوان محصناً ضد الحمى القلاعية بعترات A, OXE خلال مدة ما بين (14:60) يوماً سابقة على تاريخ التصدير.

يجب أن يكون الحيوان خالياً من الأمراض الجلدية، وأهمها القراع والجرب والجدري والسنط (Warts).

يجب أن يكون الحيوان قد تم اختبار برازه خلال شهر سابق على تاريخ تصديره ضد بويضات الدودة الكبدية وثبت خلوه منها.

يجب أن يكون الحيوان خالياً من مرض يونز والحمى المجهولة والكوكسيديا، والماء القلبي، واللستربلوزيس، واللبتوسبيروزيس، والليوكيميا، وأن القطيع المنتخب منه الحيوان كان خالياً من هذه الأمراض خلال السنتين السابقتين على تاريخ الشحن.

ثانياً: بالنسبة لعجول الإفراج البقري المخصصة المستوردة للتسمين (تتمثل تلك البيانات فيما يلي):

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من مرض الطاعون البقري والإلتهاب البللوري المعدي.

خلو الجهات الواردة منها من مرض الحمى القلاعية لمدة 6 أشهر سابقة على تاريخ التصدير.

أن تكون الحيوانات محصنة ضد الحمى القلاعية بعترات A.O.C خلال مدة تتراوح بين (14-60) يوماً سابقة على تاريخ التصدير، ما عدا البلاد الخالية من هذا المرض وغير مستعمل فيها اللقاح، على أن ينص على ذلك في الشهادة.

أن تكون سلبية لاختبار التيوبركلين المفرد المقارن لمرض السل خلال 15 يوماً قبل تاريخ التصدير.

أن تكون الحيوانات خالية من الأعراض التنفسية المرضية ومختارة من قطعان خالية منها.

أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض الجلدية بأنواعها.

أن تكون الحيوانات قد تم علاجها بجرعة ضد الديدان الكبدية خلال 25 يوماً قبل تاريخ التصدير، وأن تصاحب الرسالة الجرعة الثانية التي تُعطى للحيوانات بعد وصولها.

تخضع هذه الحيوانات لمدد الحجر وإجراءات التحصين المقررة لحيوانات الإفراج.

يشترط أن يتم تسمين الحيوانات المستوردة بعد الإفراج عنها في المناطق البعيدة عن كثافة الماشية المحلية، ويجب أن تكون تحت الإشراف البيطري، ولا يسمح بتداولها أو نقلها إلى أي أماكن أخرى إلا إلى المجازر الحكومية مباشرة عند ذبحها.

ثالثاً: بالنسبة للأبقار والجاموس والأغنام والماعز (المستوردة لغرض الذبح):

يجب أن تكون خالية من الحمى القلاعية.

يجب أن يثبت أنها قد حصنت ضد الطاعون البقري أو الإلتهاب الرئوي البللوري المعدي أو الحمى القلاعية أو الحمى الفحمية بلقاحات وإجراءات تعتمدها الإدارة الصحية البيطرية في مصر، على أن يكون التحصين قد تم خلال مدة لا تقل عن 21 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر قبل وصولها إلى ميناء الوصول أو بلد الاستيراد، وذلك إذا كانت البلاد المستوردة منها موبوءة بأي من تلك الأمراض.

رابعاً: بالنسبة للأغنام وماعز الإفراج:

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من مرض الطاعون البقري والإلتهاب الرئوي البللوري المعدي والحمى القلاعية والحمى الفحمية والجدري خلال 6 أشهر سابقة على التصدير.

يجب أن يكون قد تم اختبارها ضد البروسيلاوزس خلال أقل من 30 يوماً سابقة على تاريخ التصدير وكانت النتيجة سلبية بواسطة اختبار التجمع المصلي.

يجب ألا تكون قد خالطت أغناماً أو ماعز مصابة بالحمى الفحمية أو عفن الحافر أو الأمراض الفيروسية المعدية والوبائية أو أمراض الميكروبات اللاهوائية (الكلوة الرخوة، داء الحملان، المرض الأسود، والتفحم العظمي) خلال 60 يوماً سابقة على تاريخ التصدير، وأن تكون قد حصنت ضد هذه الأمراض في تاريخ لا يقل عن شهر ولا يزيد على 6 أشهر قبل التصدير.

أن تكون خالية من مرض الحكة (Scrapie) خلال 60 يوماً سابقة على التصدير، وأنه لم توجد في الجهة التي كانت بها الأغنام أو الماعز المستوردة أي إصابة بهذا المرض خلال الثلاث سنوات السابقة على التصدير، وأن هذه الحيوانات ليست من إنتاج أغنام سبق إصابتها بهذا المرض.

أن تكون محصنة ضد الحمى القلاعية بالعترات A, O, C خلال مدة ما بين 14-60 يوماً قبل تاريخ التصدير.

أن تكون محصنة ضد مرض التهاب الفم الفطري المعدي.

أن تكون مختارة من قطيع خال من الأمراض التناسلية التالية: Vibriosis, Trichomoniasis, Coital Exanthema, Vesicular.

أن تكون خالية من الأمراض التالية عند الشحن: اللسان الأزرق، مرض يونز، ماء القلب، السل الكاذب، بويضات الديدان الكبدية في البراز، الكوكسيديا.

خامساً: بالنسبة لخنازير الإفراج والذبح:

يجب خلو أماكن تربيتها وكذلك الأماكن الواقعة في دائرة نصف قطرها خمسة أميال حول تلك الأماكن من أمراض كوليرا، طاعون، حمرة الخنازير، الحمى القلاعية، والإلتهاب الرئوي المعدي خلال 6 أشهر سابقة على تاريخ التصدير. ويستغنى عن شرط الخلو من مرض كوليرا الخنازير إذا كان قد سبق تحصين الخنازير بلقاح ضد هذا المرض تعتمده الإدارة الصحية البيطرية في مصر.

يجب أن يكون قد تم اختبارها ضد مرض البروسيلاوزس باختبار تجمع المصل وكانت النتيجة سلبية خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ التصدير.

سادساً: بالنسبة للجمال:

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من أمراض الطاعون البقري، الحمى القلاعية، والحمى الفحمية خلال الشهرين السابقين على التصدير.

يجب أن تكون الجمال المستوردة خالية من مرض الذباب والأمراض الجلدية.

سابعاً: بالنسبة للخيول:

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من أمراض السقاوة، السراجة، طاعون الخيل، الإلتهاب المخي الشوكي، الإلتهاب الرئوي المعدي، والزُهري خلال الستين يوماً السابقة على التصدير.

يجب أن يكون قد تم اختبارها بالملين وأعطت نتيجة سلبية خلال الثلاثين يوماً السابقة على وصولها.

يجب أن تكون محصنة ضد طاعون الخيل خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ولا تزيد على ستة أشهر قبل تاريخ وصولها، وإذا لم تكن قد حصنت، فيتم عزلها وتحصينها في ميناء الوصول.

ثامناً: بالنسبة للكلاب:

يجب أن تكون خالية من الأمراض المعدية والوبائية.

يجب أن تكون محصنة ضد مرض الكلب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة من تاريخ وصولها، وإذا لم تكن قد حصنت، فيتم تحصينها في ميناء الوصول.

تاسعاً: بالنسبة للطيور وبيضها:

يجب أن تكون الطيور المستوردة والأسراب المأخوذة منها قد خضعت لفحص قبل التصدير، وأن تكون جميعها خالية من مرض الإسهال الأبيض بطريقة اختبار التجميع وغيره من الأمراض الوبائية، وأنها لم تُصاب أو تتعرض للإصابة بأمراض الطاعون، النيوكاسل، الجهاز التنفسي، اللوكوزيس، التهاب الكبد، الكوليرا، الجدري، أو الالتهاب المخي السحائي خلال الستين يوماً السابقة على التصدير. كما يجب أن تكون المنطقة الواردة منها هذه الطيور خالية من الأمراض المعدية والوبائية خلال هذه الفترة.

يجب أن يكون البيض المستورد للتفريخ ناتجاً من طيور تنطبق عليها الاشتراطات الواردة في البند السابق.

عاشراً: بالنسبة للأرانب والحيوانات المشابهة لها:

يجب أن تكون هذه الحيوانات والمزارع المأخوذة منها خالية من مرض المكسومة (Myxomatosis) ومرض الكوكسيديا خلال الشهرين السابقين على التصدير.

يجب أن تكون خالية من مرض التسمم الدموي وكذلك الأمراض الجلدية.

الحادي عشر: بالنسبة للحوم:

يجب أن تكون مأخوذة من حيوانات ذبحت حسب الشريعة الإسلامية في مجازر خاضعة للإشراف البيطري للدولة المصدرة، وأن تكون قد خضعت لفحص طبي قبل الذبح وبعده، وثبت خلوها من الأمراض المشتركة.

الثاني عشر: بالنسبة للحوم المبردة واللحوم المثلجة:

يجب أن يثبت استيرادها من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري أو الحمى القلاعية.

الثالث عشر: بالنسبة للحوم المجففة:

يجب أن يثبت استيرادها من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري أو الحمى القلاعية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التالية:

يجب أن تكون العظام قد أزيلت قبل التصدير.

يجب أن تكون اللحوم قد تُركت بحالتها الطبيعية ودون تثليجها لمدة ثلاثة أيام مباشرة بعد الذبح.

يجب أن تكون اللحوم قد تمت معالجتها، ويشترط أن تكون الإجراءات السابقة قد تمت في مكان معد لذلك وتحت الإشراف البيطري الكامل للدولة المصدرة.

الرابع عشر: بالنسبة للحوم المطبوخة:

يجب أن يثبت استيرادها من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري، الحمى القلاعية، طاعون الطيور، النيوكاسل، كوليرا الطيور، أو مرض الأكياس الهوائية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

إزالة العظام في جهة التصدير.

يجب أن تكون اللحوم قد سخنت لدرجة ظاهرة.

ويشترط أن تكون الإجراءات المذكورة قد تمت في مكان معد لذلك وتحت الإشراف البيطري الكامل للدولة المصدرة.

الخامس عشر: بالنسبة لفضلات ونفايات اللحوم ومنتجاتها:

يجب أن تكون البلاد الواردة منها غير موبوءة بالطاعون البقري، الحمى القلاعية، طاعون الطيور، أو النيوكاسل خلال الستة أشهر السابقة على التصدير.

كما يجب أن يكون قد تم إزالة ريشها وأحشائها ورؤوسها وأرجلها.

السادس عشر: بالنسبة للغدد والخلاصات والإفرازات والأعضاء الداخلية للحيوانات والطيور:

يجب أن يثبت استيرادها من بلاد غير موبوءة.

يجب أن تكون مأخوذة من حيوانات أو طيور ذبحت في مجازر عامة تحت الإشراف البيطري، وقد خضعت للفحص قبل وبعد الذبح وثبت عدم إصابتها للإنسان أو الحيوان.

السابع عشر: بالنسبة للسائل المنوي:

يجب أن يثبت استيرادها من بلاد غير موبوءة بالطاعون البقري أو الحمى القلاعية.

يجب أن يكون مأخوذاً من ذكور خالية من البروسيلاوزس والأمراض الأخرى التي تنتقل بالسائل المنوي.

الثامن عشر: بالنسبة للمنتجات الحيوانية وبقاياها:

يجب أن يثبت أن البيانات تسمح بالاستدلال على نوع الرسالة، وأن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية أو الوبائية، وذلك فيما عدا العينات غير القابلة للتداول، والشعر الخام، والأوبار، وشعر الخنازير.

يجب أن تكون فرش الحلاقة أو الشعر الخام أو الأوبار أو شعر الخنزير قد صهرت وأصبحت خالية من بذور جراثيم الحمى الفحمية.

التاسع عشر: بالنسبة للمهمات الحيوانية:

يجب أن تكون البلاد الواردة منها خالية من الأمراض المعدية والوبائية خلال شهرين من تاريخ تصديرها، وبالأخص الحمى الفحمية، الطاعون البقري، والحمى القلاعية.

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