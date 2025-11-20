Правила охраны труда и техники безопасности в Таиланде

Article Insights

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Необходимость проведения оценки рисков зависит от: (i) того, подпадает ли вид деятельности под категории, перечисленные в соответствующем уведомлении, касающемся оценки опасностей, изучения воздействия на окружающую среду на рабочем месте, а также подготовки планов контроля и надзора для работников и предприятий, и (ii) соответствует ли количество работников установленному в нем пороговому значению.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Это зависит от характера предпринимательской деятельности, поскольку каждая категория бизнеса подпадает под действие специальных норм, регулирующих требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и условия, при которых могут быть приняты альтернативные меры по устранению рисков без использования СИЗ.

В случаях, когда использование СИЗ является обязательным, работодатель обязан обеспечить работника средствами индивидуальной защиты и несет ответственность за все связанные с этим расходы.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Ссылаясь на ответ в вопросе 2, если работодатель обязан предоставить работникам средства индивидуальной защиты (СИЗ), работодатель несет все связанные с этим расходы и не вправе возмещать или удерживать стоимость СИЗ из средств работников.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Работодатель обязан расследовать и фиксировать несчастные случаи на рабочем месте, а также уведомлять соответствующие органы в следующих случаях:

в случае смерти работника;

в случае, если на предприятии причинен ущерб или требуется приостановка его деятельности, либо когда любое лицо на предприятии получает травму или ущерб в результате пожара, взрыва, утечки химических веществ или иного серьёзного происшествия; или

когда работник получает травму или заболевание, подпадающее под действие Закона о компенсации работникам.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Если на предприятии работает десять и более сотрудников, работодатель обязан внедрить план эвакуации, без каких-либо исключений, независимо от того, является ли риск возникновения пожара низким или высоким.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Если работа сотрудника по закону подлежит обязательному медицинскому обследованию, например работа с опасными химическими веществами, метод обследования определяется по усмотрению врача-специалиста — будь то устный опрос или любой иной надлежащий способ, поскольку законом конкретный метод не установлен.

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Работодатель обязан уведомить инспектора по охране труда в следующих значимых случаях:

в случае смерти работника или серьёзного происшествия (например, пожара, взрыва, утечки химических веществ) работодатель должен незамедлительно уведомить инспектора и в течение 7 дней представить ему письменный отчёт;

в случае получения работником травмы или заболевания, подпадающих под действие Закона о компенсации работникам, работодатель обязан сообщить об инциденте в Управление социального обеспечения и в течение 7 дней направить копию такого сообщения инспектору по охране труда.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Закон прямо не устанавливает положения относительно отказа работников от выполнения работ с повышенным риском. Однако законом предусмотрено, что работник обязан поддерживать безопасные условия труда и сообщать о рисках, которые он не может устранить самостоятельно, своим руководителям или инспекторам по охране труда, которые, в свою очередь, должны уведомить работодателя.

