Правила охраны труда и техники безопасности в Монголии

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Работодатель должен выделять определенный процент от затрат на производство и обслуживание на охрану труда и технику безопасности в зависимости от уровня операционных рисков. Работодатель несет ответственность за проведение оценки рисков с целью выявления, оценки и снижения опасностей на рабочем месте, а также должен установить внутренний контроль для обеспечения эффективного внедрения мер безопасности.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Работодатель обязан бесплатно предоставить работнику СИЗ, соответствующие международным стандартам для условий труда и обязанностей работника. Все связанные с этим расходы несет работодатель.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Работодателю законодательно запрещается обязывать работника нести расходы на СИЗ. Работодатель обязан бесплатно предоставить работнику СИЗ, соответствующие условиям труда и должностным обязанностям.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Работодатель обязан устанавливать, расследовать и регистрировать любые несчастные случаи или отравления на рабочем месте в соответствии с процедурами, установленными Правительством, а также создать и обеспечить функционирование временной комиссии, ответственной за подготовку отчетов и заключений с целью установления причин несчастных случаев или отравлений.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Работодатель обязан принимать эффективные и систематические меры по охране здоровья и безопасности работников и предотвращению всех несчастных случаев на рабочем месте. Поэтому работодатель не должен игнорировать реализацию плана эвакуации, даже если вероятность возникновения чрезвычайной ситуации низкая.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Работодатель обязан обеспечить прохождение работником предварительного и периодического медицинского осмотра в соответствии с процедурами, установленными Министерством здравоохранения; данное требование не может быть заменено устным опросом о состоянии здоровья.

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Работодателю законодательно запрещается скрывать или утаивать информацию обо всех несчастных случаях на производстве. Работодатель обязан сообщать такую информацию в соответствующие статистические органы в соответствии с процедурами, установленными Правительством.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Если работник сталкивается с нарушением правил техники безопасности или если при выполнении служебных обязанностей возникают условия, представляющие угрозу для его жизни или здоровья, он имеет право отказаться от выполнения своих обязанностей. Работник должен уведомить работодателя о таких условиях.

