Правила охраны труда и техники безопасности в Кыргызстане

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Как Трудовой кодекс КР , так и Закон об охране труда устанавливают обязанность работодателя обеспечить проведение оценки профессиональных рисков по условиям труда. Однако законодательное требование о проведении регулярной оценки рисков на рабочем месте отсутствует. Поэтому применяются внутренние политики, принятые на конкретном предприятии.

[1] Трудовой Кодекс Кыргызской Республики от 23 января 2025 года № 23;

[2] Закон Кыргызской Республики «Об охране труда» от 1 августа 2003 года № 167

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да, законодательство предусматривают обязанность работодателя обеспечить бесплатную выдачу работникам специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. В дополнение, на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет, работодатель не вправе возлагать расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты на работника. Работодатель обязан предоставить СИЗ (такие как специальная одежда, специальная обувь, а также обезвреживающие средства, молоко и т.д.) за собственный счет, а не за счет средств работника. Работник должен получить данные средства на бесплатной основе если работа предполагает опасные, вредные или особые условия труда. Более того, приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Да, работодатель обязан проводить расследование и учет всех несчастных случаев на производстве (травм, отравлений, ожогов, поражений электрическим током, укусов, повреждений, полученных в результате аварий, стихийных бедствий и др.), повлекших за собой перевод работника на другую работу или его смерть, а также разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин указанных случаев.

Даже в случае, если комиссия установит, что инцидент не связан с производством (например, вследствие употребления алкоголя или совершения преступления), он всё равно подлежит расследованию и должен быть отражен в акте отдельной строкой. Случаи смерти в результате общего заболевания либо самоубийства также подлежат расследованию, но не включаются в статистическую отчётность. Хронические профессиональные отравления и заболевания расследуются в порядке, установленном Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Нет, работодатель не вправе по своему усмотрению отказываться от разработки и утверждения плана эвакуации, поскольку законодательство обязывает все объекты защиты размещать поэтажные планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара или других чрезвычайных ситуаций. Под объектами защиты понимаются все имущественные объекты — независимо от формы собственности (частной или государственной), на которые распространяются требования пожарной безопасности.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет. Работодатель не вправе заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья работника. Согласно Инструкции , утвержденной постановлением Правительства КР, Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся в государственных организациях здравоохранения. Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (отделении, кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого.

[1] Инструкция о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, утвержденная Постановлением Правительства КР от 16 мая 2011 года №225

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Да. В случае наступления несчастного случая с тяжелым или смертельным исходом работодатель обязан немедленно сообщить не только в Службу по контролю и надзору трудового законодательства, но также в прокуратуру по месту происшествия и территориальное объединение профсоюзов.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Согласно трудовому законодательству КР, государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда и производственной санитарии. Закон об охране труда предусматривает право работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. Такой отказ не влечет за собой привлечения работника к дисциплинарной ответственности либо прекращения трудового договора по инициативе работодателя. При отказе от выполнения работы по причине возникновения опасности для жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, а в случае невозможности оплатить время простоя.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.