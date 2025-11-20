Правила Охраны Труда И Техники Безопасности В Беларуси

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Да. Наниматель обязан обеспечивать безопасность условий труда и информирование работников об имеющихся рисках, проводить аттестацию рабочих мест, а также разработать, внедрить и поддерживать систему управления охраной труда, включающую идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер управления ими и анализ их результативности (Трудовой кодекс, ст. 17 Закона «Об охране труда»). Оценка рисков носит систематический характер; конкретная периодичность и порядок её проведения законодательством прямо не установлены и определяются нанимателем с учётом специфики производства.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да. Наниматель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях (ст. 28 Закона «Об охране труда»). Выдача СИЗ и порядок их содержания регулируются нормативами Министерства труда и социальной защиты.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью нанимателя, которая финансируется за счет его средств (Трудовой кодекс, ст. 28 Закона «Об охране труда»). Законодательно также возможны ситуации, при которых допустимо самостоятельное приобретение работниками СИЗ, но с дальнейшей компенсацией нанимателем произведённых ими затрат.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Нет. Наниматель обязан проводить расследование и учет только тех несчастных случаев, которые произошли с работниками в течение рабочего времени (включая специальные перерывы), перерыва для отдыха и питания, а также в периоды времени до начала и после окончания работы (выполнения работ) в определённых законодательством случаях (п. 4 Правил, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2004 № 30).

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Нет. Наниматель обязан разработать план эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения при условии единовременного нахождения на этаже более 10 человек.

Порядок разработки и утверждения плана эвакуации определен в Общих требованиях, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет, не имеет права. Наниматель обязан организовать прохождение работниками обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством (Трудовой кодекс, ст. 17 Закона «Об охране труда», санитарно-эпидемиологические требования Республики Беларусь). Наниматель также обязуется требовать документы, подтверждающие прохождение работниками медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ (оказания услуг).

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Да. О несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями наниматель обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заключения о тяжести травмы, оповестить соответствующее территориальное подразделение Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, а со смертельным исходом - не позднее двух часов с момента, когда стало известно о несчастном случае (п. 48 Правил, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.01.2004 № 30).

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Да. Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда (ст. 11 Закона «Об охране труда»). При этом работником должен быть соблюден порядок оформления подобного отказа.

9) Обязан ли работодатель проводить расследование и вести учет всех несчастных случаев на производстве?

Да. Наниматель обязан обеспечивать расследование и учет несчастных случаев на производстве, инцидентов на опасных производственных объектах, разработку и реализацию мер по их профилактике и предупреждению (ст. 17 Закона «Об охране труда»). Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве устанавливается Правительством Республики Беларусь.

