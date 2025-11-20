Правила Охраны Труда И Техники Безопасности В Армения

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

В законодательстве Армении подобные обязанности работодателя прямо не предусмотрены. Однако Трудовой кодекс РА устанавливает, что работодатель обязан обеспечивать безопасность и здоровье работников, а обязательный постоянный надзор за безопасной эксплуатацией оборудования осуществляется работодателем, если иное не предусмотрено договором на использование (эксплуатацию) такого оборудования.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

В соответствии с трудовым законодательством Работодатель обязан бесплатно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты.

Работодатель гарантирует работникам бесплатное обеспечение инструментами, оборудованием, специальной одеждой и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимыми для выполнения ими своих обязанностей.

На основании нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности и охраны труда и результатов оценки состояния безопасности и охраны труда, проводимой Работодателем, Работодатель обязан обеспечить работников средствами коллективной защиты и бесплатно обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Если коллективные средства защиты не обеспечивают защиту работников от факторов риска, то работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет, так как Трудовое законодательство предусматривает обязанность Работодателя предоставлять СИЗ бесплатно.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Трудовой кодекс прямо не устанавливает обязанность работодателя расследовать несчастные случаи. Однако он обязывает работников регистрировать несчастные случаи и сообщать о них соответствующим органам.

Работодатель проводит служебное расследование для установления причин профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Профессиональные заболевания и несчастные случаи на производстве подлежат обязательной регистрации работодателем.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Каждый работодатель обязан иметь план эвакуации сотрудников, разработанный с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями. Планы эвакуации сотрудников должны быть размещены в местах, доступных для обозрения сотрудникам.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет, работники, которые могут подвергаться воздействию профессиональных факторов риска на рабочем месте, обязаны проходить первичный медицинский осмотр перед приемом на работу, а также периодические медицинские осмотры в период трудовой деятельности в соответствии с графиком, утвержденным работодателем.

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Работник, пострадавший от несчастного случая на производстве или в ином месте при исполнении трудовых обязанностей, а также заболевший острым профессиональным заболеванием (при наличии трудоспособности), а также лицо, ставшее свидетелем несчастного случая или его последствий, обязаны незамедлительно уведомить об этом руководителя подразделения, работодателя и службу охраны труда работодателя.

В случае смерти работника на производстве или в ином месте при исполнении трудовых обязанностей работодатель обязан незамедлительно уведомить страховщика, Полицию Республики Армения и проверяющий орган.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Работник обязан выполнять опасную работу, если это предусмотрено его трудовым договором и работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности, предусмотренные законодательством.

