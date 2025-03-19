Новое Законодательство О Государственных Закупках В Казахстане

С 1 января 2025 года вступило в силу новое законодательство о государственных закупках:

Ожидается, что данные изменения помогут устранить существующие проблем закупочной системы, таких как длительные сроки проведения процедур, многочисленные обжалования и недостаточная прозрачность и расточительность в условиях дефицита бюджета.

Как известно, процесс государственных закупок включает в себя:

планирование государственных закупок; выбор поставщика и заключение с ним договора; исполнение договора.

Новое законодательство намерено оптимизировать тендерные процедуры, повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, а также усилить поддержку отечественных производителей, предусматривает приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг, а также перевод на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций.

В нашем материале мы собрали ключевую информацию, связанных с изменением государственных закупок.

1. Сокращение сроков закупок

Существенно уменьшены временные рамки проведения конкурсов:

обсуждение конкурсной документации – с 5 до 2 рабочих дней;

приём заявок – с 15 до 5 рабочих дней;

рассмотрение заявок и подведение итогов – с 10 до 3 рабочих дней.

Источник: Министерство Финансов РК

2. Новый порядок признания конкурса состоявшимся

Согласно нововведениям, конкурс будет считаться состоявшимся даже при наличии всего одной заявки, соответствующей квалификационным требованиям. Ранее, при поступлении менее двух заявок конкурс отменялся. Это особенно актуально для регионов, где существует ограниченное число поставщиков.

3. Отмена предварительного допуска заявок потенциальных поставщиков

С 2025 года процедура предварительного допуска исключена из правил госзакупок. Ранее механизм предварительного допуска позволял корректировать допущенные в заявках ошибки во избежание необоснованных отклонений. С отменой этапа исправления заявок возможно повышение уровня коррупции в связи с усложнением процедуры обжалования (жалобы рассматриваются той же организацией, которая принимала решение об отклонении), а также повышение рисков закупки товаров или услуг по более высокой цене, из-за ошибок поставщиков выгодными предложениями.

Во избежании негативных последствий рекомендуется внедрить дополнительные механизмы контроля и разработать меры, обеспечивающие прозрачность и объективность закупочных процедур.

4. Расширение возможности закупок без конкурса

Новый закон увеличивает количество случаев, когда допускается закупка из одного источника. Среди новых оснований появились:

Офтейк-контракты – долгосрочные соглашения с отечественными производителями, позволяющие планировать производство заранее.

Закупки для предотвращения чрезвычайных ситуаций – ранее закупки без конкурса разрешались только для ликвидации последствий ЧС, теперь – и для их предотвращения.

Малозначительные закупки – введено право приобретения товаров до 100 месячных расчетных показателей (МРП) 1 и работ/услуг до 500 МРП без проведения конкурса.

и работ/услуг до 500 МРП без проведения конкурса. Сельские акиматы – порог закупок из одного источника увеличен с 3000 до 4000 МРП.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса (МСП), приоритет отечественных производителей

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен приоритет в закупках товаров, работ и услуг стоимостью до 50 000 МРП2.

Также, продолжится политика по приоритетному приобретению товаров - поддержки внутреннего рынка – на веб-портале госзакупок сохраняются изъятия из национального режима, что позволяет отдавать приоритет казахстанским поставщикам.

6. Ограничение участия государственных и квазигосударственных компаний

В целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства. В целях развития неценовых критериев и поддержки местных поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%). Если в конкурсе участвуют не менее двух частных поставщиков, заявки государственных учреждений и квазигосударственного сектора автоматически отклоняются.

7. Внедрение общественного мониторинга в строительстве - теперь в

открытом доступе будут публиковаться графики выполнения работ и отчеты об исполнении договоров, а общественность получит возможность участвовать в мониторинге реализации строительных контрактов.

8. Развитие механизмов строительства «под ключ»

Введены EPC-контракты (Engineering, Procurement, Construction) для комплексного выполнения строительных работ. Это позволит подрядчику не только строить, но и разрабатывать проектную документацию, заниматься закупками и вводить объект в эксплуатацию. Также ограничена передача работ на субподряд – не более 30% (ранее было 50%).

9. Новый порядок обжалования

Жалобы рассматриваются непосредственно организатором закупок, что позволяет исключить затягивание процедур. В конкурсах, где применяется автоматизированная рейтингово-балльная система, обжалование итогов в досудебном порядке не предусмотрено, что может привести к росту судебных разбирательств.

10. Автоматизированная система оценки поставщиков

Введены новые реестры потенциальных поставщиков и их опыта работы.

Формируется рейтинговая система на основе квалификации, финансовой устойчивости, судебной истории и других показателей.

В большинстве случаев окончательное решение остаётся за конкурсной комиссией, но в некоторых закупках (строительство, проектирование, технический надзор) победитель будет определяться автоматически.

Напоминаем, что для участия в процессе государственных закупок, потенциальные поставщики и (или) привлекаемые субподрядчики (соисполнители) должны соответствовать квалификационным требованиям согласно статьи 11 Закона:

Быть правоспособными (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для физических лиц);

Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

Обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В государственных закупках работ, услуг заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия материальных и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, города республиканского значения и столицы по месту выполнения работ, оказания услуг.

Потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика - нерезидента Республики Казахстан.

Иметь надлежащий опыт работы.

Являться финансово устойчивыми и не иметь налоговой задолженности, превышающей 6-кратный размер МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Финансовая устойчивость потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений по доходам, уплаченным налогам, основным средствам, фонду оплаты труда в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок. Для потенциальных поставщиков, относящихся к категории налогоплательщиков, полностью или частично освобожденных от уплаты налогов законами Республики Казахстан, правилами осуществления государственных закупок могут быть установлены дополнительные критерии финансовой устойчивости. Для целей осуществления государственных закупок объединение показателей финансовой устойчивости не допускается, за исключением показателей по основным средствам и фонду оплаты труда. При этом такое объединение допускается при условии соответствия основного вида деятельности реорганизуемых юридических лиц в течение трех лет (непрерывно), предшествующих предыдущему году, первому уровню (секции) структуры общего классификатора видов экономической деятельности.

Footnotes

1. По состоянию на 3 марта 2025 года, 1 МРП составляет KZT 3932, то есть примерно USD 8.

2. По состоянию на 3 марта 2025, примерно KZT 196,600,000 или USD 395,135.

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