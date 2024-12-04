在全球范围内拓展业务可助您进军新市场、提高盈利能力并增强竞争优势。成功的关键在于掌握各司法管辖区规范实体注册的复杂法律法规。

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什么是企业注册？

企业注册指在境外司法管辖区设立新实体时须遵循的法律程序。企业注册的过程可能充满挑战。企业往往需要应对复杂的监管要求、不确定的时间安排以及语言障碍，这些因素可能会拖缓运营准备进程并影响业务扩张计划的执行。 企业注册涉及多个步骤，包括实体类型的选择与注册、人事任命、企业银行账户开立等。每个步骤都需要一定的行政工作，但通过周密的计划和充分的调研，可令注册过程更加顺畅。

当前全球前景

最新《全球商业复杂性指数》（GBCI）报告显示，全球格局已然错综复杂，大多数司法管辖区（54%）预测，未来五年全球监管要求将变得更加复杂。许多司法管辖区甚至认为，监管环境收紧是大趋势，外国投资商在当地设立企业的流程会更复杂。不断充实的法律法规，以及越来越严格的不合规惩罚，加剧了设立企业的复杂度。

数字化的影响

近年来，全球数字化发展轨迹较为复杂。自2020年以来，允许在线提交文件的司法管辖区总体增加（2024年，超过四分之三的司法管辖区已允许），但这一趋势并非完全向好。

技术应用的参差不齐源于许多官方合规流程仍需通过纸质系统完成。例如，全球仍有33%的司法管辖区要求法人实体文件需盖章才具有法律效力。这在南美司法管辖区尤为突出，其要求比例高达70%，罗马尼亚、菲律宾和塞尔维亚等其他司法管辖区亦有这项要求。纸质提交和电子化提交同时存在，使得企业注册更复杂，让习惯了数字化流程的跨国公司尤其感到困扰。

运营准备

运营准备方面出现了两种对立的现象。一方面，政府在企业注册中的参与程度呈上升趋势。相反，各注册步骤所需的审批机构数量平均而言已经减少，或者保持不变。从成立受监管的基金到注册企业、获取运营许可证/执照以及招聘员工，所需的审批机构数量要么不变，要么略有减少。TMF Group的部分专家还特别强调了流程呈现的简化趋势，这可能得益于流程精简与对法规的熟悉程度提高。虽然这并不表示注册公司的整体复杂性增加，但它反映出环境在不断变化，企业在进入新市场时需要及时了解当地的要求。

此外，根据今年的GBCI报告，允许企业在成立法人实体之前雇佣所有类型员工的司法辖区仅占十分之一。这个数值比2020年稍高，且在成为法人实体前可雇佣的员工类型因司法管辖区而异。虽然最初这可能不会阻止投资者进入市场，但可能让进入相应市场和完成运营准备变得更复杂。

对外国投资的影响

增加的监管合规要求并非总被视为负面因素。 事实上，今年的GBCI报告显示，近半数的TMF Group受访专家表示，监管合规实际上促进了外国投资，他们还进一步谈到了法规所提供的问责制带来的益处。 UBO注册、KYC、AML等法规通常使投资者对资金的准确性和透明度更有把握，进而增强了金融市场的信心。

有趣的是，在今年的GBCI报告中，十大商业复杂性最高（后文简称“前十”）的司法管辖区里有半数表示监管合规阻碍了外国投资，而在十大商业复杂性最低（后文简称“后十”）的司法管辖区中，这一比例仅为10%。与此同时，后十的司法管辖区中有七个认为，监管合规促进了外国投资。这与企业遵守法规时所面临的复杂性相关。在较复杂的司法管辖区，法规往往不明确且频繁变更，这会阻碍投资。然而，在较简便的司法管辖区，严格的监管合规既保证了投资的问责性，又为投资提供了保护。

开立企业银行账户

在越来越多的司法管辖区，开设银行账户是一个关键且持续存在的复杂因素。2023年，56%的司法管辖区表示开设银行账户需要超过一个月的时间。而到2024年，这一比例已增至62%。繁琐的官僚流程可能会延迟业务运营，并且通常需要提交大量文件和信息。关于反洗钱和了解您的客户等额外要求可能会阻碍不熟悉当地程序的组织注册公司。

这种情况的增长在巴拿马、中国香港、墨西哥和卢森堡等司法管辖区尤为明显，均经历过流程缓慢、文件繁琐和额外的合规检查。

在复杂时期保持合规

监管要求日益复杂，合规措施不断加码，企业因此需要依赖本地专业知识以跟上法律的变化。全面掌握合规流程，如KYC、AML、反恐法规、UBO/PSC信息披露以及当地语言要求，是保证当前和未来顺畅运营的关键。尽管随着监管合规要求不断增加，跨境实体管理似乎将变得更加复杂，但战略性地利用数字化技术，以及具有全球视野的本地专业知识，可以帮助企业缓解这一压力。

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