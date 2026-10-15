Contratación Pública N.º 193

La Comisión Europea propone un cambio histórico en la contratación pública comunitaria mediante la sustitución de las tres Directivas de 2014 por un único Reglamento de aplicación directa. Esta reforma busca combatir la fragmentación y la burocracia defensiva en los Estados miembros, alineándose con las propuestas del sector sobre eficiencia social, principio de resultado y simplificación administrativa.

La filtración del borrador de propuesta de Reglamento sobre Contratos Públicos de la Comisión Europea plantea un cambio de paradigma histórico en la contratación pública comunitaria: la sustitución de las tres Directivas de 2014 por un único texto de aplicación directa para atajar la fragmentación y la burocracia defensiva en los Estados miembros. Este profundo rediseño normativo converge de manera directa con las propuestas de reforma y doctrina que, desde hace tiempo, viene defendiendo el sector – y venimos señalando desde el GCSP – bajo el prisma de la eficiencia social, el principio de resultado y la simplificación administrativa.

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