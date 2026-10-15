Contratación Pública N.º 193

La filtración del borrador de propuesta de Reglamento sobre Contratos Públicos de la Comisión Europea plantea un cambio de paradigma histórico en la contratación pública comunitaria: la sustitución de las tres Directivas de 2014 por un único texto de aplicación directa para atajar la fragmentación y la burocracia defensiva en los Estados miembros. Este profundo rediseño normativo converge de manera directa con las propuestas de reforma y doctrina que, desde hace tiempo, viene defendiendo el sector – y venimos señalando desde el GCSP – bajo el prisma de la eficiencia social, el principio de resultado y la simplificación administrativa.
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