Sector Update: Infraestructuras Y Contratación Pública | Nº 8 - Ago/Sep 2026

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Disposiciones generales
Comisión Europea
- Propuesta de Reglamento de contratación pública para simplificar el marco normativo, impulsar la digitalización y reforzar la seguridad, la resiliencia y la preferencia europea.
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- La exclusión de procedimientos de contratación por razones de seguridad nacional es compatible con el Derecho de la Unión, si se respetan sus principios y las garantías.
Tribunal Supremo
- El TS fijará doctrina sobre la legitimación activa del licitador tercer clasificado para impugnar la adjudicación y sobre los efectos de la exclusión sobrevenida de la oferta adjudicataria.
Órganos Consultivos de Contratación
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid
- La continuidad de la ejecución de un contrato adjudicado a una UTE tras el concurso de una de sus integrantes constituye una alteración subjetiva legal específica, pero no implica una transmisión automática de todas las posiciones jurídicas y patrimoniales.
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón
- La doctrina del TS sobre enriquecimiento injusto resulta extensible a los contratos de servicios y suministros, limitando la compensación a los costes efectivos acreditados.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Jurisprudencia
Audiencia Nacional
- Se admite casación para fijar doctrina sobre los "indicios suficientemente plausibles" de colusión en licitaciones y el procedimiento contradictorio previo a la exclusión del licitador.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- La matriz no respondes solidariamente de las prohibiciones de contratar impuestas a una filial adquirida con posterioridad a la conducta infractora.
- La validez de la suspensión del plazo de resolución del procedimiento sancionador por cambio de calificación jurídica, y la no extensión de la prohibición de contratar a los directivos sancionados individualmente.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
- La CNMC carece de legitimación para impugnar pliegos de contratación pública cuando la impugnación no guarda conexión material con sus funciones legales.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- La falta de acreditación de la reciprocidad exigida en los pliegos determina la exclusión del licitador procedente de terceros Estados.
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